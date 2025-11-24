ACLE(AFCチャンピオンズリーグエリート)リーグステージ第5節のJリーグクラブ日程は？

サンフレッチェ広島はACLEリーグステージ第5節で敵地で中国の成都蓉城と対戦する。

前節に韓国の江原FC相手に主将の佐々木が退場しながらも、加藤の得点を守り切って1-0で勝利したサンフレッチェ広島は、3位に浮上した。今節の相手は中国の成都蓉城。昨季の国内リーグで3位となり、プレーオフを制してACLE本戦初出場となったチームだが、ここまで1勝1分け2敗の11位に沈む。それでも、サンフレッチェ広島が辛勝した江原FCにホームで勝利したりと確かな実力を兼ね備えている。日中関係が緊張状態にあることから、ヴィッセル神戸同様に難しいアウェーゲームになることが予想される。それでも、東地区最少失点の守備陣を中心にしっかりディフェンスから入って確実に勝ち点を手にしたいところだ。