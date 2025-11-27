このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【選手採点：アーセナル】厚い選手層でバイエルンとの全勝対決制す！ ひと際輝いた選手は？ | CL

【欧州・海外サッカー 特集】アーセナルがチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で大きな白星。選手、監督の評価は？

26日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で同じく4戦全勝中のバイエルンとホームで対戦したアーセナル。22分のユリエン・ティンバー弾で先制してから32分に一時追いつかれてしまったが、後半にノニ・マドゥエケ、ガブリエウ・マルティネッリと途中出場選手がゴールが決め、3-1で勝利した。『GOAL』はアーセナルの出場選手、そして監督を採点する。

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（6/10）

    今季のほとんどと同様、そこまでの仕事量を求められなかった。

    ユリエン・ティンバー（8/10）

    CKから今季公式戦3点目でチームを先制に導く。ホワイトとの交代でピッチを後にするまで、守備でもほとんど脅かされるシーンがなかった。

    ウィリアム・サリバ（7/10）

    クリアボールがスビメンディの背中に当たって失点しそうなシーンを作り出してしまったが、ラヤが即座に対応。それ以外はケインをうまく抑え込んだ。

    クリスティアン・モスケラ（7/10）

    サリバと同様にケインにもチャンスを与えず。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（4/10）

    カラフィオーリと交代するまで相手の攻撃陣に何度も狙われ、カールにゴールを許すきっかけを許した自身にとっては試練の夜に。

    MF

    マルティン・スビメンディ（7/10）

    得点者や他の中盤と比べると見劣りする貢献度だが、ポジショニング、スキル面、ともに良し。

    デクラン・ライス（8/10）

    アシストなしに終わったのは残念だったが、後半は中盤にバイエルンの選手がいないかのように制圧。

    エベレチ・エゼ（7/10）

    マルティネッリのチャンスをお膳立てするなど、CLを舞台にしても見劣りしないパフォーマンス。

    FW

    ブカヨ・サカ（7/10）

    フィジカル面が懸念材料だが、試合の大半でバイエルンにとって厄介な存在となり、CKからティンバーのゴールをアシスト。

    ミケル・メリーノ（6/10）

    前線で効果的に立ち回り、決定力こそ欠いたが、ヘディングで何度か得点チャンスも。

    レアンドロ・トロサール（5/10）

    ノイアーに阻まれたが、序盤に絶好機。前半に負傷交代を余儀なくされたのが気がかり。

    途中出場選手＆監督

    ノニ・マドゥエケ（8/10）

    トロサールの負傷で急きょ出場もバイエルン守備陣を攻め立て、勝ち越し弾を決めた。

    ガブリエウ・マルティネッリ（8/10）

    積極性とキャラクターの発揮が報われ、試合の行方を決定づける一発をマーク。

    リッカルド・カラフィオーリ（8/10）

    ルイス＝スケリーに代わって出場するとすぐにインパクト。好クロスが光る。

    ベン・ホワイト（N/A）

    終盤にクローズ要員としてピッチへ。

    マルティン・ウーデゴール（N/A）

    エゼとの交代で復帰を果たす。

    ミケル・アルテタ監督（8/10）

    改めて称賛されるべき手腕を発揮。前半終盤、チームは流れに乗ったものの、その後は完全に試合を掌握した。その鍵となったのは選手交代だった。

