frankfurt tottenhamGetty Images
Yuta Tokuma

フランクフルトvsトッテナムの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節

1月29日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、フランクフルトとトッテナムによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

  • barcelona frankfurtGetty Images

    フランクフルトvsトッテナム｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    堂安律所属のフランクフルトが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第8節でヨーロッパリーグ王者トッテナムと対戦する。

    昨季のブンデスリーガで躍動して3季ぶりにCLの舞台に立ったフランクフルト。しかし、開幕節で勝利したのを最後に6試合で未勝利で、現在33位とすでに大会からの敗退が決まった。大不振に陥るチームは、トップメラーを解任してシュミットを招聘するも、好転には至らず、直近公式戦11試合で1勝のみ。特にCLとブンデスリーガでともに最多失点と守備陣が安定感を失っている。今節はトッテナムをホームに迎える一戦。これが今季CLラストゲームとなる中、チームはシーズン後半に向けた巻き返しを約束するパフォーマンスを示せるか。

    ヨーロッパリーグ王者として今季CLに臨むトッテナムは、低迷するプレミアリーグとは一転して、欧州の舞台で躍進。王者パリ・サンジェルマンに敗れたものの、4勝2分け1敗の5位でプレーオフ進出を確定した。負傷者の多さは懸念材料だが、ソランケら主力の復帰は朗報だ。今節はフランクフルトの本拠地に乗り込む一戦。守備陣が脆さを露呈する相手にどのようなパフォーマンスを見せるか。ラウンド16進出を確実にするため、また進退に揺れるフランクへのプレッシャーを和らげるためにも何としても勝利が必要だ。

  • frankfurt Getty Images

    フランクフルト｜予想スタメン

    ■GK
    サントス

    ■DF
    アメンダ、コッホ、コリンズ

    ■MF
    ニッセン、スキリ、シャイビ、ブラウン、堂安、クナウフ

    ■FW
    ウズン

    ■監督
    シュミット

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ブルカルト、バチュアイ

  • tottenham Getty Images

    トッテナム｜予想スタメン

    ■GK
    ヴィカーリオ

    ■DF
    ダンソ、ロメロ、ファン・デ・フェン

    ■MF
    ポロ、ビスマ、グレイ、スペンス、シモンズ、オドベール

    ■FW
    ソランケ

    ■監督
    フランク

    累積リーチ：リシャルリソン、コロ・ムアニ
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ベンタンクール、クドゥス、リシャルリソン、パリーニャ、デイヴィス、ベリヴァル

  • frankfurt tottenhamGetty Images

    フランクフルトvsトッテナム｜注目選手

    ■フランクフルト | 堂安律

    フランクフルトの注目は堂安。昨季フライブルクでブンデスリーガ二桁得点をマークした同選手は、今季からフランクフルトでプレー。右ウィングで定位置をつかんで、リーグ戦全試合に先発出場、CLでも6試合で先発するなど、公式戦27試合で6得点6アシストを記録する。

    堂安とフランクフルトにとって、トッテナム戦が今季最後のCLでの試合に。現在チームは低迷しており、この試合でも劣勢に立たされることが予想される中、日本代表MFは右サイドで存在感を放って、ホームサポーターの前でCL初得点を挙げ、チームの勝利に貢献できるか。

    ■トッテナム | ミッキー・ファン・デ・フェン

    トッテナムの注目はファン・デ・フェン。2023年にヴォルフスブルクから加入した同選手は、守備陣の中心選手に成長。スーパープレーで昨季ヨーロッパリーグ制覇にも貢献した同選手は、不安定なチームの中で公式戦30試合出場、DFながら7得点を記録してひとり気を吐く。

    前節ドルトムント戦を出場停止で欠場したファン・デ・フェンは万全のコンディションでこの試合に臨めそうだ。主将ロメロとともに守備陣を支え、持ち前のスピードや決定力でチームをトップ8入りに導けるか。左サイドでの堂安とのマッチアップも見ものだ。

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    フランクフルトvsトッテナム｜テレビ放送・ネット配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

