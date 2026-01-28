キックオフ：2026年1月29日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

堂安律所属のフランクフルトが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第8節でヨーロッパリーグ王者トッテナムと対戦する。

昨季のブンデスリーガで躍動して3季ぶりにCLの舞台に立ったフランクフルト。しかし、開幕節で勝利したのを最後に6試合で未勝利で、現在33位とすでに大会からの敗退が決まった。大不振に陥るチームは、トップメラーを解任してシュミットを招聘するも、好転には至らず、直近公式戦11試合で1勝のみ。特にCLとブンデスリーガでともに最多失点と守備陣が安定感を失っている。今節はトッテナムをホームに迎える一戦。これが今季CLラストゲームとなる中、チームはシーズン後半に向けた巻き返しを約束するパフォーマンスを示せるか。

ヨーロッパリーグ王者として今季CLに臨むトッテナムは、低迷するプレミアリーグとは一転して、欧州の舞台で躍進。王者パリ・サンジェルマンに敗れたものの、4勝2分け1敗の5位でプレーオフ進出を確定した。負傷者の多さは懸念材料だが、ソランケら主力の復帰は朗報だ。今節はフランクフルトの本拠地に乗り込む一戦。守備陣が脆さを露呈する相手にどのようなパフォーマンスを見せるか。ラウンド16進出を確実にするため、また進退に揺れるフランクへのプレッシャーを和らげるためにも何としても勝利が必要だ。