2025-26シーズンUEFAヨーロッパリーグ（EL）がいよいよ開幕する。UEFAチャンピオンズリーグの下位大会に当たる今季の同大会には、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛、セルティックの前田大然と旗手怜央など複数の日本人選手が参戦予定だ。

本記事では、日本人選手所属クラブのELリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。