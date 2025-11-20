天皇杯2025決勝はいつ？日程・対戦カード・放送予定

■対戦カード：町田ゼルビアvsヴィッセル神戸

2025年天皇杯決勝で、初の決勝進出を飾った町田ゼルビアと昨年覇者ヴィッセル神戸が対戦する。

近年躍進の続く町田ゼルビアは、準決勝で延長戦の末にFC東京に2-0で勝利。クラブ史上初のメジャータイトル獲得に向けて王手を掛けた。対するヴィッセル神戸は準決勝でルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島に2-0で勝利して2大会連続3度目の決勝進出となった。

なお、町田ゼルビアとヴィッセル神戸の今季対戦成績は1勝1敗で、町田のホームゲームで2-0、神戸のホームゲームで1-0といずれもホームチームが勝利した。