チャンピオンズリーグ リーグフェーズ最終節の見どころは？
チャンピオンズリーグ リーグフェーズ順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 アーセナル 7 0 0 20 2 18 21 2 バイエルン 6 0 1 20 7 13 18 3 レアル・マドリー 5 0 2 19 8 11 15 4 リヴァプール 5 0 2 14 8 6 15 5 トッテナム 4 2 1 15 7 8 14 6 PSG 4 1 2 20 10 10 13 7 ニューカッスル 4 1 2 16 6 10 13 8 チェルシー 4 1 2 14 8 6 13 9 バルセロナ 4 1 2 18 13 5 13 10 スポルティング 4 1 2 14 9 5 13 11 マンチェスター・C 4 1 2 13 9 4 13 12 アトレティコ 4 1 2 16 13 3 13 13 アタランタ 4 1 2 10 9 1 13 14 インテル 4 0 3 13 7 6 12 15 ユヴェントス 3 3 1 14 10 4 12 16 ドルトムント 3 2 2 19 15 4 11 17 ガラタサライ 3 1 3 9 9 0 10 18 カラバフ 3 1 3 13 15 -2 10 19 マルセイユ 3 0 4 11 11 0 9 20 レヴァークーゼン 2 3 2 10 14 -4 9 21 モナコ 2 3 2 8 14 -6 9 22 PSV 2 2 3 15 14 1 8 23 ビルバオ 2 2 3 7 11 -4 8 24 オリンピアコス 2 2 3 8 13 -5 8 25 ナポリ 2 2 3 7 12 -5 8 26 コペンハーゲン 2 2 3 11 17 -6 8 27 クルブ・ブルッヘ 2 1 4 12 17 -5 7 28 ボデ/グリムト 1 3 3 12 14 -2 6 29 ベンフィカ 2 0 5 6 10 -4 6 30 パフォス 1 3 3 4 10 -6 6 31 ユニオンSG 2 0 5 7 17 -10 6 32 アヤックス 2 0 5 7 19 -12 6 33 フランクフルト 1 1 5 10 19 -9 4 34 スラヴィア・プラハ 0 3 4 4 15 -11 3 35 ビジャレアル 0 1 6 5 15 -10 1 36 カイラト 0 1 6 5 19 -14 1
1位～8位：ラウンド16進出
9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（シード/2ndレグホーム）
17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（ノンシード/1stレグホーム）
※リーグフェーズ第7節終了時点
CLリーグフェーズ最終節対戦カード
2025-26UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節は、現地時間1月28日(水)21:00（日本時間1月29日(木)5:00）に全18試合がキックオフを迎える。
対戦カードは以下の通り。
ホーム vs アウェー パリ・サンジェルマン vs ニューカッスル マンチェスター・シティ vs ガラタサライ リヴァプール vs カラバフ ドルトムント vs インテル バルセロナ vs コペンハーゲン アーセナル vs カイラト レヴァークーゼン vs ビジャレアル アトレティコ・マドリー vs ボデ/グリムト ベンフィカ vs レアル・マドリー フランクフルト vs トッテナム クルブ・ブルッヘ vs マルセイユ PSV vs バイエルン・ミュンヘン アヤックス vs オリンピアコス ナポリ vs チェルシー モナコ vs ユヴェントス ユニオン・サン＝ジロワーズ vs アタランタ アスレティック・ビルバオ vs スポルティングCP パフォス vs スラヴィア・プラハ
パリ・サンジェルマンvsニューカッスル｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
王者パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル・ユナイテッドが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でトップ8フィニッシュを懸けて対戦する。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げ、3冠を達成したたPSG。今季はデンベレら主力に負傷者が相次ぎながらもここまでリーグフェーズ6位に位置する。しかし、前節にはスポルティングCPに不覚を取るなどやや安定感を欠く戦いが続く。今節はホームに難敵ニューカッスルを迎え撃つ。同じくトップ8入りを目指す相手に対して自慢の攻撃陣が躍動することが期待される。ただし、2季前のCLで対戦した際には2戦未勝利と相性は決して良くはない。
対するニューカッスルは、2季ぶりにCLの舞台に返り咲いた。バルセロナやマルセイユに敗れはしたものの、ここまで7位と健闘し、トップ8フィニッシュに大きく近づく。しかし、国内では不安定な戦いが続いており、PSGとの大一番を前に心配な状態だ。さらに、負傷離脱中のギマランイスが欠場することになれば大きな痛手だ。それでも、CLの舞台でPSG相手に1勝1分けの無敗で、敵地パルク・デ・プランスでの一戦に自信を持って臨めそうだ。
マンチェスター・シティvsガラタサライ｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
放送・配信：WOWOWオンデマンド
強豪マンチェスター・シティが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でトルコ王者ガラタサライをホームに迎える。
3季前にCL初制覇を成し遂げたマンチェスター・C。昨季早期敗退で終わったチームは、今季ここまでCLで躍動していたが、前節に極寒の敵地でボデ/グリムトに敗れてトップ8から後退した。2026年に入ってから思うように結果を残せないチームは、今節にガラタサライとホームで対戦する。ロドリの出場停止は痛手だが、調子を落とすハーランドがこの試合で復調できるかがカギを握りそうだ。トップ8フィニッシュを飾るためにも絶対に取りこぼしは許されない。
一方のガラタサライは、2年ぶりにCLの舞台に帰ってきた。近年グループステージ敗退の続くチームだが、今季はリヴァプールに勝利したりと、最終節を前に17位に位置し、ノックアウトフェーズ進出を視野に入れる。今節の敵地でのマンチェスター・C戦に敗れれば、リーグフェーズ敗退の可能性もある中、トップ8入りのために勝利を目指す強豪相手にどこまで踏ん張れるか。また、慣れ親しんだエティハドに帰還するサネとギュンドアンのプレーにも注目だ。
ベンフィカvsレアル・マドリー｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
指揮官モウリーニョ率いるベンフィカとCL歴代最多優勝を誇るレアル・マドリーが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節で対戦する。
近年CLで安定した結果を残してきたベンフィカだが、今季はリーグフェーズ敗退の危機に直面。シーズン序盤に指揮官交代に踏み切って名将モウリーニョを招聘したチームだが、強豪との対戦が続くなど対戦相手に恵まれず、現在29位に沈む。崖っぷちの状況で迎えるのが強豪レアル・マドリーとの一戦。ノックアウトフェーズ進出のために絶対に勝利が必要なチームは、劣勢になることが予想される中どのような戦いを見せるか。古巣との一戦を迎えるモウリーニョの手腕が問われる試合になりそうだ。
昨季CLで準々決勝敗退と不本意な1年を過ごしたレアル・マドリーだが、今季も安定感に欠け、1月にはアロンソを解任してアルベロアが就任した。リーグフェーズ3位に位置するも、最終節を落とすことになれば、8位以下に転落する可能性が大いにある。そんな中、チームはベンフィカの本拠地に乗り込む。好調エンバペ擁する攻撃陣が躍動して早々に得点を奪えれば、試合をスムーズに運べそうだが、拮抗した展開になるようならモウリーニョ指揮する難敵に金星を献上することになりかねない。
ナポリvsチェルシー｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
放送・配信：WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でイタリア王者ナポリと世界王者チェルシーが激突する。
昨季2季ぶりにセリエA優勝を成し遂げたナポリは、2季ぶりのCL参戦。躍進が期待されたチームだが、今季は多くの負傷者を抱えており、ノックアウトフェーズ進出圏外の25位に沈む。直近公式戦6試合でわずかに1勝と心配な状態のチームは、リーグフェーズ突破を懸けて今節にチェルシーをホームに迎え撃つ。大一番を前に特にCLで不振の続く攻撃陣にルカクが復帰したことは朗報だ。古巣との一戦に向けてモチベーションを高める同選手を中心に勝利を手にできるか。
対するチェルシーは、FIFAクラブワールドカップを制した世界王者として今季CLに臨んだ。バルセロナを圧倒したりと、現在ラウンド16進出圏内の8位に位置する。マレスカ解任に踏み切ったチームは、1月から指揮する新指揮官ロシニアーの下で攻守がかみ合い、安定感を取り戻した。トップ8進出を懸けた今節はセリエA王者ナポリの本拠地に乗り込む一戦だ。欧州の舞台で調子の上がらない相手に対してエステヴァンら自慢のタレントが躍動し、トップ8確保なるか。
CLリーグフェーズ最終節｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
