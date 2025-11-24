チェルシーvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節
チェルシーvsバルセロナ｜見どころ
キックオフ：2025年11月26日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で世界王者チェルシーと昨季ベスト4のバルセロナによるビッグクラブ同士の注目の一戦が行われる。
近年の低迷から脱却して昨季カンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したチェルシーは、今季上々のスタート。バイエルンにこそ敗れたもののアヤックスなどを下してリーグフェーズ半分を終えて12位に位置する。週末のリーグ戦でも白星を挙げてプレミアリーグ2位に浮上したチームは今節にホームでバルセロナと対戦する。司令塔パルマーの離脱は大きな痛手だが、エステヴァンら躍動する若手が強豪相手にどれだけのプレーを披露できるか。土壇場の失点で敗退した2009年CL準決勝から続く因縁の相手から本拠地で勝ち点3奪取を目指す。
対するバルセロナは昨季、ポスト・メッシ時代初となるCLベスト4進出を飾り、今季もここまで安定した戦いを見せる。王者として臨むラ・リーガでも首位争いを演じ、CLではここまで11位に位置する。好調のチームは今節にチェルシーの本拠地に乗り込む。大一番を前にハフィーニャや守護神ガルシアら負傷者が続々と復帰し、難敵ビルバオから4得点の大勝を演じるなどチーム状態は上向きだ。直近の公式戦4試合でいずれも3得点以上を挙げる自慢の攻撃陣が躍動して、過去7度試合をして1勝止まり（2分け4敗）と苦手とするスタンフォード・ブリッジで白星を挙げられるか。
チェルシー｜予想スタメン
■GK
サンチェス
■DF
ジェームズ、チャロバー、アダラビオヨ、ククレジャ
■MF
フェルナンデス、カイセド、エステヴァン、ペドロ、ネト
■FW
デラップ
■監督
マレスカ
累積リーチ：サントス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：フォファナ
負傷選手情報：コルウィル、パルマー、ラヴィア
バルセロナ｜予想スタメン
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、E.ガルシア、マルティン
■MF
オルモ、デ・ヨング、ヤマル、ロペス、トーレス
■FW
レヴァンドフスキ
■監督
フリック
累積リーチ：カサド、デ・ヨング、ロペス、ヤマル
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：バルデ
負傷選手情報：テア・シュテーゲン、ガビ、ペドリ
チェルシーvsバルセロナ｜注目選手
■チェルシー | エステヴァン・ウィリアン
チェルシーの注目は18歳の新鋭エステヴァン。ブラジルのパルメイラスで注目を集め、若くしてブラジル代表にデビューした同選手は、今夏にチェルシーに加入。すると、早々から底知れぬポテンシャルを発揮して、ここまで公式戦4得点1アシストを記録する。
バルセロナとの一戦では、司令塔パルマーが欠場するため、エステヴァンにかかる期待は大きい。CLでも2試合連続得点中で大舞台で活躍できることを証明する同選手は、強豪との一戦でも右サイドからチャンスを作り出し、相手守備陣の脅威になれるか。
■バルセロナ | ラミン・ヤマル
対するバルセロナの注目はヤマルだ。若くしてデビューして、昨季にセンセーショナルな活躍を見せた同選手は、18歳にして世界的ビッグクラブの顔にまで成長した。今季はコンディション不良に悩まされるも、ここまで公式戦6得点8アシストとチームの攻撃陣をけん引している。
ヤマルは鼠径部の問題が心配されていたが、週末にはフル出場して2アシストを記録。好調を維持してチェルシー戦に臨むことが予想される。相手左サイドバックのスペイン代表チームメイトであるククレジャとのマッチアップは注目必至だ。
チェルシーvsバルセロナ｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ関連情報