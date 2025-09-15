チャンピオンズリーグ(UCL)2025-26開幕はいつ？オープニングカード・参加クラブ・日本人選手一覧

チャンピオンズリーグ2025-26シーズンは、日本時間2025年9月17日(水)から行われるリーグフェーズ第1節で開幕。第1節では、17日(水)～19日(金)にかけて全18試合が行われる。

開幕節では、バイエルンvsチェルシー、リヴァプールvsアトレティコ・マドリーなどのカードが組まれている。