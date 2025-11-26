キックオフ：2025年11月27日(木)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録画配信)

アーセナルとバイエルン・ミュンヘンによる強豪同士の一戦が2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で実現する。

近年復調を見せるアーセナルは、今季もここまで絶好調。ホームでアトレティコ・マドリーに完勝したりと、CL開幕4連勝でここまで2位に位置する。中でも守備陣の安定感は抜群で、ここまでCL全試合でクリーンシートを達成している。今節のバイエルン戦では守備陣の要ガブリエウが不在という痛手はあるものの、週末の宿敵トッテナム戦でも相手にチャンスを作らせず、安定した戦いを見せた。ダービー勝利の勢いとともに直近5試合1分け4敗と苦手とするバイエルンから10年ぶりの勝利をつかめるか。

対するバイエルンも好調を維持しており、CL開幕4連勝を記録したアーセナルを総得点で上回って首位に立つ。前節には敵地で数的不利になりながらも王者パリ・サンジェルマンに2-1で勝利した。特にケイン擁する攻撃陣が好調で、ここまでCLトップの14得点を挙げ、週末にはフライブルク相手に6得点を記録した。今節の相手はCL4試合連続で無失点を誇るアーセナル。ディアスが出場停止の中、堅固な守備を見せる相手チームをどのように攻略できるか。また、先週末に復帰した伊藤は強豪との一戦でピッチに立てるか注目だ。