バイエルン・ミュンヘンvsスポルティングCPの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節

12月10日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、バイエルン・ミュンヘンとスポルティングCPによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    バイエルンvsスポルティング｜見どころ

    キックオフ：2025年12月10日(水)2:30
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    伊藤洋輝所属バイエルン・ミュンヘンと守田英正所属スポルティングCPが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で対戦する。

    ブンデスリーガ王者のバイエルンは、今季も好調を維持。CL4連勝を飾るなど開幕16連勝を飾ったが、前節にアーセナルに敗れて今季公式戦初黒星を喫した。それでも、ケインを擁する攻撃陣は絶好調で、リーグ戦では13試合で49得点を記録するなど手の付けられない状態だ。今節はスポルティングを本拠地に迎える一戦。同クラブ相手に3勝1分けと無敗を維持しており、17季前のラウンド16では2試合合計12-1で圧勝した。自慢の攻撃陣とともに相手を圧倒してトップ8入りを確実するための勝利を手にしたい。なお、復帰した伊藤はコンスタントに出場機会を得ており、さらにプレー時間を延ばすことが期待される。

    対するスポルティングもポルトガル王者として今季CLを迎えた。前節にクルブ・ブルッヘに快勝したりと、ここまで3勝1分け1敗の8位と大健闘しており、トップ8入りを目指す戦いを続けている。組み合わせに恵まれた感はあるが、粘り強い戦いを見せるチームは、バイエルンの本拠地でも同様のパフォーマンスを見せられるか。強豪との一戦が続く中、難しい戦いが予想される今節で勝ち点1でも獲得できればノックアウトステージ進出に向けた追い風になることは間違いない。復帰した守田は週末のダービーでも先発しており、この試合でもピッチに立つことが予想される。

  • bayern Getty Images

    バイエルン｜予想スタメン

    ■GK
    ノイアー

    ■DF
    ライマー、ター、ウパメカノ、スタニシッチ

    ■MF
    キミッヒ、ゴレツカ、オリーズ、カール、ニャブリ

    ■FW
    ケイン

    ■監督
    コンパニ

    累積リーチ：ライマー
    出場停止選手：ディアス
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：パヴロヴィッチ、ムシアラ、デイヴィス

    スポルティング｜予想スタメン

    ■GK
    シルヴァ

    ■DF
    フレネスダ、ディオマンデ、イナシオ、アラウホ

    ■MF
    守田、ヒュルマンド、クエンダ、トリンコン、ゴンサウヴェス

    ■FW
    スアレス

    ■監督
    ボルヘス

    累積リーチ：アラウホ、ゴンサウヴェス
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：デバスト、ポテ、ブラガンサ

    バイエルンvsスポルティング｜注目選手

    ■バイエルン・ミュンヘン | ハリー・ケイン

    バイエルンの注目はもちろんケイン。2023年夏にトッテナムから加入して以降、2季連続でブンデスリーガ得点王に輝いたりとその期待に応える活躍を残す。今季も開幕から絶好調で、3度のハットトリックを含む公式戦28得点を記録する。

    そんな絶好調のケインだが、スポルティングとの相性は今ひとつ。トッテナム時代のCLで対戦した際には2試合で零封され、さらに勝利を挙げることもできなかった。しかし、強力なチームメイトのサポートを受け、決定力に磨きのかかる同選手はこの一戦でカギを握る存在になるはずだ。

    ■スポルティングCP | 守田英正

    スポルティングの中盤の主力としてプレーする守田。2022年から同クラブに在籍する日本代表MFは昨季のリガ・ポルトガル連覇にも貢献するなど確かなインパクトを残す。しかし、今季はコンディション不良に悩まされ、出場機会を減らしていた。

    それでも、守田は直近のリーグ戦2試合で先発して存在感を示しており、バイエルン戦でも先発が予想される。主将ヒュルマンドとの中盤のコンビが強豪相手にどれだけ通用するか見ものだ。金星を挙げた昨季のマンチェスター・シティ戦のようなパフォーマンスを見せることが期待される。

    バイエルンvsスポルティング｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

