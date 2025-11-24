このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チェルシーvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節

11月26日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、チェルシーとバルセロナによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    チェルシーvsバルセロナ｜見どころ

    キックオフ：2025年11月26日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で世界王者チェルシーと昨季ベスト4のバルセロナによるビッグクラブ同士の注目の一戦が行われる。

    近年の低迷から脱却して昨季カンファレンスリーグとクラブワールドカップを制したチェルシーは、今季上々のスタート。バイエルンにこそ敗れたもののアヤックスなどを下してリーグフェーズ半分を終えて12位に位置する。週末のリーグ戦でも白星を挙げてプレミアリーグ2位に浮上したチームは今節にホームでバルセロナと対戦する。司令塔パルマーの離脱は大きな痛手だが、エステヴァンら躍動する若手が強豪相手にどれだけのプレーを披露できるか。土壇場の失点で敗退した2009年CL準決勝から続く因縁の相手から本拠地で勝ち点3奪取を目指す。

    対するバルセロナは昨季、ポスト・メッシ時代初となるCLベスト4進出を飾り、今季もここまで安定した戦いを見せる。王者として臨むラ・リーガでも首位争いを演じ、CLではここまで11位に位置する。好調のチームは今節にチェルシーの本拠地に乗り込む。大一番を前にハフィーニャや守護神ガルシアら負傷者が続々と復帰し、難敵ビルバオから4得点の大勝を演じるなどチーム状態は上向きだ。直近の公式戦4試合でいずれも3得点以上を挙げる自慢の攻撃陣が躍動して、過去7度試合をして1勝止まり（2分け4敗）と苦手とするスタンフォード・ブリッジで白星を挙げられるか。

    チェルシー｜予想スタメン

    ■GK
    サンチェス

    ■DF
    ジェームズ、チャロバー、アダラビオヨ、ククレジャ

    ■MF
    フェルナンデス、カイセド、エステヴァン、ペドロ、ネト

    ■FW
    デラップ

    ■監督
    マレスカ

    累積リーチ：サントス
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：フォファナ
    負傷選手情報：コルウィル、パルマー、ラヴィア

    バルセロナ｜予想スタメン

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    クンデ、クバルシ、E.ガルシア、マルティン

    ■MF
    オルモ、デ・ヨング、ヤマル、ロペス、トーレス

    ■FW
    レヴァンドフスキ

    ■監督
    フリック

    累積リーチ：カサド、デ・ヨング、ロペス、ヤマル
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：バルデ
    負傷選手情報：テア・シュテーゲン、ガビ、ペドリ

    チェルシーvsバルセロナ｜注目選手

    ■チェルシー | エステヴァン・ウィリアン

    チェルシーの注目は18歳の新鋭エステヴァン。ブラジルのパルメイラスで注目を集め、若くしてブラジル代表にデビューした同選手は、今夏にチェルシーに加入。すると、早々から底知れぬポテンシャルを発揮して、ここまで公式戦4得点1アシストを記録する。

    バルセロナとの一戦では、司令塔パルマーが欠場するため、エステヴァンにかかる期待は大きい。CLでも2試合連続得点中で大舞台で活躍できることを証明する同選手は、強豪との一戦でも右サイドからチャンスを作り出し、相手守備陣の脅威になれるか。

    ■バルセロナ | ラミン・ヤマル

    対するバルセロナの注目はヤマルだ。若くしてデビューして、昨季にセンセーショナルな活躍を見せた同選手は、18歳にして世界的ビッグクラブの顔にまで成長した。今季はコンディション不良に悩まされるも、ここまで公式戦6得点8アシストとチームの攻撃陣をけん引している。

    ヤマルは鼠径部の問題が心配されていたが、週末にはフル出場して2アシストを記録。好調を維持してチェルシー戦に臨むことが予想される。相手左サイドバックのスペイン代表チームメイトであるククレジャとのマッチアップは注目必至だ。

    チェルシーvsバルセロナ｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

