キックオフ：2026年1月22日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でフランスの強豪マルセイユと遠藤航所属のリヴァプールが対戦する。

昨季リーグ・アンで2位フィニッシュを飾って3季ぶりにCLの舞台に帰ってきたマルセイユ。CL初戦でレアル・マドリー相手に善戦したりと躍動するチームは、現在2連勝中でプレーオフ圏内の16位に位置する。今季のチームの持ち味は攻撃力。指揮官デ・ゼルビ率いるチームは、リーグ・アンでパリ・サンジェルマンを上回る得点力を記録する。今節対戦するリヴァプールは守備陣がやや不安定と付け入る隙は大いにありそうだ。直接対決では現在3連敗中だが、ホームサポーターの声援を背にどこまで強豪を追いつめられるか。

対するリヴァプールは、今季低迷。プレミアリーグ王者ながら公式戦4連敗を喫したりと厳しい状態に陥っていたが、現在公式戦12戦無敗と立て直しに成功。前節には敵地でインテルに勝利して9位に浮上した。しかし、最近では勝ちきれない試合が続いており、チーム状態が心配される。負傷者も相次ぎ、攻守にわたって精彩を欠くチームは今節にマルセイユの本拠地に乗り込む。強力な相手攻撃陣に対して守備陣が踏ん張り、トップ8入りに近づく勝利を挙げられるか。なお、守備陣に負傷者が出る中、遠藤にチャンスが訪れるかにも注目だ。