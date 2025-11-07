サッカーU-17日本代表は日本時間11/3(月)～2025/11/27(木)に開催されるFIFA U-17ワールドカップカタール2025に臨んでいる。
本記事では10月17日に発表された、カタールで開催されるW杯に臨むサッカーU-17日本代表の招集メンバー21名を紹介する。
※10/22、24にそれぞれ1名ずつ負傷離脱、追加招集あり。更に11/3、1名離脱、1名追加招集。
■FIFA U-17ワールドカップカタール2025｜試合日程
|試合日程(日本時間)
|節
|カード
|会場
|2025/11/3(月)
22:30
|グループステージ第1節
|日本 vs モロッコ
|Aspire Zone - Pitch 5 ／ドーハ(カタール)
|2025/11/6(木)
22:00
|グループステージ第2節
|日本 vs ニューカレドニア
|Aspire Zone - Pitch 1 ／ドーハ(カタール)
|2025/11/9(日)
22:30
|グループステージ第3節
|ポルトガル vs 日本
|Aspire Zone - Pitch 5 ／ドーハ(カタール)
■ノックアウトステージ｜試合日程
|試合日程(日本時間)
|節
|2025/11/14(金)～15(土)
|ラウンド32
|2025/11/18(火)
|ラウンド16
|2025/11/21(金)
|準々決勝
|2025/11/24(月)
|準決勝
|2025/11/27(木)
|決勝
ポジション：GK
所属チーム：大分トリニータU-18
生年月日：2008年2月17日
ポジション：GK
所属チーム：ロサンゼルスFC／アメリカ
生年月日：2008年6月8日
ポジション：GK
所属チーム：アルビレックス新潟U-18
生年月日：2008年9月21日
ポジション：DF
所属チーム：浦和レッドダイヤモンズユース
生年月日：2008年4月5日
ポジション：DF
所属チーム：神村学園高
生年月日：2008年8月4日
ポジション：DF
所属チーム：横浜F・マリノスユース
生年月日：2008年8月11日
ポジション：DF
所属チーム：川崎フロンターレU-18
生年月日：2008年11月22日
ポジション：DF
所属チーム：流通経済大学付属柏高
生年月日：2008年11月29日
ポジション：DF
所属チーム：鹿島アントラーズユース
生年月日：2009年3月10日
ポジション：MF
所属チーム：ヴィッセル神戸U-18
生年月日：2008年1月10日
ポジション：MF
所属チーム：柏レイソルU-18
生年月日：2008年1月23日
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島F.Cユース
生年月日：2008年1月23日
ポジション：MF
所属チーム：サンフレッチェ広島F.Cユース
生年月日：2008年4月20日
ポジション：MF
所属チーム：鹿島アントラーズユース
生年月日：2008年6月17日
ポジション：MF
所属チーム：ジェフユナイテッド市原・千葉
生年月日：2008年8月12日
ポジション：MF
所属チーム：柏レイソル
生年月日：2009年4月7日
ポジション：MF
所属チーム：浦和レッドダイヤモンズユース
生年月日：2009年6月5日
ポジション：FW
所属チーム：横浜F・マリノス
生年月日：2008年1月16日
ポジション：FW
所属チーム：鹿島アントラーズユース
生年月日：2008年7月15日
ポジション：FW
所属チーム：FC琉球U-18
生年月日：2008年12月24日
ポジション：FW
所属チーム：RB大宮アルディージャU18
生年月日：2008年4月13日
※11/3に追加招集
ポジション：FW
所属チーム：桐蔭学園高
生年月日：2008年1月2日
ポジション：FW
所属チーム：サガン鳥栖U-18
生年月日：2008年7月1日
※10/22に負傷の瀬尾凌太に代わって招集も、24日に離脱。
ポジション：FW
所属チーム：FC東京U-18
生年月日：2009年7月7日
※10/24追加招集
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025に出場するU-17日本代表の試合は、衛星放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。地上波での放送予定は伝えられておらず、テレビで視聴する場合はBS/CSチャンネルの『J SPORTS』が中心となる。
『J SPORTS』ではグループステージ全3試合に加え、ラウンド32、ラウンド16での日本戦、さらに準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信予定。大会序盤から決勝まで、U-17世代の戦いを余すことなく見届けられる。
Amazon
Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
J SPORTS
『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。
J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。
