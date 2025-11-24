キックオフ：2025年11月26日(水)2:45

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

板倉滉所属のアヤックスが2025-26チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でベンフィカと対戦する。

3季ぶりにCLの舞台に帰ってきたアヤックスだが、ここまで厳しい戦いが続く。前節にはホームでガラタサライに0-3で完敗してここまでリーグフェーズ最下位に沈む。そんなクラブはガラタサライ戦直後にハイティンハを解任したが、以降の2試合で連敗と不調から抜け出せない。今節には同じく苦戦の続くベンフィカをホームに迎える。欧州の古豪同士の一戦で、ここまでCLワーストの攻撃陣と守備陣が改善を見せ、ファンの前で今後につながるパフォーマンスを披露できるか注目だ。

対するベンフィカもアヤックス同様に低迷が続く。CLでは前節にレヴァークーゼンに敗れてこれで開幕から4連敗で、得失点差でわずかにアヤックスを上回って35位。20年ぶりにモウリーニョが帰還したものの、なかなか波に乗ることができない状況だ。アヤックスの本拠地に乗り込む一戦では、ここまで大量失点を続ける相手守備陣に対して、CL3試合連続無得点中の攻撃陣の奮起に期待がかかる。プレーオフ圏内トップ24に向けて、4年前のように敵地で勝利を挙げたいところだ。