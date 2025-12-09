このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
インテルvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節

12月10日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、インテルとリヴァプールによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    インテルvsリヴァプール｜見どころ

    キックオフ：2025年12月10日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で昨季ファイナリストのインテルと遠藤航所属のリヴァプールが激突する。

    昨季2季ぶりのCL決勝進出を飾るも、完敗して欧州の頂点には手の届かなかったインテル。近年の躍進に導いたインザーギが退任してキヴが就任したが、今季もここまでリーグフェーズ4位と好調を維持する。前節にこそアトレティコ・マドリーに敗れたが、昨季輝きを放った守備陣の安定感は健在で、マルティネスを中心に攻撃陣も上々の調子だ。今節の相手リヴァプールとはあまり相性が良くはない。それでも、現在相手チームは大きく調子を落としており、大いにつけ込む隙はありそうだ。自慢の守備陣とともにトップ8入りを確実にする勝利を手にしたい。

    対するリヴァプールは、プレミアリーグ王者ながら今季は大不振に陥っている。前節にはホームでPSVに1-4の完敗を喫しており、13位にまで後退した。さらに、直近の公式戦6試合でわずかに1勝のみと心配な状態だ。中でも、守備陣が踏ん張れない状態が続いており、攻撃陣も昨季までの躍動感を失っている。今節の相手インテルとは4季前以来の対戦で、当時はホームで敗れたものの2試合合計で勝利した。敵地サン・シーロでは現在2連勝中で61年前を最後に負けなしだ。得意とするスタジアムで復調のきっかけをつかめるか。また、週末にピッチに立った遠藤に再びチャンスが訪れるかにも注目だ。

    インテル｜予想スタメン

    ■GK
    ゾマー

    ■DF
    アカンジ、ビセック、バストーニ

    ■MF
    アウグスト、バレッラ、チャルハノール、ジエリンスキ、ディマルコ

    ■FW
    テュラム、マルティネス

    ■監督
    キヴ

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ダルミアン、ダンフリース

    リヴァプール｜予想スタメン

    ■GK
    アリソン

    ■DF
    ブラッドリー、ゴメス、ファン・ダイク、ロバートソン

    ■MF
    ジョーンズ、グラフェンベルフ、ソボスライ、ヴィルツ、ガクポ

    ■FW
    エキティケ

    ■監督
    スロット

    累積リーチ：ブラッドリー
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：フリンポン

    インテルvsリヴァプール｜注目選手

    ■インテル | ラウタロ・マルティネス

    インテルの注目はマルティネス。主将としてインテルの近年の躍進を支え、昨季はケガを抱えながらもチームをCL決勝に導いた同選手は、今季公式戦11得点と開幕から好調を維持して、ストライカーとして攻撃陣を牽引している。

    マルティネスは4季前CLラウンド16のリヴァプール戦で2試合合計でチームは敗れたものの、敵地での一戦で勝利に導く得点を挙げた経験がある。テュラムとの破壊力抜群のコンビは安定感を失う相手守備陣にとって大きな脅威になることは間違いない。

    ■リヴァプール | ドミニク・ソボスライ

    リヴァプールの注目はソボスライ。2023年に加入して以降中盤の主力としてプレーし、昨季のプレミアリーグ優勝に貢献。今季はチーム状態が芳しくないものの、中盤だけではなく右サイドバックとしても起用され、孤軍奮闘の活躍を残している。

    能力の高さから様々なポジションで起用されるソボスライは、調子を落とすサラーの代わり直近の試合で右サイドでプレーして高いパフォーマンスを披露。攻撃陣の核を失う中、同選手を中心に鉄壁の相手守備陣を攻略して勝利を取り戻せるか。

    インテルvsリヴァプール｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

