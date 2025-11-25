キックオフ：2025年11月27日(木)5:00

放送・配信：WOWOWオンデマンド

今季UEFAスーパーカップで対戦したパリ・サンジェルマン（PSG）とトッテナムが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で再戦する。

昨季クラブ悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、今季も安定した戦いを見せる。CLでバイエルン・ミュンヘンにこそ敗れたものの、レヴァークーゼンから敵地で7得点を奪った勝利したりと、現在5位に位置する。今季は序盤から多くの負傷者を抱えるチームだが、自慢の攻撃陣は健在で、ここまでCLトップタイの14得点を記録している。今節の相手は8月にも対戦したトッテナム。短いプレシーズンの影響もあり、苦戦を強いられたが、PK戦の末に勝利した相手からホームで再び白星を挙げられるか。

対するトッテナムは、ヨーロッパリーグ王者として今季CLに出場。CLではビジャレアルを下したりと、開幕から4戦無敗を維持している。ホームでは2連勝中と躍動する一方で、アウェーゲームでは格下と2戦連続のドローと結果が伴わない。さらに、依然として負傷者が多く、週末には宿敵アーセナルに完敗を喫したりとチーム状態はやや心配だ。今節の相手PSGとはスーパーカップで対戦した際に2点を先行するも追いつかれてPK戦の末に敗れた。今回の一戦で悔しい敗戦のリベンジを果たしたいところだ。