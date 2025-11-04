パリ・サンジェルマンvsバイエルン・ミュンヘンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節
PSGvsバイエルン｜見どころ
キックオフ：2025年11月5日(火)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
ディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン（PSG）とドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンによる大注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で実現する。
昨季クラブ悲願のCL制覇を成し遂げたPSGは、今季もここまで好調を維持。バルセロナを破り、前節にはレヴァークーゼンに7得点の圧勝劇を演じて開幕3連勝で現在首位に立つ。デンベレら負傷離脱していた選手たちが続々と復帰したチームは安定感を増している。そんなエンリケ率いるチームが今節に対戦するのはバイエルン。CLでの直接対決では現在4連敗中だが、先のクラブワールドカップ準々決勝では2-0で勝利しており、良い印象とともにこの一戦に臨めそうだ。
バイエルンもPSG同様に今季ここまで絶好調。CLリーグフェーズでチェルシーやクルブ・ブルッヘなどを順当に下して3連勝を記録して2位に位置する。ドイツ国内でも圧倒的な強さを示して、今季開幕から公式戦15連勝中と手の付けられない状態だ。エースのケインを中心に攻撃陣が躍動し、守備陣も2失点以上を喫したのはわずかに1試合のみ。勢いそのままにPSGの本拠地に乗り込み、勝利を手にできるか。PSGとのアウェーゲームでは2017年に敗れたのを最後に3連勝中だ。
PSG｜予想スタメン
■GK
シュヴァリエ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィティーニャ、ネヴィス
■FW
クワラツヘリア、マユル、バルコラ
■監督
エンリケ
累積リーチ：なし
出場停止選手：ザバルニー
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ドゥエ
バイエルン｜予想スタメン
■GK
ノイアー
■DF
ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ニャブリ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：デイヴィス、ムシアラ 、伊藤
PSGvsバイエルン｜注目選手
■PSG | アクラフ・ハキミ
PSGの注目はハキミ。主力右サイドバックとして近年のチームの躍動を支える同選手は昨季、クラブ悲願のCL制覇に大きく貢献。さらに、今季はその影響力をさらに高めており、ゲームキャプテンを託されるなど、公式戦13試合で2得点3アシストを記録する。
ハキミは今季CLで現在3試合連続アシスト中。バイエルン戦では他の試合と比較しても守備に回る時間帯が多くなりそうだが、同選手が右サイドで違いを作り、安定感を増すバイエルン守備陣攻略の糸口になれるか。
■バイエルン | ハリー・ケイン
バイエルンの注目はストライカーのケイン。2023年に加入したバイエルンで得点を量産し続ける同選手は、今季も開幕から絶好調だ。CL3試合すべてで得点を挙げるなど、ここまで公式戦15試合で22得点をマークしている。
直近3試合のうち2試合で無得点とややペースが落ち始めたものの、その決定力は健在。さらに、PSG戦を前にした先週末のレヴァークーゼン戦では途中出場のみと、良いコンディションでこの試合に臨めそうだ。対PSG初得点を決めてチームの勝利に貢献できるか。
PSGvsバイエルン｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
引き続き唯一の生中継となる『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。購入期限が当初は2025年10月31日(金)までだったが、大好評につき11月7日(金)まで販売期間延長となった。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
チャンピオンズリーグ関連情報