キックオフ：2025年12月11日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

レアル・マドリーとマンチェスター・シティが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で激突する。

史上最多の欧州制覇を誇るレアル・マドリーは、昨季苦汁をなめたCLで今季は一転して好スタート。リヴァプール戦にこそ敗れたが、4勝1敗で5位に位置する。しかし、現在チーム状態はやや不安定で、週末にはホームでセルタに敗れた。今節の相手マンチェスター・Ｃとはこれが5季連続の対戦に。前任アンチェロッティが"CLのクラシコ"と例えたように毎試合で激しい戦いを繰り広げてきた。好調エンバペを中心とした攻撃陣が昨季同様にマンチェスター・Cを撃破できるか。直接対決直近4試合連続負けなしと相性も良い相手から勝利を手にしてトップ8フィニッシュに迫れるか。

対するマンチェスター・Cは無冠の1年を終えた今季、CLで上々の戦いを続ける。前節にはメンバーを落としてレヴァークーゼンに敗れたが、それでも3勝1分け1敗で現在9位につける。昨季のような大不振に陥ることもなく安定した戦いを続けるチームは、今節苦手とするレアル・マドリーの本拠地に乗り込む。2020年の勝利を最後に4試合で勝利のないチームだが、チーム状態を考えると今回の一戦で白星を手にできるチャンスはありそうだ。レアル・マドリーとの相性の良い指揮官ペップの下で、ハーランドを中心とした自慢の攻撃陣がどこまで相手ゴールにに迫れるか注目だ。