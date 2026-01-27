バルセロナvsコペンハーゲンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節
バルセロナvsコペンハーゲン｜見どころ・概要
キックオフ：2026年1月29日(水)5:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で日本代表DF鈴木淳之介所属するコペンハーゲンが昨季ベスト4の強豪バルセロナの本拠地に乗り込む。
昨季スペイン国内3冠やCL準決勝進出と躍進したバルセロナは、今季も好調を維持。CLでは厳しい組み合わせとなり、王者パリ・サンジェルマンやチェルシーに敗れたが、2連勝を飾ってラウンド16自動進出のトップ8まであと一歩の9位に位置する。リーグフェーズ最終節ではコペンハーゲンをホームに迎える。ペドリの離脱は痛手ではあるが、試合前予想では断然に優勢だ。好調の攻撃陣が不安定な相手守備陣を圧倒してトップ8進出を手にする勝利を挙げられるか。
対するコペンハーゲンは、2季ぶりに出場したCLの舞台で善戦する。第5節カイラト戦で初勝利を挙げると、直近3試合を2勝1分けとして、26位にまで浮上する。プレーオフ進出のためには最終節での黒星は許されない。バルセロナの本拠地に乗り込むチームは、同じくスペイン勢のビジャレアルに敵地で勝利しており、自信を持って臨めるはず。国内リーグ中断中でコンディション面で不安のないチームは、強力な攻撃陣相手に鈴木ら擁する守備陣が踏ん張り、少ないチャンスから相手を追いつめられるか注目だ。
バルセロナ｜予想スタメン
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、マルティン、バルデ
■MF
E.ガルシア、ベルナル、ヤマル、ロペス、ハフィーニャ
■FW
レヴァンドフスキ
■監督
フリック
累積リーチ：マルティン、カサド、ロペス
出場停止選手：デ・ヨング
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ガビ、クリステンセン、ペドリ、トーレス
コペンハーゲン｜予想スタメン
■GK
コタルスキー
■DF
メリング、ペレイラ、鈴木、ロペス
■MF
エルユヌシ、マドセン、クラエソン、アシュリ
■FW
ダダソン、コルネリウス
■監督
ニーストルップ
累積リーチ：ハツィディアコス、ロペス
出場停止選手：デラネイ
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マットソン
バルセロナvsコペンハーゲン｜注目選手
■バルセロナ | ラミン・ヤマル
バルセロナの注目はヤマル。昨季センセーショナルな活躍を見せて、今では18歳にしてチームの“顔”にもなった同選手は、今季公式戦25試合で10得点12アシストを記録。コンディション面での不安があったものの、ピッチに立てば確かなインパクトを残している。
前節のスラヴィア・プラハ戦を出場停止で欠場したヤマルは、万全のコンディションでこの試合に臨めそうだ。ここまでCL17失点と不安定な相手守備陣に対して右サイドで問題を作り出し、トップ8フィニッシュを手繰り寄せる活躍を残したいところだ。
■コペンハーゲン | 鈴木淳之介
対するコペンハーゲンの注目は鈴木。昨夏に湘南ベルマーレから加入した同選手は、シーズン序盤こそ出番がなかったものの、9月にデビューすると一気に定位置確保に成功。CL5試合先発出場を含む公式戦19試合に出場してチームの守備陣を支えている。
日本代表の常連にもなった鈴木は、世界的なビッグクラブバルセロナとの敵地での大一番を迎える。センターバックでの出場が予想され、マッチアップの相手はレヴァンドフスキになる見込み。守備陣の中心選手としてヤマルやハフィーニャをも擁する強力な相手攻撃陣に対してどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
バルセロナvsコペンハーゲン｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ関連情報