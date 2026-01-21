マルセイユvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節
CL・EL2025-26配信！
WOWOWオンデマンド
WOWOWでCL・ELを独占生中継！
この熱狂に乗り遅れるな。
オンデマンドなら今すぐ視聴可能
WOWOWオンデマンド
月額2,530円(税込)今すぐチェック
- Getty Images
マルセイユvsリヴァプール｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月22日(木)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節でフランスの強豪マルセイユと遠藤航所属のリヴァプールが対戦する。
昨季リーグ・アンで2位フィニッシュを飾って3季ぶりにCLの舞台に帰ってきたマルセイユ。CL初戦でレアル・マドリー相手に善戦したりと躍動するチームは、現在2連勝中でプレーオフ圏内の16位に位置する。今季のチームの持ち味は攻撃力。指揮官デ・ゼルビ率いるチームは、リーグ・アンでパリ・サンジェルマンを上回る得点力を記録する。今節対戦するリヴァプールは守備陣がやや不安定と付け入る隙は大いにありそうだ。直接対決では現在3連敗中だが、ホームサポーターの声援を背にどこまで強豪を追いつめられるか。
対するリヴァプールは、今季低迷。プレミアリーグ王者ながら公式戦4連敗を喫したりと厳しい状態に陥っていたが、現在公式戦12戦無敗と立て直しに成功。前節には敵地でインテルに勝利して9位に浮上した。しかし、最近では勝ちきれない試合が続いており、チーム状態が心配される。負傷者も相次ぎ、攻守にわたって精彩を欠くチームは今節にマルセイユの本拠地に乗り込む。強力な相手攻撃陣に対して守備陣が踏ん張り、トップ8入りに近づく勝利を挙げられるか。なお、守備陣に負傷者が出る中、遠藤にチャンスが訪れるかにも注目だ。
- Getty Images
マルセイユ｜予想スタメン
■GK
ルジ
■DF
ウェア、パヴァール、バレルディ、メディナ、エメルソン
■MF
ホイビュア、フェルメーレン
■FW
グリーンウッド、オーバメヤン、パイシャオン
■監督
デ・ゼルビ
累積リーチ：アゲルド、パヴァール、バレルディ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：アゲルド
負傷選手情報：なし
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
アリソン
■DF
フリンポン、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ソボスライ、グラフェンベルフ、マック・アリスター
■FW
サラー、エキティケ、ヴィルツ
■監督
スロット
累積リーチ：ブラッドリー、ジョーンズ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ブラッドリー、イサク
- Getty Images
マルセイユvsリヴァプール｜注目選手
■マルセイユ | メイソン・グリーンウッド
マルセイユの注目はグリーンウッド。マンチェスター・ユナイテッド出身の同選手はピッチ外の問題で退団し、スペインを経て、昨季からマルセイユでプレー。今季は公式戦26試合ですでに20得点を挙げており、昨季を上回るペースで得点を記録している。
マンチェスター・U時代に複数回にわたってリヴァプールと対戦した経験のあるグリーンウッドは、2021年に1得点1アシストを記録してチームを勝利に導いた。イングランドでの経験のある指揮官デ・ゼルビの下で躍動して不安定な相手守備陣の脅威になりたいところだ。
■リヴァプール | フロリアン・ヴィルツ
リヴァプールの注目は現在調子を上げているヴィルツ。レヴァークーゼンで台頭した同選手は、昨夏に当時のクラブ史上最高額でリヴァプールに加入。新天地での適応に苦しむ時期もあったが、負傷者を抱える攻撃陣の中で直近公式戦6試合で4得点を記録する。
マルセイユ戦ではAFCONから復帰したばかりでコンディションに不安のあるサラーや負傷したイサクの代わりにヴィルツが攻撃陣を牽引することが期待される。調子を上げる同選手が左サイドで違いを作り出し、エキティケらとともに相手ゴール迫れるか。
- ©Getty Images
マルセイユvsリヴァプール｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
- Getty
チャンピオンズリーグ関連情報