Kai Havertz Arsenal HICGetty Images
Sean WalshTom Maston

【選手採点】アーセナルがウェンブリーへ！ハヴァーツが古巣チェルシー相手に決勝点を叩き込む | リーグカップ準決勝

アーセナルは火曜日にチェルシーを1-0で下し、2試合合計4-2で勝利してカラバオカップ決勝進出を決めた。リードを守りながら臨んだエミレーツでの試合で、ガナーズは攻撃意欲をほとんど見せず、結局のところアウェーのチェルシーもウェンブリー進出を脅かすほどの決定的な脅威を与えられなかった。

GOALでは、両チームの選手を採点する。

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ARSENAL-ALMATYAFP

    アーセナル

    得点者：ハヴァーツ（90＋6分）

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ケパ・アリサバラガ（6/10）：

    古巣にほとんど脅かされず、相手が優勢で開始直後から得点が必要な状況でも動じなかった。

    ユリエン・ティンバー（7/10）：

    チェルシーはククレジャ、エステヴァン、ガルナチョをアーセナルの右サイドバックに投入したが、彼はどの相手に対しても優位に立った。

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    守備は堅実だったが、ここ数週間のように前線へ進出する余地はあまり与えられなかった。

    ガブリエウ・マガリャンイス（6/10）：

    同様に堅実だったが、ボール保持時には狙われた。チェルシーがブラジル人選手のバックパス時の選択肢を狭めたためだ。

    ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

    チェルシーの攻撃の大半はヒンカピエのサイドから仕掛けられたが、特にフィジカルに優れたストライカー、デラップが右ウイングでスタートした状況下で、自陣サイドへの空中戦の集中砲火を非常に上手く処理した。

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    MF

    マルティン・スビメンディ（6/10）：

    ボールをキープし続けたが、チェルシーのプレスが効果的だったため、あまり冒険的なプレーは試みなかった。

    デクラン・ライス（7/10）：

    同様に、パスでラインを突破するのは困難だったが、試合全体の流れではそれほど重要ではなかった。最後にハヴァーツへのアシストを記録した。

    エベレチ・エゼ（5/10）：

    体調不良のマルティン・ウーデゴールに代わって中央で印象的なプレーを見せるチャンスを得たが、すぐに試合の流れから取り残されてしまった。

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    FW

    ノニ・マドゥエケ (5/10):

    元チームメイトのククレジャから厳しいタックルを受けた。十分な活躍を見せられず、トロサールと交代した。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（5/10）：

    厳しい前半で3回ボールに触れた。後半は活気づいたが、ハヴァーツと交代した。

    ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：

    素晴らしい走りを見せ、絶好のポジションに侵入したが、決定力には大きく欠けていた。

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    サブ＆監督

    カイ・ハヴァーツ（7/10）：

    ヴィクトル・ギェケレシュと交代で投入。試合を決めるゴールを決め、古巣にさらなる苦痛を与えると、アーセナルのエンブレムを指さした。

    レアンドロ・トロサール（6/10）：

    マドゥエケと交代出場。アーセナルの他の攻撃陣より関与度は高かったが、それでも貢献度は低かった。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    アーセナルに必要なのは負けずに済むことだけだった。見栄えは悪かったが、任務は達成された。

  • Rosenior Pedro Chelsea GFXGetty Images

    チェルシー

    得点者：なし

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    GK＆DF

    ロベルト・サンチェス（6/10）：

    ヒンカピエの前半の攻めに対して堅実な対応を見せ、プレッシャー下でもボールコントロールに落ち着きを保った。

    ウェスリー・フォファナ（7/10）：

    スピードを活かして背後をカバーし、3バックと4バックの両システムにおいて、ほとんどのプレーで質の高さを感じさせた。

    トレヴォ・チャロバー（8/10）：

    ギェケレシュとの対決を完全に制した。あらゆるボールに頭で競り合い、ブルーズの守備陣の中心で決して不安定な様子を見せなかった。

    ヨレル・ハト（6/10）：

    ボール保持時にはやや緊張気味だったが、周囲にカバーがいることを認識し守備ではより堅実だった。ロシニアーがシステムを変更した60分に交代。

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    MF

    マロ・ギュスト（5/10）：

    右サイドをうまく上下に動き回ったが、2回のミスがアーセナルの攻撃のきっかけとなった。前半、マルティネッリを背後に入らせてしまったものの、よく戻ってシュートをブロックした。シミュレーションでイエローカードを受けた。

    モイセス・カイセド (6/10):

    中盤でチェルシーのプレーを安定させ、チャンスがあれば積極的にプレスをかけた。

    アンドレイ・サントス（6/10）：

    ボールを保持しているときに鋭いパスをあまり出せなかったものの、ミスはほとんどなかった。

    マルク・ククレジャ（7/10）：

    マドゥエケと終始互角の攻防を繰り広げた。4バックに切り替わってからは攻撃面でより脅威を増した。ガブリエウの先制ヘディングを好ブロックで防いだ。

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FW

    リアム・デラップ (4/10):

    右サイドでのプレーに終始落ち着きを見せたわけではないが、少なくとも60分での交代までは奮闘した。

    ジョアン・ペドロ（8/10）：

    サリバを相手に披露したボールキープのプレーは素晴らしく、チームを前線へ押し上げた。ドリブルも良かったが、決定的なシュートチャンスを得られず、素晴らしいパフォーマンスを完結させられなかった。

    エンソ・フェルナンデス（6/10）：

    前半にケパにセーブを強いるシュートを放ち、最も得点に近づいた。不慣れなポジションで1時間休むことなく働き、その後中盤に下がった。

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    サブ＆監督

    エステヴァン (6/10):

    30分の出場時間の中でいくつかの輝きを見せたが、目立ったチャンスは作れなかった。

    コール・パーマー（4/10）：

    チェルシーが必要とした攻撃の推進力を提供できなかった。20ヤードからのフリーキックが壁に阻まれたプレーが彼の出来を象徴していた。

    アレハンドロ・ガルナチョ（4/10）：

    第1戦の活躍にもかかわらず出場時間はわずか20分。左サイドからの貢献は乏しかった。

    ジョシュ・アチェンポン（評価なし）：

    終盤にギュストと交代出場。

    リアム・ロシニアー（5/10）：

    チェルシーが最後まで試合に絡み続けた点では戦術は功を奏したが、得点につながらなかったため、この賭けは結局失敗に終わった。

