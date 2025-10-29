このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
champions league japanese playersGetty Images
GOAL

2025-26UEFAチャンピオンズリーグ出場日本人選手の試合日程は？

2025-2026UEFAチャンピオンズリーグ（CL）に参戦する日本人選手所属クラブのリーグフェーズ試合日程を紹介する。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ（CL）には、今季も複数の日本人選手が参戦する。バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝やリヴァプールに所属する遠藤航をはじめ計9選手がリーグフェーズのピッチに立つ。

本記事では、日本人選手所属クラブのCLリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック