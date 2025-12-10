このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

レアル・マドリーvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節

12月11日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、レアル・マドリーとマンチェスター・シティによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    レアル・マドリーvsマンチェスター・C｜見どころ

    キックオフ：2025年12月11日(木)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    レアル・マドリーとマンチェスター・シティが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で激突する。

    史上最多の欧州制覇を誇るレアル・マドリーは、昨季苦汁をなめたCLで今季は一転して好スタート。リヴァプール戦にこそ敗れたが、4勝1敗で5位に位置する。しかし、現在チーム状態はやや不安定で、週末にはホームでセルタに敗れた。今節の相手マンチェスター・Ｃとはこれが5季連続の対戦に。前任アンチェロッティが"CLのクラシコ"と例えたように毎試合で激しい戦いを繰り広げてきた。好調エンバペを中心とした攻撃陣が昨季同様にマンチェスター・Cを撃破できるか。直接対決直近4試合連続負けなしと相性も良い相手から勝利を手にしてトップ8フィニッシュに迫れるか。

    対するマンチェスター・Cは無冠の1年を終えた今季、CLで上々の戦いを続ける。前節にはメンバーを落としてレヴァークーゼンに敗れたが、それでも3勝1分け1敗で現在9位につける。昨季のような大不振に陥ることもなく安定した戦いを続けるチームは、今節苦手とするレアル・マドリーの本拠地に乗り込む。2020年の勝利を最後に4試合で勝利のないチームだが、チーム状態を考えると今回の一戦で白星を手にできるチャンスはありそうだ。レアル・マドリーとの相性の良い指揮官ペップの下で、ハーランドを中心とした自慢の攻撃陣がどこまで相手ゴールにに迫れるか注目だ。

    レアル・マドリー｜予想スタメン

    ■GK
    クルトワ

    ■DF
    アセンシオ、リュディガー、ハイセン、カレーラス

    ■MF
    バルベルデ、ギュレル、チュアメニ、ベリンガム

    ■FW
    エンバペ、ヴィニシウス

    ■監督
    アロンソ

    累積リーチ：カレーラス
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ハイセン
    負傷選手情報：ミリトン、アレクサンダー＝アーノルド、アラバ、カルバハル、メンディ

    マンチェスター・シティ｜予想スタメン

    ■GK
    ドンナルンマ

    ■DF
    ヌネス、ディアス、バルディオル、オライリー

    ■MF
    ラインデルス、ゴンサレス、シウヴァ、フォーデン、ドク

    ■FW
    ハーランドフ

    ■監督
    グアルディオラ

    累積リーチ：シウヴァ、サヴィーニョ
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ロドリ、コヴァチッチ

    レアル・マドリーvsマンチェスター・C｜注目選手

    ■レアル・マドリー | キリアン・エンバペ

    レアル・マドリーの注目はストライカーのエンバペ。昨季加入した同選手は、移籍1年目からゴールを量産してラ・リーガ得点王と欧州得点王に輝いた。今季はさらに得点ペースを上げており、ここまで公式戦25得点をマークしている。

    エンバペは以前からマンチェスター・C戦にめっぽう強く、7試合で7得点を記録。昨季CLノックアウトフェーズプレーオフではホームでハットトリックを記録する大活躍を残した。この試合でもヴィニシウスとともに攻撃陣を牽引し、相手守備陣にとって大きな問題になることは間違いない。

    ■マンチェスター・シティ | アーリング・ハーランド

    マンチェスター・Cの注目はエンバペとともに現代最高のストライカーであるハーランド。2022年に加入して以降、絶対的なエースとして君臨する同選手は、今季特にその存在感を高め、ここまで公式戦20得点をマークしてすでに手の付けられない状態だ。

    ただし、ハーランドはレアル・マドリー戦をやや苦手としており、昨季2得点を挙げたが、他の試合では得点にすら絡めていない。しかし、相手守備陣に負傷者が相次ぐこの試合は輝きを放てるチャンスになり得る。自らの得点で対レアル・マドリー戦5試合ぶりの勝利に導けるか。

    レアル・マドリーvsマンチェスター・C｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    チャンピオンズリーグ関連情報

