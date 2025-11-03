このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
「行っていただろう」 若かりし頃のルーニー氏、マンチェスター・U以外で移籍の可能性があったクラブは？

【欧州・海外サッカー ニュース】元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏はエヴァートンからマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を決めるまでに他クラブの可能性もあったようだ。

  • 若き日のルーニー氏はエヴァートンでのブレイクスルーや、イングランド代表として出場したEUROでの輝きにより、脚光を浴びた。そして、2004年夏にエヴァートンから移籍金2700万ポンドでマンチェスター・Uに移籍。だが、当時のルーニー氏に興味を示したのはマンチェスター・Uだけではなく、ニューカッスルもその1つ。ニューカッスルはクラブきってのレジェンドであるアラン・シアラー氏や象徴的な指揮官のサー・ボビー・ロブソン氏が直々に電話をするなどしたが、獲得に至らず。だが、ルーニー氏にはマンチェスター・Uからオファーがなければ移籍する気があったようだ。

  • FBL-BRITAIN-MAN UTD-MAN CITYAFP

    ルーニー氏は自身のポッドキャストでこう振り返る。

    「間違いなくニューカッスルに行っていただろう。マンチェスター・Uは1シーズンを待って契約したがっていたんだ。ニューカッスルがオファーを出してくれていたし、マンチェスター・Uが動かなかければ、私はニューカッスルに行っていただろうね」

    「あの2チームは競い合っていた。私の代理人の親友が当時のニューカッスルの会長でもあった。だから、彼も自分の獲得を巡って圧力をかけられていたはずだ。私はマンチェスター・Uに行きたい思いがあったが、サー・ボビー・ロブソンとアラン・シアラーと話したんだ」

    「ボビー・ロブソンらしく、彼はどうしてか電話で私を『マーク』と呼んだ。それは私のミドルネームで、私の名前を忘れたからなのか、天才だったのかと思ったよ」

  • ルーニー氏は最終的にマンチェスター・Uと先に契約を結んだ。当時、尊敬を集めるマンチェスター・U元監督のサー・アレックス・ファーガソン氏は「とても興奮している。この国が過去30年間で見てきたなかで最高の若手選手を獲得できた。誰もがこの契約を喜んでいる」と喜んだ。

    この評価は実に正しかった。10代の彼はイングランド史上最高の選手の1人へと成長し、マンチェスター・Uのレジェンドに。公式戦559試合で253ゴールを記録し、5回プレミアリーグ優勝や、2008年のチャンピオンズリーグ制覇など、数々のタイトルを獲得した。

    ルーニー氏はファーガソン監督との関係について「彼が何度も言っていた言葉がいつも心に残っている。『人生で一番難しいことは一生懸命働くことだ』って。それが心に残った。どんな仕事でも当てはまる。サッカーでは才能や能力があっても、毎日一生懸命働くことを忘れてしまいがちだ。それが普通だと思うだろう？。ビッグクラブでプレーしていたら、そうすべきだ。でも、実際に見たことがある選手のなかにはそうしない人もいる。それが私の心に残った唯一のことだった」と述べている。

  • Wayne Rooney 2025AFP

    そんなルーニー氏は現在、指揮官に転身したが、思うように成功を掴めず、ダービー・カウンティとMLSのD.C.ユナイテッドでの指揮を経て、バーミンガム・シティとプリマス・アーガイルの監督も務めたが、どれも短命に終わっている。

    プリマスの監督を辞してからはまだ監督業に戻っておらず、テレビの解説者としての仕事や、イギリス『BBC』との新しいポッドキャスト番組に専念。再び監督の世界へ足を踏み入れるかどうかは現時点で不明だ。

