ナポリvsフランクフルトの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節

11月5日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節、ナポリとフランクフルトによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    ナポリvsフランクフルト｜見どころ

    キックオフ：2025年11月5日(水)2:45
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でセリエA王者ナポリと堂安律擁するフランクフルトが対戦する。

    昨季にセリエAを制したナポリは、2年ぶりのCLの舞台で苦しいスタートに。前節にはPSVに6失点の完敗を喫してここまで1勝2敗の23位に位置する。ラウンド16にストレートインできるトップ8に入るにはこれ以上勝ち点を落とすことは許されない。しかし、司令塔のデ・ブライネが長期離脱となるなどチームにとって大きな痛手を負い、以降攻撃陣が低迷。今節の相手フランクフルトは守備陣が脆さを露呈しており、ホームで不安を払拭するパフォーマンスを披露できるか。

    対するフランクフルトは、3季ぶりのCLで初戦で幸先良く勝利を収めたが、前節にリヴァプールに1-5で敗れるなど、2試合連続で5失点の大敗を喫した。こちらもトップ8入りにはすでに厳しい状況になっている。今季ここまで失点が重なり、守備陣が不安定さを見せていたが、直近の公式戦3試合でわずかに2失点と復調の兆しを見せている。敵地でのナポリ戦でも守備陣を中心に踏ん張りを見せ、堂安や好調ブルカルト擁する攻撃陣がどこまで相手ゴールに迫れるか注目だ。

    ナポリ｜予想スタメン

    ■GK
    ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ

    ■DF
    ディ・ロレンツォ、ラフマニ、ボンジョルノ、オリベラ

    ■MF
    アンギサ、ロボツカ、マクトミネイ

    ■FW
    ポリターノ、ホイルンド、ネレス

    ■監督
    コンテ

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：ルッカ
    出場が不透明な選手：ギルモア、スピナッツォーラ
    負傷選手情報：ルカク、デ・ブライネ 、メレト

    フランクフルト｜予想スタメン

    ■GK
    ツェッテラー

    ■DF
    クリステンセン、コッホ、テアトル

    ■MF
    堂安、コリンズ、シャイビ、ブラウン、ゲッツェ、クナウフ

    ■FW
    ブルカルト

    ■監督
    トップメラー

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ウズン、ホイルンド、バウム

    ナポリvsフランクフルト｜注目選手

    ■ナポリ | スコット・マクトミネイ

    ナポリの注目はマクトミネイ。昨季にマンチェスター・ユナイテッドから加入すると、移籍1年目から目覚ましい活躍を見せて2年ぶりのセリエA制覇に貢献し、自身もリーグMVPに輝いた。2年目の今季もここまで公式戦12試合で4得点をマークする。

    フランクフルトとの一戦では、司令塔デ・ブライネが長期離脱でマクトミネイに寄せられる期待はさらに大きなものに。昨季のように攻守の両面で躍動してチームに勝利をもたらせることができるか。同選手の出来が結果を左右すると言っても過言ではない。

    ■フランクフルト | 堂安律

    対するフランクフルトの注目は堂安だ。フライブルクで昨季ブンデスリーガ二桁得点を記録した同選手は、今夏に移籍し、右ウィングの主力に定着した。デビュー戦から得点を挙げるなどここまで公式戦全試合に先発出場し、4得点4アシストを記録している。

    そんな堂安だが、この1カ月にわたって得点への直接的な関与がない。それでも、チームの右サイドで確かな存在感を示す同選手は、イタリア王者ナポリ相手に好パフォーマンスを見せられるか。スピナッツォーラとのマッチアップで主導権を握りたいところだ。

    ナポリvsフランクフルト｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    引き続き唯一の生中継となる『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。購入期限が当初は2025年10月31日(金)までだったが、大好評につき11月7日(金)まで販売期間延長となった。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    CL・EL 2025-26シーズンパス
    (2025/11/7まで販売)    		17,500円／月額換算2,188円
    ※2025年11月～2026年6月で算出    		・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    チャンピオンズリーグ関連情報

