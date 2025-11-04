ACLE(AFCチャンピオンズリーグエリート)リーグステージ第4節のJリーグクラブ日程は？

2025-26シーズンAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の、リーグステージ第4節が2025年11月4日(火)に行われる。
本記事では、ACLEリーグステージ第3節のJリーグクラブ日程について紹介する。
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の試合中継は、スポーツ配信サービス『DAZN』が独占配信を行っている。2028-29シーズンまでの期間、すべての試合をライブで視聴できる契約が結ばれており、日本国内からも全試合の生配信が行われる予定だ。
現時点では地上波テレビやBS放送での中継予定は発表されておらず、観戦には『DAZN』への加入が必要となる。
※試合や番組内容は、主催者や放映権者の都合により変更・中止となる場合があります。
第4節でサンフレッチェ広島は、韓国Kリーグの江原FC(Gangwon FC)をホームに迎える。試合は11月4日(火)19:00キックオフ予定。前節の蔚山HD戦では今大会初黒星を喫した広島だが、連敗を避けるためにもホームでの一戦は落とせない。ルヴァンカップ決勝から中2日という過密日程の中での戦いとなるが、地元サポーターの後押しを受けて、再び勝点3を取り戻したいところだ。
一方の江原FCは、ACLE初参戦ながらもここまで堂々の戦いぶりを見せており、前節ではヴィッセル神戸との壮絶な撃ち合いを4-3で制して2勝目を挙げた。勢いに乗る韓国クラブだが、アウェー戦では8月以降勝利がなく、広島の堅守を前に苦戦が予想される。グループ突破の行方を左右する重要な一戦となりそうだ。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月4日(火)19:00
|サンフレッチェ広島vs江原FC
|エディオンピースウイング広島(ホーム)
|DAZN
第4節でFC町田ゼルビアは、オーストラリアAリーグのメルボルン・シティFCとホームで対戦する。試合は11月4日(火)19:00キックオフ予定。前節の上海海港戦では2-0の勝利を挙げ、クラブ史上初のACLE勝利を飾った町田。初参戦ながらもグループステージ3試合を終えて1勝2分けと無敗を維持しており、勢いを維持したい一戦となる。
ただし、リーグ戦を含む直近の公式戦では勝ちきれない試合が続いており、攻撃陣の得点力向上が課題。前節で見事なゴールを決めた相馬勇紀に加え、母国クラブとの対戦となるミッチェル・デュークがキーマンとなりそうだ。一方のメルボルン・シティは前節でブリーラム・ユナイテッドに逆転勝利し、今大会初白星を挙げて調子を上げている。若手FWマックス・カプートの突破力にも注意が必要だ。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月4日(火)19:00
|FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティFC
|町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場)
|DAZN
第4節でヴィッセル神戸は、韓国Kリーグの王者・蔚山HD(蔚山現代FC)をホームに迎える。試合は11月5日(水)19:00キックオフ予定。前節では同じ韓国勢の江原FCと撃ち合いの末に4-3で敗れ、今大会初黒星を喫した神戸だが、再び勝利を取り戻すためにノエビアスタジアム神戸での一戦に臨む。
ここまで3試合を終えて神戸は2勝1敗の勝点6でグループ2位につけている。公式戦では4試合未勝利と苦しい時期が続いているものの、この試合に向けて約10日間の休養期間を確保。コンディションを整えた状態で臨めるのは大きい。前節2得点を挙げた宮代大聖や、リーグ戦で好調の大迫勇也に注目が集まる。一方、蔚山HDは広島戦を1-0で制し、3試合で勝点7を積み上げ首位をキープ。韓国代表GKチョを中心とした堅守を誇るチームだけに、神戸の攻撃陣がどこまで崩せるかが鍵を握る。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月5日(水)19:00
|ヴィッセル神戸vs蔚山HD
|ノエビアスタジアム神戸(ホーム)
|DAZN
|順位
|クラブ名
|勝点
|試合数
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|得失点差
|1
|蔚山HD FC(韓国)
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|2
|ヴィッセル神戸(日本)
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|3
|江原FC(韓国)
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|+1
|4
|FC町田ゼルビア(日本)
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|1
|+2
|5
|上海申花(中国)
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|6
|FCソウル(韓国)
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
|ジョホール・ダルル・タクジムFC(マレーシア)
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|+1
|8
|サンフレッチェ広島(日本)
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|+1
|--- ラウンド16進出ライン ---
|9
|メルボルン・シティFC(オーストラリア)
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|10
|成都蓉城(中国)
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|11
|ブリーラム・ユナイテッド(タイ)
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|12
|上海海港(中国)
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5