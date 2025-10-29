2025-26シーズンUEFAヨーロッパリーグ（EL）がいよいよ開幕する。UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たる今季の同大会には、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛、セルティックの前田大然と旗手怜央など複数の日本人選手が参戦予定だ。
本記事では、日本人選手所属クラブのELリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/25(木)
4:00
|第1節
|(A)フライブルク
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
4:00
|第2節
|(H)シュトゥットガルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
1:45
|第3節
|(A)リヨン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
2:45
|第4節
|(H)FCSB
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
5:00
|第5節
|(A)ヘンク
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
5:00
|第6節
|(H)アストン・ヴィラ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
5:00
|第7節
|(A)ザルツブルク
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(H)ヴィクトリア・プルゼニ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
※山田新と稲村隼翔はEL登録メンバー外
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/26(金)
4:00
|第1節
|(A)ツルヴェナ・ズヴェズダ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
1:45
|第2節
|(H)ブラガ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
4:00
|第3節
|(H)シュトゥルム・グラーツ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
2:45
|第4節
|(A)ミッティラン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
2:45
|第5節
|(A)フェイエノールト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
5:00
|第6節
|(H)ローマ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
2:45
|第7節
|(A)ボローニャ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(H)ユトレヒト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/25(木)
4:00
|第1節
|(A)ブラガ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
4:00
|第2節
|(H)アストン・ヴィラ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
1:45
|第3節
|(H)パナシナイコス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
5:00
|第4節
|(A)シュトゥットガルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
2:45
|第5節
|(H)セルティック
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
5:00
|第6節
|(A)FCSB
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
2:45
|第7節
|(H)シュトゥルム・グラーツ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(A)ベティス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/25(木)
4:00
|第1節
|(H)バーゼル
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
1:45
|第2節
|(A)ボローニャ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
4:00
|第3節
|(H)ユトレヒト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
2:45
|第4節
|(A)ニース
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
2:45
|第5節
|(A)ヴィクトリア・プルゼニ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
5:00
|第6節
|(H)ザルツブルク
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
2:45
|第7節
|(H)マッカビ・テルアビブ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(A)リール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/26(金)
4:00
|第1節
|(A)レンジャーズ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
4:00
|第2節
|(H)フェレンツヴァーロシュ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
1:45
|第3節
|(H)ベティス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
5:00
|第4節
|(A)ブラガ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
5:00
|第5節
|(H)バーゼル
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
2:45
|第6節
|(A)ミッティラン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
5:00
|第7節
|(A)ユトレヒト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(H)マルメ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
※チェイス・アンリはEL登録メンバー外
|試合日時
|LP節
|(H/A)対戦相手
|放送・配信
|2025/9/26(金)
4:00
|第1節
|(H)ポルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/3(金)
4:00
|第2節
|(A)リヨン
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/24(金)
1:45
|第3節
|(H)フェレンツヴァーロシュ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/7(金)
2:45
|第4節
|(H)ゴーアヘッド・イーグルス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/28(金)
5:00
|第5節
|(A)ボローニャ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/12(木)
5:00
|第6節
|(A)フライブルク
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/23(金)
5:00
|第7節
|(H)バーゼル
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/30(金)
5:00
|第8節
|(A)アストン・ヴィラ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり