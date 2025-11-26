このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

アーセナルvsバイエルン・ミュンヘンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節

11月27日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、アーセナルとバイエルン・ミュンヘンによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

    アーセナルvsバイエルン｜見どころ

    キックオフ：2025年11月27日(木)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録画配信)

    アーセナルとバイエルン・ミュンヘンによる強豪同士の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で実現する。

    近年復調を見せるアーセナルは、今季もここまで絶好調。ホームでアトレティコ・マドリーに完勝したりと、CL開幕4連勝でここまで2位に位置する。中でも守備陣の安定感は抜群で、ここまでCL全試合でクリーンシートを達成している。今節のバイエルン戦では守備陣の要ガブリエウが不在という痛手はあるものの、週末の宿敵トッテナム戦でも相手にチャンスを作らせず、安定した戦いを見せた。ダービー勝利の勢いとともに直近5試合1分け4敗と苦手とするバイエルンから10年ぶりの勝利をつかめるか。

    対するバイエルンも好調を維持しており、CL開幕4連勝を記録したアーセナルを総得点で上回って首位に立つ。前節には敵地で数的不利になりながらも王者パリ・サンジェルマンに2-1で勝利した。特にケイン擁する攻撃陣が好調で、ここまでCLトップの14得点を挙げ、週末にはフライブルク相手に6得点を記録した。今節の相手はCL4試合連続で無失点を誇るアーセナル。ディアスが出場停止の中、堅固な守備を見せる相手チームをどのように攻略できるか。また、先週末に復帰した伊藤は強豪との一戦でピッチに立てるか注目だ。

    アーセナル｜予想スタメン

    ■GK
    ラヤ

    ■DF
    ティンバー、サリバ、インカピエ、カラフィオーリ

    ■MF
    エゼ、スビメンディ、ライス

    ■FW
    サカ、メリーノ、トロサール

    ■監督
    アルテタ

    累積リーチ：ライス
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ヨケレス、ウーデゴール
    負傷選手情報：ガブリエウ、ハフェルツ

    バイエルン｜予想スタメン

    ■GK
    ノイアー

    ■DF
    ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ

    ■MF
    キミッヒ、パヴロヴィッチ、カール、オリーズ、ニャブリ

    ■FW
    ケイン

    ■監督
    コンパニ

    累積リーチ：なし
    出場停止選手：ディアス
    出場が不透明な選手：ニャブリ
    負傷選手情報：デイヴィス、ムシアラ 

    アーセナルvsバイエルン｜注目選手

    ■アーセナル | エベレチ・エゼ

    アーセナルの注目は現在好調を維持するエゼ。クリスタル・パレスでクラブ史上初のタイトル獲得に貢献した後の今夏にアーセナルに加入した。10番を託された同選手は、ここまで公式戦5得点3アシストと確かなインパクトを残している。

    先週末のトッテナムとのノースロンドンダービーでエゼは47年ぶりとなるハットトリックを記録。これを受け、アーセナルのタイトル獲得に向けた最後のピースと評価されており、勢いそのままにバイエルン撃破にチームを導けるか注目だ。

    ■バイエルン・ミュンヘン | ハリー・ケイン

    バイエルンの注目はもちろんケインだ。トッテナムで大活躍した同選手は、2023年夏にバイエルンに加入し、直近の2シーズンでリーグ得点王に輝く活躍を残した。今季も序盤から得点を量産しており、すでに公式戦24得点を記録している。

    そんなケインにとってアーセナルは古巣トッテナムの最大の宿敵。直接対決で21試合15得点を記録するなど、相性の良い相手だ。古巣のダービー完敗を見せた直後ということもあり、より高いモチベーションを持ってこの試合に臨むはずだ。

    アーセナルvsバイエルン｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

