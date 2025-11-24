アヤックスvsベンフィカの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節
アヤックスvsベンフィカ｜見どころ
キックオフ：2025年11月26日(水)2:45
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
板倉滉所属のアヤックスが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でベンフィカと対戦する。
3季ぶりにCLの舞台に帰ってきたアヤックスだが、ここまで厳しい戦いが続く。前節にはホームでガラタサライに0-3で完敗してここまでリーグフェーズ最下位に沈む。そんなクラブはガラタサライ戦直後にハイティンハを解任したが、以降の2試合で連敗と不調から抜け出せない。今節には同じく苦戦の続くベンフィカをホームに迎える。欧州の古豪同士の一戦で、ここまでCLワーストの攻撃陣と守備陣が改善を見せ、ファンの前で今後につながるパフォーマンスを披露できるか注目だ。
対するベンフィカもアヤックス同様に低迷が続く。CLでは前節にレヴァークーゼンに敗れてこれで開幕から4連敗で、得失点差でわずかにアヤックスを上回って35位。20年ぶりにモウリーニョが帰還したものの、なかなか波に乗ることができない状況だ。アヤックスの本拠地に乗り込む一戦では、ここまで大量失点を続ける相手守備陣に対して、CL3試合連続無得点中の攻撃陣の奮起に期待がかかる。プレーオフ圏内トップ24に向けて、4年前のように敵地で勝利を挙げたいところだ。
アヤックス｜予想スタメン
■GK
パスフェール
■DF
アルダーズ、シュタロ、バース、ワインダル
■MF
レヒール、テイラー、エドヴァルセン、グルーク、ゴッツ
■FW
ベグホルスト
■監督
グリム
累積リーチ：ガーエイ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ガーエイ、ロサ
負傷選手情報：ファン・デン・ボーメン、ベルハイス
ベンフィカ｜予想スタメン
■GK
トルビン
■DF
デディッチ、シウヴァ、オタメンディ、ダール
■MF
リオス、バレネチェア、バレイロ、スダコフ
■FW
パヴリディス
■監督
モウリーニョ
累積リーチ：オタメンディ、ルケバキオ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ブルーマ、ルケバキオ、バー
アヤックスvsベンフィカ｜注目選手
■アヤックス | 板倉滉
アヤックスの注目は板倉。ドイツのボルシア・メンヒェングラートバッハで主力として活躍した同選手は今夏にオランダに帰還することを決断した。ここまで公式戦10試合に出場して1得点を記録するが、ハイティンハ退任以降の2試合でピッチに立てていない。
それでも、アヤックスが連敗中で何らかの変化が必要な中、ベンフィカ戦では板倉にチャンスが訪れる可能性もある。ピッチに立って守備陣に安定感をもたらすことができるか。また、相手エースストライカーのパヴリディスとのマッチアップにも注目だ。
■ベンフィカ | エヴァンゲロス・パヴリディス
ベンフィカの攻撃陣を牽引する注目選手がパヴリディス。AZで菅原由勢と活躍した同選手は、昨季にベンフィカに新天地を求めて1年目から公式戦30得点を記録。さらに今季はそれを上回るペースで、すでに15得点を挙げる活躍を残している。
オランダでのキャリアが長かったパヴリディスは、アヤックス相手に11試合で4得点2アシストを記録するなど、多くの試合でインパクトを残してきた。今季の相手守備陣はCLで脆さを露呈する中、同選手を中心にチャンスを作り出し、CL初勝利を挙げられるか。
アヤックスvsベンフィカ｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入
990円(月額)
[初月無料]
・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
チャンピオンズリーグ関連情報