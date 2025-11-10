アフリカ王者も欧州王者も撃破。初めてのワールドカップで日本の17歳が得ている“学び”とは？

「本当にこういうゲームを経験するために、ここへ来ている」

U-17日本代表を率いる廣山望監督は取材ゾーンに現れての開口一番、こんな言葉でタフな試合を振り返った。

11月3日にカタール・ドーハの地で開幕を迎えたU-17ワールドカップ。2008年以降に生まれた選手たちで構成されるU-17日本代表は、ここまで1勝1分の戦績だった。

初戦でアフリカ王者のU-17モロッコ代表を2-0と粉砕したものの、第2戦ではオセアニア代表のU-17ニューカレドニア代表を攻め切れずに0-0のドロー。歓喜と失望を重ねた上で、ヨーロッパ王者のU-17ポルトガル代表との第3戦に臨んでいた。

この試合を前に日本のグループステージ突破は確定こそしていないものの、グループ3位以下になるのはニューカレドニアが大勝した上で日本が大敗するようなレアケースのみだったため、指揮官はこの試合を「1位抜けを懸けた戦い」と位置付けていた。

また、中2日の3連戦となるグループステージだが、このあとのノックアウトステージ初戦に向けては中4日〜5日のインターバルがあるというスケジュールとなっている。このため、第3戦での温存策が絶対ではなく、日本もポルトガルも第1戦から第2戦にかけてメンバーを入れ替えるターンオーバー策を敢行。第3戦が控え組同士の対戦になるというようなことは起きなかった。

ただ、2試合ともに大勝（6-1、6-0）しているポルトガル側に余裕があったのも間違いないところで、日本側がより挑戦者としてのマインドを持ってこの試合に入ったのも確かだった。

また日本にとってはニューカレドニア代表相手に無得点に終わった第2戦の影響も大きかった。廣山監督はこう語る。

「『（ポルトガル戦について）こういう試合をするために来た』と言ったけれど、第2戦も違う意味で『こういう試合をするために来た』ゲームだった。ニューカレドニアのGKが顔を傷だらけにしながら守り抜いていて、ワールドカップを戦う喜びも全身で表して戦っていたのに対し、われわれはどうだったか。そういう話を選手たちにはしました」

選手が相手を侮っていたというわけではないのだが、立ち上がりから泥臭くても勝ちに行っていたかというと、そうでなかったのは否めない。FW浅田大翔（横浜F・マリノス）は、とにかく全力で向かっていったニューカレドニアからポジティブな刺激をもらったことを明かし、あらためて世界大会へチャレンジしていくマインドを共有していたと言う。