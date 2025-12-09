キックオフ：2025年12月10日(水)5:00

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で昨季ファイナリストのインテルと遠藤航所属のリヴァプールが激突する。

昨季2季ぶりのCL決勝進出を飾るも、完敗して欧州の頂点には手の届かなかったインテル。近年の躍進に導いたインザーギが退任してキヴが就任したが、今季もここまでリーグフェーズ4位と好調を維持する。前節にこそアトレティコ・マドリーに敗れたが、昨季輝きを放った守備陣の安定感は健在で、マルティネスを中心に攻撃陣も上々の調子だ。今節の相手リヴァプールとはあまり相性が良くはない。それでも、現在相手チームは大きく調子を落としており、大いにつけ込む隙はありそうだ。自慢の守備陣とともにトップ8入りを確実にする勝利を手にしたい。

対するリヴァプールは、プレミアリーグ王者ながら今季は大不振に陥っている。前節にはホームでPSVに1-4の完敗を喫しており、13位にまで後退した。さらに、直近の公式戦6試合でわずかに1勝のみと心配な状態だ。中でも、守備陣が踏ん張れない状態が続いており、攻撃陣も昨季までの躍動感を失っている。今節の相手インテルとは4季前以来の対戦で、当時はホームで敗れたものの2試合合計で勝利した。敵地サン・シーロでは現在2連勝中で61年前を最後に負けなしだ。得意とするスタジアムで復調のきっかけをつかめるか。また、週末にピッチに立った遠藤に再びチャンスが訪れるかにも注目だ。