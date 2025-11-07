このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan-u16-team photo-20240209-vs germany(C)Getty Images
サッカーU-17日本代表 最新メンバーリスト・名鑑｜FIFA U-17ワールドカップカタール2025の招集選手一覧

【サッカーU17日本代表 メンバー】2025年11月にカタールで開催されるFIFA U-17W杯カタール2025を戦うU-17日本代表の招集メンバーを紹介。

サッカーU-17日本代表は日本時間11/3(月)～2025/11/27(木)に開催されるFIFA U-17ワールドカップカタール2025に臨んでいる。

本記事では10月17日に発表された、カタールで開催されるW杯に臨むサッカーU-17日本代表の招集メンバー21名を紹介する。

※10/22、24にそれぞれ1名ずつ負傷離脱、追加招集あり。更に11/3、1名離脱、1名追加招集。

  • japan-u16-202502-vs germany(C)Getty Images

    U17日本代表｜試合スケジュール

    ■FIFA U-17ワールドカップカタール2025｜試合日程

    試合日程(日本時間)カード会場
    2025/11/3(月)
    22:30    		グループステージ第1節日本 vs モロッコAspire Zone - Pitch 5 ／ドーハ(カタール)
    2025/11/6(木)
    22:00    		グループステージ第2節日本 vs ニューカレドニアAspire Zone - Pitch 1 ／ドーハ(カタール)
    2025/11/9(日)
    22:30    		グループステージ第3節ポルトガル vs 日本Aspire Zone - Pitch 5 ／ドーハ(カタール)

    ■ノックアウトステージ｜試合日程

    試合日程(日本時間)
    2025/11/14(金)～15(土)ラウンド32
    2025/11/18(火)ラウンド16
    2025/11/21(金)準々決勝
    2025/11/24(月)準決勝
    2025/11/27(木)決勝

  • 21 平野稜太

    ポジション：GK
    所属チーム：大分トリニータU-18
    生年月日：2008年2月17日

  • 1 村松秀司

    ポジション：GK
    所属チーム：ロサンゼルスFC／アメリカ
    生年月日：2008年6月8日

  • hiroto matsuura-japan-u16-20240209(C)Getty Images

    12 松浦大翔

    ポジション：GK
    所属チーム：アルビレックス新潟U-18
    生年月日：2008年9月21日

  • 3 田中義峯

    ポジション：DF
    所属チーム：浦和レッドダイヤモンズユース
    生年月日：2008年4月5日

  • 17 竹野楓太

    ポジション：DF
    所属チーム：神村学園高
    生年月日：2008年8月4日

  • 4 藤井翔大

    ポジション：DF
    所属チーム：横浜F・マリノスユース
    生年月日：2008年8月11日

  • 2 藤田明日翔

    ポジション：DF
    所属チーム：川崎フロンターレU-18
    生年月日：2008年11月22日

  • 16 メンディー・サイモン友

    ポジション：DF
    所属チーム：流通経済大学付属柏高
    生年月日：2008年11月29日

  • Udemba Antohony-u16-20250213(C)Getty Images

    5 元砂晏翔仁ウデンバ

    ポジション：DF
    所属チーム：鹿島アントラーズユース
    生年月日：2009年3月10日

  • 20 瀬口大翔

    ポジション：MF
    所属チーム：ヴィッセル神戸U-18
    生年月日：2008年1月10日

  • 14 川本大善

    ポジション：MF
    所属チーム：柏レイソルU-18
    生年月日：2008年1月23日

  • shimon kobayashi-u16-japan(C)Getty Images

    8 小林志紋

    ポジション：MF
    所属チーム：サンフレッチェ広島F.Cユース
    生年月日：2008年1月23日

  • rento noguchi-japan-u16-20240209(C)Getty Images

    6 野口蓮斗

    ポジション：MF
    所属チーム：サンフレッチェ広島F.Cユース
    生年月日：2008年4月20日

  • daigo hirashima-japan-u16-20240209(C)Getty Images

    13 平島大悟

    ポジション：MF
    所属チーム：鹿島アントラーズユース
    生年月日：2008年6月17日

  • makoto himeno-japan-u16-20240209(C)Getty Images

    15 姫野誠

    ポジション：MF
    所属チーム：ジェフユナイテッド市原・千葉
    生年月日：2008年8月12日

  • kaiji chonan-japan-kashiwa-20250208(C)Getty Images

    7 長南開史

    ポジション：MF
    所属チーム：柏レイソル
    生年月日：2009年4月7日

  • 19 和田武士

    ポジション：MF
    所属チーム：浦和レッドダイヤモンズユース
    生年月日：2009年6月5日

  • hiroto asada-jajpan-u17-yokohamafm-202411(C)Getty Images

    11 浅田大翔

    ポジション：FW
    所属チーム：横浜F・マリノス
    生年月日：2008年1月16日

  • minato yoshida-japan-u16-20240209(C)Getty Images

    10 吉田湊海

    ポジション：FW
    所属チーム：鹿島アントラーズユース
    生年月日：2008年7月15日

  • 18 マギージェラニー蓮

    ポジション：FW
    所属チーム：FC琉球U-18
    生年月日：2008年12月24日

  • 9 小林柚希

    ポジション：FW
    所属チーム：RB大宮アルディージャU18
    生年月日：2008年4月13日

    ※11/3に追加招集

  • 【10/22離脱：負傷のため】瀬尾凌太

    ポジション：FW
    所属チーム：桐蔭学園高
    生年月日：2008年1月2日

  • 【10/24離脱：負傷のため】谷大地

    ポジション：FW
    所属チーム：サガン鳥栖U-18
    生年月日：2008年7月1日

    ※10/22に負傷の瀬尾凌太に代わって招集も、24日に離脱。

  • maki kitahara-japan-u17-fctokyo-202504(C)Getty Images

    【11/3離脱：負傷のため】北原槙

    ポジション：FW
    所属チーム：FC東京U-18
    生年月日：2009年7月7日

    ※10/24追加招集

  • 【無料あり】U-17W杯日本戦の視聴方法は？

    FIFA U-17ワールドカップ カタール2025に出場するU-17日本代表の試合は、衛星放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。地上波での放送予定は伝えられておらず、テレビで視聴する場合はBS/CSチャンネルの『J SPORTS』が中心となる。

    『J SPORTS』ではグループステージ全3試合に加え、ラウンド32、ラウンド16での日本戦、さらに準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信予定。大会序盤から決勝まで、U-17世代の戦いを余すことなく見届けられる。

    Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』は14日間無料トライアルあり

    j sports amazonAmazon

    Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。

    Amazon『J SPORTS』の14日間無料トライアル登録方法

    1. Amazon『J SPORTS』TOPページにアクセス
    2. 「詳細を見る」をタップ
    3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
    4. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
    5. これで登録完了！すぐに視聴開始

    なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）

    J SPORTSオンデマンドならサッカー専用パックあり！お得に視聴可能

    j sports ondemand soccer futsal packJ SPORTS

    J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。

    J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

    J SPORTSオンデマンド『サッカー＆フットサルパック』の登録方法

    1. 『J SPORTSオンデマンド』サッカー＆フットサルパック購入ページにアクセス
    2. 「ご購入はこちら」をタップ
    3. 「今すぐ14日分無料体験」をタップ
    4. J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
    5. 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
    6. 登録完了！すぐに視聴開始

0