キックオフ：2025年11月5日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

遠藤航所属のリヴァプールと名門レアル・マドリーによる大注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で行われる。

リヴァプールは今季、序盤こそ好調だったものの、一気に失速。公式戦4連敗を喫したりと芳しくない状態が続いた。それでも、CLでは初戦白星の後、ガラタサライに敗れたが、フランクフルト相手に5得点の快勝。先週末には難敵アストン・ヴィラ相手に2-0で勝利して復調の兆しを見せている。しかし、今節の相手は強豪レアル・マドリー。好調を続けるチーム相手にどのような戦いを見せるか。近年苦手にしてきたチーム相手に昨季はホームで15年ぶりの勝利を挙げており、再びホームサポーターに勝利を届けることができるか。なお、遠藤航は強豪との一戦で今季CL初出場なるか。

対するレアル・マドリーは、序盤から好調を維持。CLでは3連勝スタートとなり、守備陣が1失点のみと安定する。国内でも、2週間前にバルセロナを撃破したりと、アトレティコ・マドリーに敗れたのを最後に公式戦6連勝中だ。特にエンバペが絶好調で、複数の負傷者を出す守備陣も不安を払拭するプレーを見せている。今節の相手リヴァプールとは、約14年間にわたって無敗（8戦7勝1敗）と得意としていたが、昨季に敵地で0-2で敗れた。調子を落とし、今季開幕から守備面で心配が募る相手チームに対して、自慢の攻撃陣がどこまでゴールに迫れるか注目だ。