キックオフ：2025年11月26日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で世界王者チェルシーと昨季ベスト4のバルセロナによるビッグクラブ同士の注目の一戦が行われる。

近年の低迷から脱却して昨季カンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したチェルシーは、今季上々のスタート。バイエルンにこそ敗れたもののアヤックスなどを下してリーグフェーズ半分を終えて12位に位置する。週末のリーグ戦でも白星を挙げてプレミアリーグ2位に浮上したチームは今節にホームでバルセロナと対戦する。司令塔パルマーの離脱は大きな痛手だが、エステヴァンら躍動する若手が強豪相手にどれだけのプレーを披露できるか。土壇場の失点で敗退した2009年CL準決勝から続く因縁の相手から本拠地で勝ち点3奪取を目指す。

対するバルセロナは昨季、ポスト・メッシ時代初となるCLベスト4進出を飾り、今季もここまで安定した戦いを見せる。王者として臨むラ・リーガでも首位争いを演じ、CLではここまで11位に位置する。好調のチームは今節にチェルシーの本拠地に乗り込む。大一番を前にハフィーニャや守護神ガルシアら負傷者が続々と復帰し、難敵ビルバオから4得点の大勝を演じるなどチーム状態は上向きだ。直近の公式戦4試合でいずれも3得点以上を挙げる自慢の攻撃陣が躍動して、過去7度試合をして1勝止まり（2分け4敗）と苦手とするスタンフォード・ブリッジで白星を挙げられるか。