2026年W杯の現地観戦費用は試合数、滞在都市、予約タイミングで大きく変動する。北米の物価高と円安の影響も重なり、総額は50万〜100万円が一般的なラインになる。余裕を持ったプランでは150万円を見込むケースも出ている。

費用の中心は航空券と宿泊費で、全体の6〜7割を占める。特にアメリカとカナダのホテル相場は大会期間中に大幅に上昇し、通常期の3倍前後になる都市もある。観戦者は最も変動が大きい2項目をどう抑えるかが鍵になる。

観戦プラン別の総費用目安

モデルケースでは1試合のみでも約50万円前後。ニューヨークやロサンゼルスなど物価の高い都市を巡るグループリーグ全試合観戦プランでは70万〜80万円台が基準となる。メキシコを中心に滞在するプランは費用を大きく抑えられる。

航空券費用の目安

日本発着の国際線は25万〜30万円が基準。燃油サーチャージが約10万円規模で加算されるため、早期購入が必須になる。東京−ロサンゼルス往復の早期予約は約25万円、メキシコシティ往復は22万円前後が目安となる。

宿泊費の高騰

W杯期間中のホテル価格は通常期の2〜5倍に跳ね上がる。バンクーバーは試合開催日で13万円以上、ヒューストンは11万円超と高騰幅が大きい。ダラスは大会最多の試合数を抱え、上昇率も高い。一方でメキシコシティは1泊1万円以下のホテルも残り、物価上昇が最も小さい。

チケット価格の実情

2026年大会では変動価格制が導入され、価格は段階的に上昇する。グループステージは1万円弱から9万円規模まで幅があり、準決勝は40万超、決勝は95万円近くまで跳ね上がる。大会全体を通じて前回大会より大幅な上昇が見込まれる。

現地移動費の負担

3か国共催により都市間移動は大きな出費になる。ニューヨーク〜マイアミは片道100〜200ドルが一般的。アメリカでは車社会のため、UberやLyftの利用も多く1回で20〜50ドル前後かかる。メキシコ国内だけはLCCが強く、片道20ドル台の移動も可能だ。

食費と雑費

アメリカとカナダは外食費が高く、1日の食費は5,000〜10,000円が目安。レストランの食事は2人で8,000〜15,000円になる。スタジアムのビールは16〜20ドルが一般的で、観戦中の出費は想定以上に膨らむ。一方でメキシコは圧倒的に安く、ローカルで1食500円ほどで済む。

2026年大会の現地観戦は費用の振れ幅が極端に大きい。航空券と宿泊費の早期確保が最重要であり、滞在都市や観戦数に応じて予算は大きく変動する。北米3か国を巡る特性を踏まえ、観戦者には緻密な事前計画が求められる。