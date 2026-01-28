フランクフルトvsトッテナムの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節
- Getty Images
フランクフルトvsトッテナム｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(木)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
堂安律所属のフランクフルトが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第8節でヨーロッパリーグ王者トッテナムと対戦する。
昨季のブンデスリーガで躍動して3季ぶりにCLの舞台に立ったフランクフルト。しかし、開幕節で勝利したのを最後に6試合で未勝利で、現在33位とすでに大会からの敗退が決まった。大不振に陥るチームは、トップメラーを解任してシュミットを招聘するも、好転には至らず、直近公式戦11試合で1勝のみ。特にCLとブンデスリーガでともに最多失点と守備陣が安定感を失っている。今節はトッテナムをホームに迎える一戦。これが今季CLラストゲームとなる中、チームはシーズン後半に向けた巻き返しを約束するパフォーマンスを示せるか。
ヨーロッパリーグ王者として今季CLに臨むトッテナムは、低迷するプレミアリーグとは一転して、欧州の舞台で躍進。王者パリ・サンジェルマンに敗れたものの、4勝2分け1敗の5位でプレーオフ進出を確定した。負傷者の多さは懸念材料だが、ソランケら主力の復帰は朗報だ。今節はフランクフルトの本拠地に乗り込む一戦。守備陣が脆さを露呈する相手にどのようなパフォーマンスを見せるか。ラウンド16進出を確実にするため、また進退に揺れるフランクへのプレッシャーを和らげるためにも何としても勝利が必要だ。
- Getty Images
フランクフルト｜予想スタメン
■GK
サントス
■DF
アメンダ、コッホ、コリンズ
■MF
ニッセン、スキリ、シャイビ、ブラウン、堂安、クナウフ
■FW
ウズン
■監督
シュミット
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ブルカルト、バチュアイ
- Getty Images
トッテナム｜予想スタメン
■GK
ヴィカーリオ
■DF
ダンソ、ロメロ、ファン・デ・フェン
■MF
ポロ、ビスマ、グレイ、スペンス、シモンズ、オドベール
■FW
ソランケ
■監督
フランク
累積リーチ：リシャルリソン、コロ・ムアニ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ベンタンクール、クドゥス、リシャルリソン、パリーニャ、デイヴィス、ベリヴァル
- Getty Images
フランクフルトvsトッテナム｜注目選手
■フランクフルト | 堂安律
フランクフルトの注目は堂安。昨季フライブルクでブンデスリーガ二桁得点をマークした同選手は、今季からフランクフルトでプレー。右ウィングで定位置をつかんで、リーグ戦全試合に先発出場、CLでも6試合で先発するなど、公式戦27試合で6得点6アシストを記録する。
堂安とフランクフルトにとって、トッテナム戦が今季最後のCLでの試合に。現在チームは低迷しており、この試合でも劣勢に立たされることが予想される中、日本代表MFは右サイドで存在感を放って、ホームサポーターの前でCL初得点を挙げ、チームの勝利に貢献できるか。
■トッテナム | ミッキー・ファン・デ・フェン
トッテナムの注目はファン・デ・フェン。2023年にヴォルフスブルクから加入した同選手は、守備陣の中心選手に成長。スーパープレーで昨季ヨーロッパリーグ制覇にも貢献した同選手は、不安定なチームの中で公式戦30試合出場、DFながら7得点を記録してひとり気を吐く。
前節ドルトムント戦を出場停止で欠場したファン・デ・フェンは万全のコンディションでこの試合に臨めそうだ。主将ロメロとともに守備陣を支え、持ち前のスピードや決定力でチームをトップ8入りに導けるか。左サイドでの堂安とのマッチアップも見ものだ。
- ©Getty Images
フランクフルトvsトッテナム｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
- Getty
