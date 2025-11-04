このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リヴァプールvsレアル・マドリーの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節

11月5日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節、リヴァプールとレアル・マドリーによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

  • liverpool real madridGetty Images

    リヴァプールvsレアル・マドリー｜見どころ

    キックオフ：2025年11月5日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    遠藤航所属のリヴァプールと名門レアル・マドリーによる大注目の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で行われる。

    リヴァプールは今季、序盤こそ好調だったものの、一気に失速。公式戦4連敗を喫したりと芳しくない状態が続いた。それでも、CLでは初戦白星の後、ガラタサライに敗れたが、フランクフルト相手に5得点の快勝。先週末には難敵アストン・ヴィラ相手に2-0で勝利して復調の兆しを見せている。しかし、今節の相手は強豪レアル・マドリー。好調を続けるチーム相手にどのような戦いを見せるか。近年苦手にしてきたチーム相手に昨季はホームで15年ぶりの勝利を挙げており、再びホームサポーターに勝利を届けることができるか。なお、遠藤航は強豪との一戦で今季CL初出場なるか。

    対するレアル・マドリーは、序盤から好調を維持。CLでは3連勝スタートとなり、守備陣が1失点のみと安定する。国内でも、2週間前にバルセロナを撃破したりと、アトレティコ・マドリーに敗れたのを最後に公式戦6連勝中だ。特にエンバペが絶好調で、複数の負傷者を出す守備陣も不安を払拭するプレーを見せている。今節の相手リヴァプールとは、約14年間にわたって無敗（8戦7勝1敗）と得意としていたが、昨季に敵地で0-2で敗れた。調子を落とし、今季開幕から守備面で心配が募る相手チームに対して、自慢の攻撃陣がどこまでゴールに迫れるか注目だ。

  • liverpool Getty Images

    リヴァプール｜予想スタメン

    ■GK
    ママルダシュヴィリ

    ■DF
    ブラッドリー、コナテ、ファン・ダイク、ロバートソン

    ■MF
    マック・アリスター、グラフェンベルフ、サラー、ソボスライ、ガクポ

    ■FW
    エキティケ

    ■監督
    スロット

    累積リーチ：ブラッドリー
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：アリソン、ジョーンズ、イサク、フリンポン

  • real madrid Getty Images

    レアル・マドリー｜予想スタメン

    ■GK
    クルトワ

    ■DF
    アレクサンダー＝アーノルド、ミリトン、ハイセン、カレーラス

    ■MF
    バルベルデ、チュアメニ、ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス

    ■FW
    エンバペ

    ■監督
    アロンソ

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：カルバハル、リュディガー、アラバ、マスタントゥオーノ

  • liverpool real madridGetty Images

    リヴァプールvsレアル・マドリー｜注目選手

    ■リヴァプール | モハメド・サラー

    リヴァプールの注目はエースのサラー。昨季プレミアリーグ得点王とアシスト王に輝いてリーグ優勝の立役者となった同選手だが、今季はなかなかオープンプレーから得点できないなど苦労する。それでも先週末のアストン・ヴィラ戦ではクラブ通算250得点を記録するなど復調を見せている。

    そんなサラーだが、レアル・マドリー戦9試合で勝利したのは昨季の1度のみ。さらに、わずかに2得点1アシストに抑えられるなど、その実力を示すことができていない。ヤマルを抑えたカレーラスとのマッチアップが予想される中、この一戦で自身の真価を発揮してチームに勝利をもたらせるか。

    ■レアル・マドリー | トレント・アレクサンダー＝アーノルド

    レアル・マドリーの注目はアレクサンダー＝アーノルドだ。リヴァプール下部組織出身で長年同クラブに在籍したが、今夏に退団してスペインの名門に新天地を求めた。しかし、ここまで期待されたほどの活躍を残せず、さらに負傷離脱も経験したが、先週末のバレンシア戦でベンチ入りを果たした。

    初の古巣との一戦を前に調子を整えるアレクサンダー＝アーノルドは、リヴァプール戦で復帰できる見込み。慣れ親しんだアンフィールドで古巣サポーターからさまざまな歓迎を受けることが予想される中、ピッチ上で存在感を示せるか。古巣本拠地でリヴァプール以外のユニフォームでプレーする同選手にとって特別な一戦になることは間違いない。

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    リヴァプールvsレアル・マドリー｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    引き続き唯一の生中継となる『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。購入期限が当初は2025年10月31日(金)までだったが、大好評につき11月7日(金)まで販売期間延長となった。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    CL・EL 2025-26シーズンパス
    (2025/11/7まで販売)    		17,500円／月額換算2,188円
    ※2025年11月～2026年6月で算出    		・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

