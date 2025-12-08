キックオフ：2025年12月10日(水)2:30

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

伊藤洋輝所属バイエルン・ミュンヘンと守田英正所属スポルティングCPが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で対戦する。

ブンデスリーガ王者のバイエルンは、今季も好調を維持。CL4連勝を飾るなど開幕16連勝を飾ったが、前節にアーセナルに敗れて今季公式戦初黒星を喫した。それでも、ケインを擁する攻撃陣は絶好調で、リーグ戦では13試合で49得点を記録するなど手の付けられない状態だ。今節はスポルティングを本拠地に迎える一戦。同クラブ相手に3勝1分けと無敗を維持しており、17季前のラウンド16では2試合合計12-1で圧勝した。自慢の攻撃陣とともに相手を圧倒してトップ8入りを確実するための勝利を手にしたい。なお、復帰した伊藤はコンスタントに出場機会を得ており、さらにプレー時間を延ばすことが期待される。

対するスポルティングもポルトガル王者として今季CLを迎えた。前節にクルブ・ブルッヘに快勝したりと、ここまで3勝1分け1敗の8位と大健闘しており、トップ8入りを目指す戦いを続けている。組み合わせに恵まれた感はあるが、粘り強い戦いを見せるチームは、バイエルンの本拠地でも同様のパフォーマンスを見せられるか。強豪との一戦が続く中、難しい戦いが予想される今節で勝ち点1でも獲得できればノックアウトステージ進出に向けた追い風になることは間違いない。復帰した守田は週末のダービーでも先発しており、この試合でもピッチに立つことが予想される。