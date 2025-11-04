キックオフ：2025年11月5日(火)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

ディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン（PSG）とドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンによる大注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で実現する。

昨季クラブ悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、今季もここまで好調を維持。バルセロナを破り、前節にはレヴァークーゼンに7得点の圧勝劇を演じて開幕3連勝で現在首位に立つ。デンベレら負傷離脱していた選手たちが続々と復帰したチームは安定感を増している。そんなエンリケ率いるチームが今節に対戦するのはバイエルン。CLでの直接対決では現在4連敗中だが、先のクラブワールドカップ準々決勝では2-0で勝利しており、良い印象とともにこの一戦に臨めそうだ。

バイエルンもPSG同様に今季ここまで絶好調。CLリーグフェーズでチェルシーやクルブ・ブルッヘなどを順当に下して3連勝を記録して2位に位置する。ドイツ国内でも圧倒的な強さを示して、今季開幕から公式戦15連勝中と手の付けられない状態だ。エースのケインを中心に攻撃陣が躍動し、守備陣も2失点以上を喫したのはわずかに1試合のみ。勢いそのままにPSGの本拠地に乗り込み、勝利を手にできるか。PSGとのアウェーゲームでは2017年に敗れたのを最後に3連勝中だ。