キックオフ：2026年1月29日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節で日本代表DF鈴木淳之介所属するコペンハーゲンが昨季ベスト4の強豪バルセロナの本拠地に乗り込む。

昨季スペイン国内3冠やCL準決勝進出と躍進したバルセロナは、今季も好調を維持。CLでは厳しい組み合わせとなり、王者パリ・サンジェルマンやチェルシーに敗れたが、2連勝を飾ってラウンド16自動進出のトップ8まであと一歩の9位に位置する。リーグフェーズ最終節ではコペンハーゲンをホームに迎える。ペドリの離脱は痛手ではあるが、試合前予想では断然に優勢だ。好調の攻撃陣が不安定な相手守備陣を圧倒してトップ8進出を手にする勝利を挙げられるか。

対するコペンハーゲンは、2季ぶりに出場したCLの舞台で善戦する。第5節カイラト戦で初勝利を挙げると、直近3試合を2勝1分けとして、26位にまで浮上する。プレーオフ進出のためには最終節での黒星は許されない。バルセロナの本拠地に乗り込むチームは、同じくスペイン勢のビジャレアルに敵地で勝利しており、自信を持って臨めるはず。国内リーグ中断中でコンディション面で不安のないチームは、強力な攻撃陣相手に鈴木ら擁する守備陣が踏ん張り、少ないチャンスから相手を追いつめられるか注目だ。