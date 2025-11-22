「化学反応も戦う意欲もない」いかにしてアントニオ・コンテとナポリはセリエA優勝からわずか数カ月で限界に達したのか

コンテ監督が論争の的になるのは珍しいことではない。短気なことで有名な監督は何度もオーナーと対立してきたし、通常、その原因は、オーナーたちが移籍市場でカネを出し渋ることにあった。ユヴェントス時代に「ポケットに10ユーロ（約1,800円）しかないのに100ユーロ（約18,000円）のレストランで食事はできない」と嘆いた発言は伝説となり、イタリアサッカー界の格言となった。しかし、そんなコンテ監督の発言を理解する人々にとってでさえ、ナポリ監督として初めて指揮を執る前から投資不足を嘆いていた彼の言葉は問題となっていた。

もっとも、この件に関してはコンテ監督の不満にも根拠があった。ヴィクター・オシムヘンを巡る不手際な対応のせいで、クラブの夏の補強は本来より大幅に遅れた。コンテ監督と同じく率直な物言いで有名なナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長も、昨シーズンのスクデット獲得は実に驚くべき成果だったと認めている。なんと言っても、優勝争いの真っ最中に財政的理由でフヴィチャ・クヴァラツヘリアを売却せざるを得なかったのだから。

「コンテ監督は、様々な出来事や負傷者続出の中で、手持ちの選手をやりくりし、1つではなく4つか5つの異なる戦術システムを使いこなした」と、デ・ラウレンティス会長は5月の優勝パレードで熱く語った。「コンテ監督は、システムなど無意味だと世界中に示した。必要なのはサッカーの本質を深く理解することだけだ。だからこそ、彼は、我々を3年ぶり2度目のスクデット獲得へと導いた。彼に拍手を送ろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう！」。