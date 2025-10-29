このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
europa league japanese playersGetty Images
GOAL

2025-26UEFAヨーロッパリーグ出場日本人選手の試合日程は？

2025-2026UEFAヨーロッパリーグ（EL）に参戦する日本人選手所属クラブのリーグフェーズ試合日程を紹介する。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンUEFAヨーロッパリーグ（EL）がいよいよ開幕する。UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たる今季の同大会には、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛、セルティックの前田大然と旗手怜央など複数の日本人選手が参戦予定だ。

本記事では、日本人選手所属クラブのELリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック