このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
barcelona frankfurtGetty Images
Yuta Tokuma

バルセロナvsフランクフルトの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節

12月10日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、バルセロナとフランクフルトによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック
  • barcelona frankfurtGetty Images

    バルセロナvsフランクフルト｜見どころ

    キックオフ：2025年12月10日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    堂安律所属のフランクフルトが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で強豪バルセロナの本拠地に乗り込む。

    昨季6季ぶりのCLベスト4進出を果たし、スペイン国内で3冠を成し遂げたバルセロナ。今季のCLでは厳しい組み合わせとなり、王者パリ・サンジェルマンに敗れ、前節にはチェルシーにも完敗して18位にまで後退した。それでも、国内ではリーグトップの攻撃力を誇るなど勢いを失っておらず、この調子をCLの舞台でも示せるかが課題だ。今節の相手フランクフルトは守備に不安を抱えており、さらにホームゲームでもあることから試合前予想ではバルセロナが圧倒的に優勢。CL3試合ぶりの勝利をもぎ取り、トップ8フィニッシュに向けて弾みをつけたいところだ。

    対するフランクフルトは、3季ぶりのCLで好スタートを切ったかに思われたが、複数の試合で守備陣が踏ん張れずに4戦連続未勝利で現在28位。失点数は最下位アヤックスに続くワースト2位の14失点と問題を抱えている。週末にもライプツィヒに6失点完敗を喫するなど、バルセロナ戦を前に大きな不安が募る。それでも、鎌田大地や長谷部誠を擁した4季前のヨーロッパリーグ準々決勝で敵地カンプ・ノウで勝利した経験があることはこの試合を戦う上で強みになり得る。難しい試合になることが予想される中、ノックアウトステージ進出に向けて何としても勝ち点が欲しい。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    • 広告
  • barcelona Getty Images

    バルセロナ｜予想スタメン

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    クンデ、クバルシ、マルティン、バルデ

    ■MF
    デ・ヨング、ペドリ、ヤマル、ロペス、トーレス

    ■FW
    レヴァンドフスキ

    ■監督
    フリック

    累積リーチ：カサド、デ・ヨング、ロペス、ヤマル
    出場停止選手：アラウホ
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：テア・シュテーゲン、ガビ、オルモ

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • frankfurt Getty Images

    フランクフルト｜予想スタメン

    ■GK
    ツェッテラー

    ■DF
    クリステンセン、コッホ、ブラウン、テアトル

    ■MF
    ダフード、シャイビ、堂安、ゲッツェ、バホヤ

    ■FW
    クナウフ

    ■監督
    トップメラー

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ブルカルト、ラーション

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • barcelona frankfurtGetty Images

    バルセロナvsフランクフルト｜注目選手

    ■バルセロナ | ラミン・ヤマル

    バルセロナの注目は18歳のヤマル。昨季センセーショナルな活躍を見せて、今ではチームの“顔”にもなった同選手は今季、鼠径部に問題を抱えながらも、ピッチ上で大きなインパクトを残しており、公式戦8得点9アシストを記録して攻撃陣を牽引する。

    前節のチェルシー戦ではスペイン代表の同僚ククレジャに封じられたヤマルは、フランクフルト戦でそのうっ憤を晴らしたいところ。守備に綻びを見せるフランクフルトに対して右サイドで違いを作り出し、チームにCL3試合ぶりの勝利をもたらすことができるか。

    ■フランクフルト | 堂安律

    対するフランクフルトの注目は堂安。昨季フライブルクでブンデスリーガ二桁得点をマークした同選手は、この活躍が評価されてフランクフルトにステップアップ。早々から右ウィングの主力に抜擢され、CLナポリ戦を除く公式戦全試合で先発出場し、5得点5アシストを記録する。

    バルセロナとの一戦でも試合開始からピッチに立つことが見込まれる堂安は、相手左サイドバックのバルデとのマッチアップが予想される。スペインの新鋭DF相手にどのようなパフォーマンスを見せられるか。また、CL初ゴールにも期待がかかる。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    バルセロナvsフランクフルト｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
0