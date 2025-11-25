このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
パリ・サンジェルマンvsトッテナムの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節

11月27日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、パリ・サンジェルマンとトッテナムによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    PSGvsトッテナム｜見どころ

    キックオフ：2025年11月27日(木)5:00
    放送・配信：WOWOWオンデマンド

    今季UEFAスーパーカップで対戦したパリ・サンジェルマン（PSG）とトッテナムが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で再戦する。

    昨季クラブ悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、今季も安定した戦いを見せる。CLでバイエルン・ミュンヘンにこそ敗れたものの、レヴァークーゼンから敵地で7得点を奪った勝利したりと、現在5位に位置する。今季は序盤から多くの負傷者を抱えるチームだが、自慢の攻撃陣は健在で、ここまでCLトップタイの14得点を記録している。今節の相手は8月にも対戦したトッテナム。短いプレシーズンの影響もあり、苦戦を強いられたが、PK戦の末に勝利した相手からホームで再び白星を挙げられるか。

    対するトッテナムは、ヨーロッパリーグ王者として今季CLに出場。CLではビジャレアルを下したりと、開幕から4戦無敗を維持している。ホームでは2連勝中と躍動する一方で、アウェーゲームでは格下と2戦連続のドローと結果が伴わない。さらに、依然として負傷者が多く、週末には宿敵アーセナルに完敗を喫したりとチーム状態はやや心配だ。今節の相手PSGとはスーパーカップで対戦した際に2点を先行するも追いつかれてPK戦の末に敗れた。今回の一戦で悔しい敗戦のリベンジを果たしたいところだ。

    PSG｜予想スタメン

    ■GK
    シュヴァリエ

    ■DF
    ザイール＝エメリ、マルキーニョス、パチョ、メンデス

    ■MF
    ルイス、ヴィティーニャ、ネヴィス

    ■FW
    クワラツヘリア、マユル、バルコラ

    ■監督
    エンリケ

    累積リーチ：メンデス
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：デンベレ
    負傷選手情報：ドゥエ、ハキミ

    トッテナム｜予想スタメン

    ■GK
    ヴィカーリオ

    ■DF
    ポーロ、ロメロ、ファン・デ・フェン、スペンス

    ■MF
    サール、パリーニャ、ベンタンクール

    ■FW
    クドゥス、リシャルリソン、シモンズ

    ■監督
    フランク

    累積リーチ：リシャルリソン、ファンデ・フェン、コロ・ムアニ
    出場停止選手：ジョンソン
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：デイヴィス、ソランケ

    PSGvsトッテナム｜注目選手

    ■PSG | ヴィティーニャ

    王者PSGの注目はヴィニーニャ。2022年から同クラブでプレーし、昨季にはチームの心臓としてクラブ史上初のCL優勝を含む3冠達成の立役者の1人となった。バロンドールでも3位に入るなど大活躍を残した同選手は今季もここまで主力としてチームを牽引している。

    スーパーカップでもトッテナム相手にアシストを記録したりと、今季はすでに8アシストを記録。中盤のコントロールに加え、チャンスメイクもできるヴィティーニャは、デンベレやドゥエが不在の中、この試合の結果を左右するキープレイヤーになるはずだ。

    ■トッテナム | ミッキー・ファン・デ・フェン

    トッテナムの注目はファン・デ・フェンだ。2023年にヴォルフスブルクから加入すると、不安定だった守備陣に安定感をもたらして昨季のヨーロッパリーグ優勝に貢献した。今季は守備はもちろん、攻撃面でも効果的な働きを見せ、DFながらチームトップの6得点を記録する。

    ファン・デ・フェンはPSG相手にスーパーカップで得点を挙げたりと、その得点能力はこの試合でも相手守備陣にとっての脅威になるはずだ。俊足を生かした守備でも主力が欠場するPSG攻撃陣の前に立ちはだかることが予想される。

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    PSGvsトッテナム｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

