天皇杯2025決勝はいつ？日程・対戦カード・放送予定

天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝が終わり、決勝戦の対戦カードが決定。2025年の日本のサッカークラブの頂点を決める一戦はいつ行われるのだろうか。
本記事では、2025年天皇杯決勝に関する情報を紹介する。
2025年天皇杯決勝は2025年11月22日(土)に開催。キックオフは午後2時00分に予定されている。
2025年天皇杯決勝の舞台は、東京都新宿区にある国立競技場だ。
2020年東京オリンピックに向けて新設され、同大会のメイン会場にもなった同競技場は、収容人員6万8000人を誇る。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、これまでに日本代表戦やるルヴァンカップ決勝、高校サッカー選手権大会などが開催されてきた。
2023年天皇杯決勝の川崎フロンターレvs柏レイソルでは同大会史上最多観客動員数となる6万2837人を記録。昨年のガンバ大阪vsヴィッセル神戸の観客動員数は5万6000人余りだった。
2025年天皇杯決勝で、初の決勝進出を飾った町田ゼルビアと昨年覇者ヴィッセル神戸が対戦する。
近年躍進の続く町田ゼルビアは、準決勝で延長戦の末にFC東京に2-0で勝利。クラブ史上初のメジャータイトル獲得に向けて王手を掛けた。対するヴィッセル神戸は準決勝でルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島に2-0で勝利して2大会連続3度目の決勝進出となった。
なお、町田ゼルビアとヴィッセル神戸の今季対戦成績は1勝1敗で、町田のホームゲームで2-0、神戸のホームゲームで1-0といずれもホームチームが勝利した。
2025年天皇杯決勝は、地上波『NHK総合』で生中継。ネット『NHK ONE（新NHKプラス）』でも同時見逃し配信を予定しており、いずれも13:50に放送・配信を開始する。
その他、衛星放送『スカパー！』のスカチャン5(Ch.585)で録画放送される。
また、『NHK ONE』で配信されたコンテンツに関しては、放送終了時刻の7日後からネット『U-NEXT』の「NHKオンデマンド」でも配信予定だ。
■得点
64’ 宮代大聖（0-1）
2024年天皇杯決勝では、6度目の優勝を目指して4年ぶりに決勝進出を決めたガンバ大阪と、前年のJ1リーグ王者で5年ぶり2度目の天皇杯優勝を目指すヴィッセル神戸が激突。関西勢同士の決勝は第33回大会以来71年ぶりとなった。
前半はガンバ大阪が敵陣でプレーする時間を増やしてゴールに迫ろうとするも、ヴィッセル神戸守備陣を崩すには至らずにスコアレスで45分を終える。後半に入ると、徐々にオープンな展開となり、64分にヴィッセル神戸がついに均衡を破る。GK前川からのロングキックが起点となり、大迫の落としを拾った武藤が左サイドの深い位置からクロス。一旦は相手DFが阻むも、こぼれ球を宮代が押し込んでネットを揺らした。その後、ガンバ大阪が反撃に出るも、シュートは枠をとらえることができずに、このまま試合終了。
1-0でガンバ大阪を下したヴィッセル神戸が5年ぶりに天皇杯を制し、その後J1リーグ連覇も飾って国内2冠を達成した。