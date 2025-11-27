26日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で同じく4戦全勝中のバイエルンとホームで対戦したアーセナル。22分のユリエン・ティンバー弾で先制してから32分に一時追いつかれてしまったが、後半にノニ・マドゥエケ、ガブリエウ・マルティネッリと途中出場選手がゴールが決め、3-1で勝利した。『GOAL』はアーセナルの出場選手、そして監督を採点する。
【選手採点：アーセナル】厚い選手層でバイエルンとの全勝対決制す！ ひと際輝いた選手は？ | CL
CL・EL2025-26配信！
WOWOWオンデマンド
WOWOWでCL・ELを独占生中継！
この熱狂に乗り遅れるな。
オンデマンドなら今すぐ視聴可能
WOWOWオンデマンド
月額2,530円(税込)今すぐチェック
- Getty Images Sport
GK＆DF
ダビド・ラヤ（6/10）
今季のほとんどと同様、そこまでの仕事量を求められなかった。
ユリエン・ティンバー（8/10）
CKから今季公式戦3点目でチームを先制に導く。ホワイトとの交代でピッチを後にするまで、守備でもほとんど脅かされるシーンがなかった。
ウィリアム・サリバ（7/10）
クリアボールがスビメンディの背中に当たって失点しそうなシーンを作り出してしまったが、ラヤが即座に対応。それ以外はケインをうまく抑え込んだ。
クリスティアン・モスケラ（7/10）
サリバと同様にケインにもチャンスを与えず。
マイルズ・ルイス＝スケリー（4/10）
カラフィオーリと交代するまで相手の攻撃陣に何度も狙われ、カールにゴールを許すきっかけを許した自身にとっては試練の夜に。
- Getty Images Sport
MF
マルティン・スビメンディ（7/10）
得点者や他の中盤と比べると見劣りする貢献度だが、ポジショニング、スキル面、ともに良し。
デクラン・ライス（8/10）
アシストなしに終わったのは残念だったが、後半は中盤にバイエルンの選手がいないかのように制圧。
エベレチ・エゼ（7/10）
マルティネッリのチャンスをお膳立てするなど、CLを舞台にしても見劣りしないパフォーマンス。
- Getty Images Sport
FW
ブカヨ・サカ（7/10）
フィジカル面が懸念材料だが、試合の大半でバイエルンにとって厄介な存在となり、CKからティンバーのゴールをアシスト。
ミケル・メリーノ（6/10）
前線で効果的に立ち回り、決定力こそ欠いたが、ヘディングで何度か得点チャンスも。
レアンドロ・トロサール（5/10）
ノイアーに阻まれたが、序盤に絶好機。前半に負傷交代を余儀なくされたのが気がかり。
- AFP
途中出場選手＆監督
ノニ・マドゥエケ（8/10）
トロサールの負傷で急きょ出場もバイエルン守備陣を攻め立て、勝ち越し弾を決めた。
ガブリエウ・マルティネッリ（8/10）
積極性とキャラクターの発揮が報われ、試合の行方を決定づける一発をマーク。
リッカルド・カラフィオーリ（8/10）
ルイス＝スケリーに代わって出場するとすぐにインパクト。好クロスが光る。
ベン・ホワイト（N/A）
終盤にクローズ要員としてピッチへ。
マルティン・ウーデゴール（N/A）
エゼとの交代で復帰を果たす。
ミケル・アルテタ監督（8/10）
改めて称賛されるべき手腕を発揮。前半終盤、チームは流れに乗ったものの、その後は完全に試合を掌握した。その鍵となったのは選手交代だった。