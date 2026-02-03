【選手採点】アーセナルがウェンブリーへ！ハヴァーツが古巣チェルシー相手に決勝点を叩き込む | リーグカップ準決勝

ケパ・アリサバラガ（6/10）：

古巣にほとんど脅かされず、相手が優勢で開始直後から得点が必要な状況でも動じなかった。

ユリエン・ティンバー（7/10）：

チェルシーはククレジャ、エステヴァン、ガルナチョをアーセナルの右サイドバックに投入したが、彼はどの相手に対しても優位に立った。

ウィリアム・サリバ（7/10）：

守備は堅実だったが、ここ数週間のように前線へ進出する余地はあまり与えられなかった。

ガブリエウ・マガリャンイス（6/10）：

同様に堅実だったが、ボール保持時には狙われた。チェルシーがブラジル人選手のバックパス時の選択肢を狭めたためだ。

ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

チェルシーの攻撃の大半はヒンカピエのサイドから仕掛けられたが、特にフィジカルに優れたストライカー、デラップが右ウイングでスタートした状況下で、自陣サイドへの空中戦の集中砲火を非常に上手く処理した。