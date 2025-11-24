ACLE(AFCチャンピオンズリーグエリート)リーグステージ第5節のJリーグクラブ日程は？

2025-26シーズンAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の、リーグステージ第5節が2025年11月25日(火)と26日(水)に開催される。
本記事では、ACLEリーグステージ第5節のJリーグクラブ日程について紹介する。
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の試合中継は、スポーツ配信サービス『DAZN』が独占配信を行っている。2028-29シーズンまでの期間、すべての試合をライブで視聴できる契約が結ばれており、日本国内からも全試合の生配信が行われる予定だ。
現時点では地上波テレビやBS放送での中継予定は発表されておらず、観戦には『DAZN』への加入が必要となる。
※試合や番組内容は、主催者や放映権者の都合により変更・中止となる場合があります。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、全試合をライブ配信する。
ACLEを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に契約すると合計4,750円(税込)かかるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用できる。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、下記の公式サイトから詳細をチェックしよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第5節で中国の上海申花と敵地で対戦する。試合は11月26日(水)20:15にキックオフ予定だ。
前節は首位蔚山HDとホームで対戦してパトリッキの得点で1-0で勝利して、東地区首位に返り咲いた。ヴィッセル神戸は週末に町田ゼルビアとの天皇杯決勝を戦ったのちに迎える第5節で上海申花の本拠地に乗り込む。中国の強豪の1つである同クラブは、ここまで1勝1分け2敗で10位に沈むが、韓国勢相手に競り合っており、ホームでは1勝1分けだ。日中関係の緊張が高まる中、ヴィッセル神戸の選手たちにとって難しいアウェーゲームになることが予想されるものの、好調の攻撃陣が躍動して敵地でしっかりと勝ち点を手にして首位固めできるか。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月26日(水)20:15
|上海申花vsヴィッセル神戸
|上海体育場(アウェー)
|DAZN
サンフレッチェ広島はACLEリーグステージ第5節で敵地で中国の成都蓉城と対戦する。
前節に韓国の江原FC相手に主将の佐々木が退場しながらも、加藤の得点を守り切って1-0で勝利したサンフレッチェ広島は、3位に浮上した。今節の相手は中国の成都蓉城。昨季の国内リーグで3位となり、プレーオフを制してACLE本戦初出場となったチームだが、ここまで1勝1分け2敗の11位に沈む。それでも、サンフレッチェ広島が辛勝した江原FCにホームで勝利したりと確かな実力を兼ね備えている。日中関係が緊張状態にあることから、ヴィッセル神戸同様に難しいアウェーゲームになることが予想される。それでも、東地区最少失点の守備陣を中心にしっかりディフェンスから入って確実に勝ち点を手にしたいところだ。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月25日(火)20:15
|成都蓉城vsサンフレッチェ広島
|鳳凰山体育中心(アウェー)
|DAZN
町田ゼルビアは、ACLEリーグステージ第5節で敵地で韓国の江原FCと対戦する。
初のACLE出場となった町田は、第3節に初勝利を挙げたが、前節にホームでメルボルン・シティに1-2で敗れて8位にまで後退した。ラウンド16進出のためにもしっかりと勝ち点を積み上げたい町田ゼルビアの今節の相手は江原FC。同じくACLE初出場ながら、ヴィッセル神戸に4-3で競り勝ったりと健闘し、またホームでは2連勝中でここまで5位に位置する。天皇杯決勝から中2日で迎えるなど、過密日程も心配される町田ゼルビアは、攻撃面に定評のあるチーム相手にしっかりした守備から入り、攻撃陣がチャンスを活かして白星を取り戻せるか。
|日程
|対戦カード
|会場
|配信
|11月25日(火)19:00
|江原FCvsFC町田ゼルビア
|春川松岩スポーツタウン(アウェー)
|DAZN
|順位
|クラブ名
|勝点
|試合数
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|得失点差
|1
|ヴィッセル神戸(日本)
|9
|3
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|2
|ジョホール(マレーシア)
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|3
|サンフレッチェ広島(日本)
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|4
|蔚山HD FC(韓国)
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|5
|江原FC(韓国)
|6
|4
|2
|0
|2
|6
|6
|0
|6
|ブリーラム・ユナイテッド(タイ)
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|6
|-1
|7
|メルボルン・シティFC(オーストラリア)
|6
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|-1
|8
|FCソウル(韓国)
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|+1
|--- ラウンド16進出ライン ---
|8
|FC町田ゼルビア(日本)
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|+1
|10
|上海申花(中国)
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|11
|成都蓉城(中国)
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|12
|上海海港(中国)
|1
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7