barcelona copenhagenGetty Images
Yuta Tokuma

バルセロナvsコペンハーゲンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節

1月29日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、バルセロナとコペンハーゲンによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

  • barcelona copenhagenGetty Images

    バルセロナvsコペンハーゲン｜見どころ・概要

    キックオフ：2026年1月29日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で日本代表DF鈴木淳之介所属するコペンハーゲンが昨季ベスト4の強豪バルセロナの本拠地に乗り込む。

    昨季スペイン国内3冠やCL準決勝進出と躍進したバルセロナは、今季も好調を維持。CLでは厳しい組み合わせとなり、王者パリ・サンジェルマンやチェルシーに敗れたが、2連勝を飾ってラウンド16自動進出のトップ8まであと一歩の9位に位置する。リーグフェーズ最終節ではコペンハーゲンをホームに迎える。ペドリの離脱は痛手ではあるが、試合前予想では断然に優勢だ。好調の攻撃陣が不安定な相手守備陣を圧倒してトップ8進出を手にする勝利を挙げられるか。

    対するコペンハーゲンは、2季ぶりに出場したCLの舞台で善戦する。第5節カイラト戦で初勝利を挙げると、直近3試合を2勝1分けとして、26位にまで浮上する。プレーオフ進出のためには最終節での黒星は許されない。バルセロナの本拠地に乗り込むチームは、同じくスペイン勢のビジャレアルに敵地で勝利しており、自信を持って臨めるはず。国内リーグ中断中でコンディション面で不安のないチームは、強力な攻撃陣相手に鈴木ら擁する守備陣が踏ん張り、少ないチャンスから相手を追いつめられるか注目だ。

  • barcelona Getty Images

    バルセロナ｜予想スタメン

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    クンデ、クバルシ、マルティン、バルデ

    ■MF
    E.ガルシア、ベルナル、ヤマル、ロペス、ハフィーニャ

    ■FW
    レヴァンドフスキ

    ■監督
    フリック

    累積リーチ：マルティン、カサド、ロペス
    出場停止選手：デ・ヨング
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：ガビ、クリステンセン、ペドリ、トーレス

  • copenhagenGetty Images

    コペンハーゲン｜予想スタメン

    ■GK
    コタルスキー

    ■DF
    メリング、ペレイラ、鈴木、ロペス

    ■MF
    エルユヌシ、マドセン、クラエソン、アシュリ

    ■FW
    ダダソン、コルネリウス

    ■監督
    ニーストルップ

    累積リーチ：ハツィディアコス、ロペス
    出場停止選手：デラネイ
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：マットソン

  • barcelona copenhagenGetty Images

    バルセロナvsコペンハーゲン｜注目選手

    ■バルセロナ | ラミン・ヤマル

    バルセロナの注目はヤマル。昨季センセーショナルな活躍を見せて、今では18歳にしてチームの“顔”にもなった同選手は、今季公式戦25試合で10得点12アシストを記録。コンディション面での不安があったものの、ピッチに立てば確かなインパクトを残している。

    前節のスラヴィア・プラハ戦を出場停止で欠場したヤマルは、万全のコンディションでこの試合に臨めそうだ。ここまでCL17失点と不安定な相手守備陣に対して右サイドで問題を作り出し、トップ8フィニッシュを手繰り寄せる活躍を残したいところだ。

    ■コペンハーゲン | 鈴木淳之介

    対するコペンハーゲンの注目は鈴木。昨夏に湘南ベルマーレから加入した同選手は、シーズン序盤こそ出番がなかったものの、9月にデビューすると一気に定位置確保に成功。CL5試合先発出場を含む公式戦19試合に出場してチームの守備陣を支えている。

    日本代表の常連にもなった鈴木は、世界的なビッグクラブバルセロナとの敵地での大一番を迎える。センターバックでの出場が予想され、マッチアップの相手はレヴァンドフスキになる見込み。守備陣の中心選手としてヤマルやハフィーニャをも擁する強力な相手攻撃陣に対してどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。

  • 20250909-wowow-25-26CL©Getty Images

    バルセロナvsコペンハーゲン｜テレビ放送・ネット配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

