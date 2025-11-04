リヴァプールvsレアル・マドリーの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節
- Getty Images
リヴァプールvsレアル・マドリー｜見どころ
キックオフ：2025年11月5日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
遠藤航所属のリヴァプールと名門レアル・マドリーによる大注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で行われる。
リヴァプールは今季、序盤こそ好調だったものの、一気に失速。公式戦4連敗を喫したりと芳しくない状態が続いた。それでも、CLでは初戦白星の後、ガラタサライに敗れたが、フランクフルト相手に5得点の快勝。先週末には難敵アストン・ヴィラ相手に2-0で勝利して復調の兆しを見せている。しかし、今節の相手は強豪レアル・マドリー。好調を続けるチーム相手にどのような戦いを見せるか。近年苦手にしてきたチーム相手に昨季はホームで15年ぶりの勝利を挙げており、再びホームサポーターに勝利を届けることができるか。なお、遠藤航は強豪との一戦で今季CL初出場なるか。
対するレアル・マドリーは、序盤から好調を維持。CLでは3連勝スタートとなり、守備陣が1失点のみと安定する。国内でも、2週間前にバルセロナを撃破したりと、アトレティコ・マドリーに敗れたのを最後に公式戦6連勝中だ。特にエンバペが絶好調で、複数の負傷者を出す守備陣も不安を払拭するプレーを見せている。今節の相手リヴァプールとは、約14年間にわたって無敗（8戦7勝1敗）と得意としていたが、昨季に敵地で0-2で敗れた。調子を落とし、今季開幕から守備面で心配が募る相手チームに対して、自慢の攻撃陣がどこまでゴールに迫れるか注目だ。
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
ママルダシュヴィリ
■DF
ブラッドリー、コナテ、ファン・ダイク、ロバートソン
■MF
マック・アリスター、グラフェンベルフ、サラー、ソボスライ、ガクポ
■FW
エキティケ
■監督
スロット
累積リーチ：ブラッドリー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：アリソン、ジョーンズ、イサク、フリンポン
- Getty Images
レアル・マドリー｜予想スタメン
■GK
クルトワ
■DF
アレクサンダー＝アーノルド、ミリトン、ハイセン、カレーラス
■MF
バルベルデ、チュアメニ、ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス
■FW
エンバペ
■監督
アロンソ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：カルバハル、リュディガー、アラバ、マスタントゥオーノ
- Getty Images
リヴァプールvsレアル・マドリー｜注目選手
■リヴァプール | モハメド・サラー
リヴァプールの注目はエースのサラー。昨季プレミアリーグ得点王とアシスト王に輝いてリーグ優勝の立役者となった同選手だが、今季はなかなかオープンプレーから得点できないなど苦労する。それでも先週末のアストン・ヴィラ戦ではクラブ通算250得点を記録するなど復調を見せている。
そんなサラーだが、レアル・マドリー戦9試合で勝利したのは昨季の1度のみ。さらに、わずかに2得点1アシストに抑えられるなど、その実力を示すことができていない。ヤマルを抑えたカレーラスとのマッチアップが予想される中、この一戦で自身の真価を発揮してチームに勝利をもたらせるか。
■レアル・マドリー | トレント・アレクサンダー＝アーノルド
レアル・マドリーの注目はアレクサンダー＝アーノルドだ。リヴァプール下部組織出身で長年同クラブに在籍したが、今夏に退団してスペインの名門に新天地を求めた。しかし、ここまで期待されたほどの活躍を残せず、さらに負傷離脱も経験したが、先週末のバレンシア戦でベンチ入りを果たした。
初の古巣との一戦を前に調子を整えるアレクサンダー＝アーノルドは、リヴァプール戦で復帰できる見込み。慣れ親しんだアンフィールドで古巣サポーターからさまざまな歓迎を受けることが予想される中、ピッチ上で存在感を示せるか。古巣本拠地でリヴァプール以外のユニフォームでプレーする同選手にとって特別な一戦になることは間違いない。
- ©Getty Images
リヴァプールvsレアル・マドリー｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
引き続き唯一の生中継となる『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。購入期限が当初は2025年10月31日(金)までだったが、大好評につき11月7日(金)まで販売期間延長となった。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売)
17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
- Getty
チャンピオンズリーグ関連情報