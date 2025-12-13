このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

2026年ワールドカップのホテル代を安くするには？早期予約・Airbnb・郊外滞在などの節約術まとめ

2026年ワールドカップのホテル代を安くするには？早期予約・Airbnb・郊外滞在・パッケージ利用で宿泊費を最小化する節約術まとめ

世界約200か国以上のホテルをカバー！

Rakuten Travel

Rakuten Travel

交通手段と宿泊を一括で予約可能！楽天ポイント還元やクーポンも配布※詳しくは公式サイトをご確認ください。

Rakuten Travel

Rakuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！

海外ホテルの予約も日本語案内

2026年ワールドカップの観戦費用は、宿泊費をどう抑えるかで大きく変わる。北米開催の大会ではホテル相場が急上昇し、都市によっては通常期の2倍以上に達するケースも出ている。早割、平日滞在、クーポン活用を組み合わせることで、負担を最小限に抑える動きが求められる。

本記事では、2026年ワールドカップの宿泊費節約術について紹介する。

Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • japan(C)Getty Images

    FIFAワールドカップ2026の大会日程は？日本戦のグループステージ日程まとめ

    日本代表はグループFでオランダ、チュニジア、UEFAプレーオフB勝者と同組になった。北米2か国を移動しながらのタフなスケジュールになる。試合はすべて日本時間で確定している。

    初戦は欧州の強豪オランダ。続く第2戦は中東勢との激しい戦いが予想されるチュニジア。最終節はウクライナ、ポーランド、アルバニア、スウェーデンが争うプレーオフBの勝者と対戦する。

    日本のグループステージ3試合の日程は以下の通り。

    対戦相手キックオフ時間(日本時間)会場
    第1節オランダ代表6月15日(月)5時ダラス・スタジアム(アメリカ/テキサス州アーリントン)
    第2節チュニジア代表6月21日(日)13時エスタディオ・モンテレイ(メキシコ/グアダルーペ)
    第3節UEFAプレーオフB勝者6月26日(金)8時ダラス・スタジアム(アメリカ/テキサス州アーリントン)

    日本はダラス→モンテレイ→ダラスと移動する形になり、移動距離と時差管理がポイントになる。プレーオフBの勝者次第で最終節の難易度も大きく変わる。

    2026年W杯は米国、カナダ、メキシコの3か国共同開催で、6月11日から7月19日までの39日間で争われる。出場国は48に拡大され、全104試合が北米全体を舞台に行われる。

    大会はグループステージから決勝まで一気に進む構成となる。開幕戦は日本時間6月12日午前4時のメキシコ対南アフリカ。決勝は7月20日午前4時、ニューヨーク/ニュージャージーのメットライフ・スタジアムで行われる。

    各フェーズの日程は次の通り。

    • 大会期間:6月11日〜7月19日
    • グループステージ:6月11日〜6月27日
    • ラウンド32:6月28日〜7月3日
    • ラウンド16:7月4日〜7月7日
    • 準々決勝:7月9日〜7月11日
    • 準決勝:7月14日・7月15日
    • 3位決定戦:7月18日(マイアミ)
    • 決勝:7月19日(ニューヨーク/ニュージャージー)

    主要試合は日本時間の深夜帯に集中しており、観戦スケジュールの調整が不可欠になる。今大会は移動負担を抑えるため、西・中央・東の3地域にグループを分散し、4チーム×12グループ制で行われる。各組上位2チームと3位の上位8チームがラウンド32に進む新フォーマットが採用される。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    FIFAワールドカップ2026の現地観戦に掛かる費用は？

    2026年W杯の現地観戦費用は試合数、滞在都市、予約タイミングで大きく変動する。北米の物価高と円安の影響も重なり、総額は50万〜100万円が一般的なラインになる。余裕を持ったプランでは150万円を見込むケースも出ている。

    費用の中心は航空券と宿泊費で、全体の6〜7割を占める。特にアメリカとカナダのホテル相場は大会期間中に大幅に上昇し、通常期の3倍前後になる都市もある。観戦者は最も変動が大きい2項目をどう抑えるかが鍵になる。

    観戦プラン別の総費用目安

    モデルケースでは1試合のみでも約50万円前後。ニューヨークやロサンゼルスなど物価の高い都市を巡るグループリーグ全試合観戦プランでは70万〜80万円台が基準となる。メキシコを中心に滞在するプランは費用を大きく抑えられる。

    航空券費用の目安

    日本発着の国際線は25万〜30万円が基準。燃油サーチャージが約10万円規模で加算されるため、早期購入が必須になる。東京−ロサンゼルス往復の早期予約は約25万円、メキシコシティ往復は22万円前後が目安となる。

    宿泊費の高騰

    W杯期間中のホテル価格は通常期の2〜5倍に跳ね上がる。バンクーバーは試合開催日で13万円以上、ヒューストンは11万円超と高騰幅が大きい。ダラスは大会最多の試合数を抱え、上昇率も高い。一方でメキシコシティは1泊1万円以下のホテルも残り、物価上昇が最も小さい。

    チケット価格の実情

    2026年大会では変動価格制が導入され、価格は段階的に上昇する。グループステージは1万円弱から9万円規模まで幅があり、準決勝は40万超、決勝は95万円近くまで跳ね上がる。大会全体を通じて前回大会より大幅な上昇が見込まれる。

    現地移動費の負担

    3か国共催により都市間移動は大きな出費になる。ニューヨーク〜マイアミは片道100〜200ドルが一般的。アメリカでは車社会のため、UberやLyftの利用も多く1回で20〜50ドル前後かかる。メキシコ国内だけはLCCが強く、片道20ドル台の移動も可能だ。

    食費と雑費

    アメリカとカナダは外食費が高く、1日の食費は5,000〜10,000円が目安。レストランの食事は2人で8,000〜15,000円になる。スタジアムのビールは16〜20ドルが一般的で、観戦中の出費は想定以上に膨らむ。一方でメキシコは圧倒的に安く、ローカルで1食500円ほどで済む。

    2026年大会の現地観戦は費用の振れ幅が極端に大きい。航空券と宿泊費の早期確保が最重要であり、滞在都市や観戦数に応じて予算は大きく変動する。北米3か国を巡る特性を踏まえ、観戦者には緻密な事前計画が求められる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • FIFAワールドカップ2026宿泊費節約術：①早期予約とポイント活用

    2026年W杯の宿泊費は通常期の2倍から5倍に跳ね上がる見通しだ。ニューヨークのマンハッタンでは普段から1泊3万円前後が基準だが、大会需要でさらなる高騰が避けられない。観戦者にとって宿泊費のコントロールは最重要テーマになる。

    鍵になるのが早期予約と仮押さえだ。Booking.comやExpediaではキャンセル無料プランが豊富で、価格変動のリスクを回避できる。複数ホテルの仮確保を行い、値上がり前に好条件を押さえる動きが有効になる。後からより安いプランが見つかった場合も自由に切り替えられる。

    予約のタイミングは早いほど有利だ。特に2025年12月の組み合わせ抽選前後が分岐点になる。観戦都市が固まるタイミングで一気に価格が上昇するため、それ以前に確保しておくか、直後に最速で押さえるかで費用が大きく変わる。抽選後は供給不足が加速し、予約難度が急激に高まる。

    ポイントプログラムの活用も強力な武器になる。Marriott BonvoyやHilton Honorsはポイント宿泊が可能で、実質無料に近い滞在を実現できる。Marriottではポイント予約後にレートが下がると差額が自動的に返還されるため、早期確保と相性が良い。大会期間中は現金価格の上昇幅が大きいため、ポイントによる節約効果がより際立つ。

    宿泊費の高騰は避けられないが、早期行動と柔軟な予約戦略を持つことで、大会期間でもコストを最小限に抑えられる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FIFAワールドカップ2026宿泊費節約術：②代替宿泊施設

    ホテルが高騰する大会期間は、代替宿泊の選択が費用を左右する。特にアメリカの主要都市ではホテル価格が跳ね上がるため、柔軟な選択肢を持つことが重要になる。

    Airbnbの活用は有効だ。FIFAワールドカップ26の公式サポーターであり、全開催都市で民泊物件を提供している。ロサンゼルスのような高額エリアでもホテルより安く滞在できるケースが多く、長期滞在やグループ観戦との相性が良い。

    さらに、ホステルやモーテルも選択肢になる。相部屋タイプのホステルなら1泊数千円から1万円台で抑えられる可能性がある。ただし、治安や清潔さ、交通アクセスの確認は必須だ。開催都市によってはエリアごとの安全度に差があるため、事前リサーチが欠かせない。

    宿泊費を抑えるには、ホテル以外の選択肢を早期に確保し、観戦スタイルに合った滞在方法を選ぶことが重要になる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • FIFAワールドカップ2026宿泊費節約術：③都市選びと滞在エリアの工夫

    宿泊費を抑えるには、滞在都市の選び方が重要になる。特に北米3か国では物価差が大きく、都市によって予算は大きく変動する。

    郊外エリアを拠点にするのも効果的だ。ニューヨーク/ニュージャージー周辺なら、セカカスやカールスタットなどマンハッタン外の地域が狙い目になる。価格は安定し、治安面でも優位がある。ダラスではフォートワース、マイアミではフォートローダーデールが代替都市として挙げられる。中心地から少し離れるだけで、1泊あたり50ドル以上の節約につながる例もある。

    また、キッチン付きの宿泊施設も選択肢に入る。簡易キッチンや電子レンジのあるホテルやAirbnbを選べば、食費の削減が現実的になる。外食が高額になりやすいアメリカでは、朝食や軽食を自炊するだけでも予算に大きく影響する。

    都市選択と滞在エリアの最適化は、現地観戦の総費用を抑えるための重要な戦略になる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • FIFAワールドカップ2026宿泊費節約術：④パッケージ予約の利用

    航空券とホテルをまとめて確保するパッケージ予約は、費用を抑えるうえで有効な手段になる。個別で手配するより総額が下がるケースが多く、観戦プラン全体の予算管理がしやすくなる。

    Expediaや楽天トラベルなどの総合旅行サイトが代表的だ。航空券と宿泊を同時に選べるため、検索から予約までが一括で完結する。価格変動が激しい大会期間でも、セット割引が適用されれば数万円単位の節約につながることもある。

    長距離移動が前提となる北米大会では、宿泊と移動手段をまとめて管理できる点も大きい。観戦都市が複数にまたがる場合でも、パッケージ予約なら旅程が組みやすく、費用面のリスクも軽減できる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
  • Rakuten TravelRakuten

    FIFAワールドカップ2026のおすすめ宿泊予約サイト

    2026年W杯の宿泊確保は時間との勝負になる。大会期間中は宿泊価格が大幅に上昇し、人気都市はあっという間に満室が続く。試合日程やチケット確定前から動ける観戦者ほど、条件の良いホテルを押さえやすい。

    鍵となるのがキャンセル無料プランの活用だ。複数都市を事前に押さえておき、組み合わせ抽選後に必要な滞在先へ絞ることで価格変動の影響を最小限に抑えられる。特にダラス、ロサンゼルス、ニューヨークなど主要都市は早期確保が必須だ。

    予約サイトの選び方も重要だ。日本語で手続きできる楽天トラベルは海外ホテルの予約でも扱いやすく、日本円決済で為替リスクを抑えられる。航空券と宿泊を一括で管理したい観戦者にはエアトリが便利で、旅程をまとめて調整しやすい。ワンランク上の宿泊環境を求めるなら一休.comが確実だ。

    以下では、宿泊予約サイトを目的別に整理した。

    • 早期確保向け

      • Booking.com：在庫が豊富でキャンセル無料のプランが多い。複数都市の仮押さえに向く。
      • Expedia：航空券とホテルの同時予約で割引が効きやすい。総額を抑えたい観戦者向け。
      • Hotels.com：10泊で1泊無料の仕組みが長期滞在と好相性。
      • 一休.com：日本語対応で高品質ホテルを選びやすい。

    • 費用重視向け

      • Airbnb：ホテルより安く地域密着型の滞在が可能。物価の高い都市でコスト削減しやすい。
      • 楽天トラベル：日本語手続きが圧倒的に楽で、日本円決済が大きな安心材料。
      • エアトリ：航空券と宿泊の一括予約で総額を最小限に抑えられる。
      • 大手ホテルチェーン：ポイント利用で無料宿泊を狙える。Marriottは差額返還制度が強み。
      • CrewFare：開催都市の提携枠を扱っており、満室エリアでも空室を確保しやすい。

    • 周遊・移動最適化向け

      • Omio：北米の飛行機、鉄道、バスをまとめて比較できる。周遊観戦者に便利。
      • FIFA公式ホスピタリティ：観戦チケットと宿泊をまとめた公式ルート。
      • JTB：日本語サポートの正規代理店で、チケットと宿泊を安全に確保できる。
    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
  • FILES-OLY-2008-CHINA-JPN-AVIATIONAFP

    FIFAワールドカップ2026の航空券代の節約も重要

    宿泊費と並んで旅費の大部分を占めるのが航空券代だ。大会期間の北米路線は需要が急増し、価格が上昇する傾向が強い。早い段階での準備が費用を左右する。

    特典航空券の活用は有効だ。マイルを使えば国際線の渡航費を大きく削減できる。JALとANAの北米路線はエコノミークラス往復でおよそ50,000マイル前後が目安になる。予約開始は搭乗日の約1年前（JALは360日前、ANAは355日前）。早期にマイルを貯める準備を進めたい。

    燃油サーチャージを抑える選択肢もある。ANAマイルでエアカナダ便、JALマイルでアメリカン航空便を利用すると、自社便よりもサーチャージ負担が軽くなる。総額の差が数万円規模になるケースもある。

    LCCの利用も選択肢だ。ZIPAIRなどのLCCや海外系航空会社はサーチャージが抑えられる傾向があり、総額で安くなる可能性がある。旅程に柔軟性がある観戦者には特に適している。

    購入タイミングも重要だ。出発日に近づくほど価格は上昇しやすい。最適な購入時期は2026年3月下旬から5月上旬とされ、渡航費を抑える鍵になる。また、週末を避けて火曜日や水曜日に出発する便を選ぶと、さらに安くなる傾向がある。

    航空券代の最適化は、現地観戦の総費用を左右する核心部分だ。早期準備と戦略的な購入で、旅費の負担を大きく軽減できる。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり

  • アメリカ・カナダ・メキシコ渡航に必要な手続き

    2026年W杯はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国を横断する大会となるため、渡航前の手続きは国ごとに異なる。特にアメリカは入国審査や事前申請の条件が厳しく、事前準備を怠ると思わぬ足止めにつながる。観戦ルートに応じて必要な手続きを早めに整理しておくことが不可欠だ。

    以下では、各国に入国する際に求められる手続きを整理した。

    国名必要手続きポイント
    アメリカESTA申請渡航72時間前までの申請が推奨。乗継ぎでも必要。
    カナダeTA申請航空機で入国する場合に必須。
    メキシコ事前申請不要日本国籍ならパスポートと航空券で入国可能。
    共通パスポート確認残存6か月以上が望ましい。

    3か国間を移動しながら観戦する場合は、最初の入国地と乗継ぎルートによって必要な手続きが変わる。特にアメリカ経由のフライトではESTAが必ず必要になるため、観戦プランが固まる前でも早めに申請を済ませたい。

    Rkuten Travelで交通手段と宿泊を一括で予約！ポイント還元もあり
0