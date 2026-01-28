チャンピオンズリーグ リーグフェーズ最終節の見どころは？

キックオフ：2026年1月29日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

王者パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル・ユナイテッドが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でトップ8フィニッシュを懸けて対戦する。

昨季悲願のCL制覇を成し遂げ、3冠を達成したたPSG。今季はデンベレら主力に負傷者が相次ぎながらもここまでリーグフェーズ6位に位置する。しかし、前節にはスポルティングCPに不覚を取るなどやや安定感を欠く戦いが続く。今節はホームに難敵ニューカッスルを迎え撃つ。同じくトップ8入りを目指す相手に対して自慢の攻撃陣が躍動することが期待される。ただし、2季前のCLで対戦した際には2戦未勝利と相性は決して良くはない。

対するニューカッスルは、2季ぶりにCLの舞台に返り咲いた。バルセロナやマルセイユに敗れはしたものの、ここまで7位と健闘し、トップ8フィニッシュに大きく近づく。しかし、国内では不安定な戦いが続いており、PSGとの大一番を前に心配な状態だ。さらに、負傷離脱中のギマランイスが欠場することになれば大きな痛手だ。それでも、CLの舞台でPSG相手に1勝1分けの無敗で、敵地パルク・デ・プランスでの一戦に自信を持って臨めそうだ。