【選手採点：アーセナル】厚い選手層でバイエルンとの全勝対決制す！ ひと際輝いた選手は？ | CL

ダビド・ラヤ（6/10）

今季のほとんどと同様、そこまでの仕事量を求められなかった。

ユリエン・ティンバー（8/10）

CKから今季公式戦3点目でチームを先制に導く。ホワイトとの交代でピッチを後にするまで、守備でもほとんど脅かされるシーンがなかった。

ウィリアム・サリバ（7/10）

クリアボールがスビメンディの背中に当たって失点しそうなシーンを作り出してしまったが、ラヤが即座に対応。それ以外はケインをうまく抑え込んだ。

クリスティアン・モスケラ（7/10）

サリバと同様にケインにもチャンスを与えず。

マイルズ・ルイス＝スケリー（4/10）

カラフィオーリと交代するまで相手の攻撃陣に何度も狙われ、カールにゴールを許すきっかけを許した自身にとっては試練の夜に。