ACLE(AFCチャンピオンズリーグエリート)リーグステージ第4節のJリーグクラブ日程は？

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の試合中継は、スポーツ配信サービス『DAZN』が独占配信を行っている。2028-29シーズンまでの期間、すべての試合をライブで視聴できる契約が結ばれており、日本国内からも全試合の生配信が行われる予定だ。

現時点では地上波テレビやBS放送での中継予定は発表されておらず、観戦には『DAZN』への加入が必要となる。

※試合や番組内容は、主催者や放映権者の都合により変更・中止となる場合があります。