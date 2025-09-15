チャンピオンズリーグ(UCL)2025-26開幕はいつ？オープニングカード・参加クラブ・日本人選手一覧

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)が、日本時間2025年9月17日(水)に開幕を迎える。
本記事では、チャンピオンズリーグ開幕カードを紹介する。
WOWOWオンデマンド
WOWOWでCL・ELを独占生中継！
この熱狂に乗り遅れるな。
オンデマンドなら今すぐ視聴可能
WOWOWオンデマンド
月額2,530円(税込)今すぐチェック
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)が、日本時間2025年9月17日(水)に開幕を迎える。
本記事では、チャンピオンズリーグ開幕カードを紹介する。
チャンピオンズリーグ2025-26シーズンは、日本時間2025年9月17日(水)から行われるリーグフェーズ第1節で開幕。第1節では、17日(水)～19日(金)にかけて全18試合が行われる。
開幕節では、バイエルンvsチェルシー、リヴァプールvsアトレティコ・マドリーなどのカードが組まれている。
2025-26シーズンの出場チームおよびポットは以下の通り。
ポット1：UCL 25-26優勝チーム／UEFAクラブランキング上位8チーム
ポット2：UEFAクラブランキング 次点9チーム
ポット3：UEFAクラブランキング 次点9チーム
ポット4：UEFAクラブランキング 次点9チーム
|ポット1
|ポット2
|ポット3
|ポット4
|パリ・サンジェルマン
|アーセナル
|トッテナム
|コペンハーゲン
|レアル・マドリー
|レヴァークーゼン
|PSV
|モナコ
|マンチェスター・シティ
|アトレティコ・マドリー
|アヤックス
|ガラタサライ
|バイエルン・ミュンヘン
|ベンフィカ
|ナポリ
|ユニオン・サン＝ジロワーズ
|リヴァプール
|アタランタ
|スポルティングCP
|カラバフ
|インテル
|ビジャレアル
|オリンピアコス
|アスレティック・ビルバオ
|チェルシー
|ユヴェントス
|スラヴィア・プラハ
|ニューカッスル
|ドルトムント
|フランクフルト
|ボデ/グリムト
|パフォス
|バルセロナ
|クルブ・ブルッヘ
|マルセイユ
|カイラト
|日時
|対戦カード
|放送・配信
|9月17日(水)
1:45
|A・ビルバオ - アーセナル
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月17日(水)
1:45
|PSV - ユニオンSG
|WOWOWオンデマンド
|9月17日(水)
4:00
|ユヴェントス - ドルトムント
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月17日(水)
4:00
|レアル・マドリー - マルセイユ
|WOWOWプライム
WOWOWオンデマンド
|9月17日(水)
4:00
|ベンフィカ - カラバフ
|WOWOWオンデマンド
|9月17日(水)
4:00
|トッテナム - ビジャレアル
|WOWOWシネマ
WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
1:45
|オリンピアコス - パフォス
|WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
1:45
|スラヴィア・プラハ - ボデ/グリムト
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
4:00
|アヤックス - インテル
|WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
4:00
|バイエルン - チェルシー
|WOWOWプライム
WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
4:00
|リヴァプール - アトレティコ
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月18日(木)
4:00
|PSG - アタランタ
|WOWOWシネマ
WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
1:45
|クルブ・ブルッヘ - モナコ
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
1:45
|コペンハーゲン - レヴァークーゼン
|WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
4:00
|フランクフルト - ガラタサライ
|WOWOWシネマ
WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
4:00
|マンチェスター・C - ナポリ
|WOWOWプライム
WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
4:00
|ニューカッスル - バルセロナ
|WOWOWライブ
WOWOWオンデマンド
|9月19日(金)
4:00
|スポルティング - カイラト
|WOWOWオンデマンド
|選手名
|所属クラブ
|背番号
|生年月日
|伊藤洋輝
|バイエルン
|21
|1999年5月12日
|遠藤航
|リヴァプール
|3
|1993年2月9日
|堂安律
|フランクフルト
|20
|1998年6月16日
|板倉滉
|アヤックス
|4
|1997年1月27日
|守田英正
|スポルティングCP
|5
|1995年5月10日
|橋岡大樹
|スラヴィア・プラハ
|8
|1999年5月17日
|鈴木淳之介
|コペンハーゲン
|20
|2003年7月12日
|南野拓実
|モナコ
|18
|1995年1月16日
※所属は2025年9月13日現在
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり