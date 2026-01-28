Goal.com
champions league logoGetty Images
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ リーグフェーズ最終節の見どころは？

1月29日(木)に2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ最終節が開催。注目試合の見どころを紹介する。

  • champions league trophyGetty Images

    チャンピオンズリーグ リーグフェーズ順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アーセナル7002021821
    2バイエルン6012071318
    3レアル・マドリー5021981115
    4リヴァプール502148615
    5トッテナム421157814
    6PSG41220101013
    7ニューカッスル4121661013
    8チェルシー412148613
    9バルセロナ4121813513
    10スポルティング412149513
    11マンチェスター・C412139413
    12アトレティコ4121613313
    13アタランタ412109113
    14インテル403137612
    15ユヴェントス3311410412
    16ドルトムント3221915411
    17ガラタサライ31399010
    18カラバフ3131315-210
    19マルセイユ304111109
    20レヴァークーゼン2321014-49
    21モナコ232814-69
    22PSV223151418
    23ビルバオ223711-48
    24オリンピアコス223813-58
    25ナポリ223712-58
    26コペンハーゲン2231117-68
    27クルブ・ブルッヘ2141217-57
    28ボデ/グリムト1331214-26
    29ベンフィカ205610-46
    30パフォス133410-66
    31ユニオンSG205717-106
    32アヤックス205719-126
    33フランクフルト1151019-94
    34スラヴィア・プラハ034415-113
    35ビジャレアル016515-101
    36カイラト016519-141

    1位～8位：ラウンド16進出
    9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（シード/2ndレグホーム）
    17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（ノンシード/1stレグホーム）

    ※リーグフェーズ第7節終了時点

  • champions league ballGetty Images

    CLリーグフェーズ最終節対戦カード

    2025-26UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節は、現地時間1月28日(水)21:00（日本時間1月29日(木)5:00）に全18試合がキックオフを迎える。

    対戦カードは以下の通り。

    ホームvsアウェー
    パリ・サンジェルマンvsニューカッスル
    マンチェスター・シティvsガラタサライ
    リヴァプールvsカラバフ
    ドルトムントvsインテル
    バルセロナvsコペンハーゲン
    アーセナルvsカイラト
    レヴァークーゼンvsビジャレアル
    アトレティコ・マドリーvsボデ/グリムト
    ベンフィカvsレアル・マドリー
    フランクフルトvsトッテナム
    クルブ・ブルッヘvsマルセイユ
    PSVvsバイエルン・ミュンヘン
    アヤックスvsオリンピアコス
    ナポリvsチェルシー
    モナコvsユヴェントス
    ユニオン・サン＝ジロワーズvsアタランタ
    アスレティック・ビルバオvsスポルティングCP
    パフォスvsスラヴィア・プラハ

  • paris newcastleGetty Images

    パリ・サンジェルマンvsニューカッスル｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    王者パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル・ユナイテッドが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でトップ8フィニッシュを懸けて対戦する。

    昨季悲願のCL制覇を成し遂げ、3冠を達成したたPSG。今季はデンベレら主力に負傷者が相次ぎながらもここまでリーグフェーズ6位に位置する。しかし、前節にはスポルティングCPに不覚を取るなどやや安定感を欠く戦いが続く。今節はホームに難敵ニューカッスルを迎え撃つ。同じくトップ8入りを目指す相手に対して自慢の攻撃陣が躍動することが期待される。ただし、2季前のCLで対戦した際には2戦未勝利と相性は決して良くはない。

    対するニューカッスルは、2季ぶりにCLの舞台に返り咲いた。バルセロナやマルセイユに敗れはしたものの、ここまで7位と健闘し、トップ8フィニッシュに大きく近づく。しかし、国内では不安定な戦いが続いており、PSGとの大一番を前に心配な状態だ。さらに、負傷離脱中のギマランイスが欠場することになれば大きな痛手だ。それでも、CLの舞台でPSG相手に1勝1分けの無敗で、敵地パルク・デ・プランスでの一戦に自信を持って臨めそうだ。

  • manchester city galatasarayGetty Images

    マンチェスター・シティvsガラタサライ｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
    放送・配信：WOWOWオンデマンド

    強豪マンチェスター・シティが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でトルコ王者ガラタサライをホームに迎える。

    3季前にCL初制覇を成し遂げたマンチェスター・C。昨季早期敗退で終わったチームは、今季ここまでCLで躍動していたが、前節に極寒の敵地でボデ/グリムトに敗れてトップ8から後退した。2026年に入ってから思うように結果を残せないチームは、今節にガラタサライとホームで対戦する。ロドリの出場停止は痛手だが、調子を落とすハーランドがこの試合で復調できるかがカギを握りそうだ。トップ8フィニッシュを飾るためにも絶対に取りこぼしは許されない。

    一方のガラタサライは、2年ぶりにCLの舞台に帰ってきた。近年グループステージ敗退の続くチームだが、今季はリヴァプールに勝利したりと、最終節を前に17位に位置し、ノックアウトフェーズ進出を視野に入れる。今節の敵地でのマンチェスター・C戦に敗れれば、リーグフェーズ敗退の可能性もある中、トップ8入りのために勝利を目指す強豪相手にどこまで踏ん張れるか。また、慣れ親しんだエティハドに帰還するサネとギュンドアンのプレーにも注目だ。

  • benfica real madridGetty Images

    ベンフィカvsレアル・マドリー｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    指揮官モウリーニョ率いるベンフィカとCL歴代最多優勝を誇るレアル・マドリーが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で対戦する。

    近年CLで安定した結果を残してきたベンフィカだが、今季はリーグフェーズ敗退の危機に直面。シーズン序盤に指揮官交代に踏み切って名将モウリーニョを招聘したチームだが、強豪との対戦が続くなど対戦相手に恵まれず、現在29位に沈む。崖っぷちの状況で迎えるのが強豪レアル・マドリーとの一戦。ノックアウトフェーズ進出のために絶対に勝利が必要なチームは、劣勢になることが予想される中どのような戦いを見せるか。古巣との一戦を迎えるモウリーニョの手腕が問われる試合になりそうだ。

    昨季CLで準々決勝敗退と不本意な1年を過ごしたレアル・マドリーだが、今季も安定感に欠け、1月にはアロンソを解任してアルベロアが就任した。リーグフェーズ3位に位置するも、最終節を落とすことになれば、8位以下に転落する可能性が大いにある。そんな中、チームはベンフィカの本拠地に乗り込む。好調エンバペ擁する攻撃陣が躍動して早々に得点を奪えれば、試合をスムーズに運べそうだが、拮抗した展開になるようならモウリーニョ指揮する難敵に金星を献上することになりかねない。

  • napoli chelseaGetty Images

    ナポリvsチェルシー｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
    放送・配信：WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でイタリア王者ナポリと世界王者チェルシーが激突する。

    昨季2季ぶりにセリエA優勝を成し遂げたナポリは、2季ぶりのCL参戦。躍進が期待されたチームだが、今季は多くの負傷者を抱えており、ノックアウトフェーズ進出圏外の25位に沈む。直近公式戦6試合でわずかに1勝と心配な状態のチームは、リーグフェーズ突破を懸けて今節にチェルシーをホームに迎え撃つ。大一番を前に特にCLで不振の続く攻撃陣にルカクが復帰したことは朗報だ。古巣との一戦に向けてモチベーションを高める同選手を中心に勝利を手にできるか。

    対するチェルシーは、FIFAクラブワールドカップを制した世界王者として今季CLに臨んだ。バルセロナを圧倒したりと、現在ラウンド16進出圏内の8位に位置する。マレスカ解任に踏み切ったチームは、1月から指揮する新指揮官ロシニアーの下で攻守がかみ合い、安定感を取り戻した。トップ8進出を懸けた今節はセリエA王者ナポリの本拠地に乗り込む一戦だ。欧州の舞台で調子の上がらない相手に対してエステヴァンら自慢のタレントが躍動し、トップ8確保なるか。

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    CLリーグフェーズ最終節｜テレビ放送・ネット配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

