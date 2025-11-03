キックオフ：2025年11月5日(水)2:45

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でセリエA王者ナポリと堂安律擁するフランクフルトが対戦する。

昨季にセリエAを制したナポリは、2年ぶりのCLの舞台で苦しいスタートに。前節にはPSVに6失点の完敗を喫してここまで1勝2敗の23位に位置する。ラウンド16にストレートインできるトップ8に入るにはこれ以上勝ち点を落とすことは許されない。しかし、司令塔のデ・ブライネが長期離脱となるなどチームにとって大きな痛手を負い、以降攻撃陣が低迷。今節の相手フランクフルトは守備陣が脆さを露呈しており、ホームで不安を払拭するパフォーマンスを披露できるか。

対するフランクフルトは、3季ぶりのCLで初戦で幸先良く勝利を収めたが、前節にリヴァプールに1-5で敗れるなど、2試合連続で5失点の大敗を喫した。こちらもトップ8入りにはすでに厳しい状況になっている。今季ここまで失点が重なり、守備陣が不安定さを見せていたが、直近の公式戦3試合でわずかに2失点と復調の兆しを見せている。敵地でのナポリ戦でも守備陣を中心に踏ん張りを見せ、堂安や好調ブルカルト擁する攻撃陣がどこまで相手ゴールに迫れるか注目だ。