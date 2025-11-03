ルーニー氏は自身のポッドキャストでこう振り返る。

「間違いなくニューカッスルに行っていただろう。マンチェスター・Uは1シーズンを待って契約したがっていたんだ。ニューカッスルがオファーを出してくれていたし、マンチェスター・Uが動かなかければ、私はニューカッスルに行っていただろうね」

「あの2チームは競い合っていた。私の代理人の親友が当時のニューカッスルの会長でもあった。だから、彼も自分の獲得を巡って圧力をかけられていたはずだ。私はマンチェスター・Uに行きたい思いがあったが、サー・ボビー・ロブソンとアラン・シアラーと話したんだ」

「ボビー・ロブソンらしく、彼はどうしてか電話で私を『マーク』と呼んだ。それは私のミドルネームで、私の名前を忘れたからなのか、天才だったのかと思ったよ」