キックオフ：2025年12月10日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

堂安律所属のフランクフルトが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で強豪バルセロナの本拠地に乗り込む。

昨季6季ぶりのCLベスト4進出を果たし、スペイン国内で3冠を成し遂げたバルセロナ。今季のCLでは厳しい組み合わせとなり、王者パリ・サンジェルマンに敗れ、前節にはチェルシーにも完敗して18位にまで後退した。それでも、国内ではリーグトップの攻撃力を誇るなど勢いを失っておらず、この調子をCLの舞台でも示せるかが課題だ。今節の相手フランクフルトは守備に不安を抱えており、さらにホームゲームでもあることから試合前予想ではバルセロナが圧倒的に優勢。CL3試合ぶりの勝利をもぎ取り、トップ8フィニッシュに向けて弾みをつけたいところだ。

対するフランクフルトは、3季ぶりのCLで好スタートを切ったかに思われたが、複数の試合で守備陣が踏ん張れずに4戦連続未勝利で現在28位。失点数は最下位アヤックスに続くワースト2位の14失点と問題を抱えている。週末にもライプツィヒに6失点完敗を喫するなど、バルセロナ戦を前に大きな不安が募る。それでも、鎌田大地や長谷部誠を擁した4季前のヨーロッパリーグ準々決勝で敵地カンプ・ノウで勝利した経験があることはこの試合を戦う上で強みになり得る。難しい試合になることが予想される中、ノックアウトステージ進出に向けて何としても勝ち点が欲しい。