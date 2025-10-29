2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ（CL）には、今季も複数の日本人選手が参戦する。バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝やリヴァプールに所属する遠藤航をはじめ計9選手がリーグフェーズのピッチに立つ。
本記事では、日本人選手所属クラブのCLリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/18(木)
4:00
|LP第1節
|アヤックスvsインテル
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1(水)
4:00
|LP第2節
|マルセイユvsアヤックス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|チェルシーvsアヤックス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/6(木)
5:00
|LP第4節
|アヤックスvsガラタサライ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/26(水)
2:45
|LP第5節
|アヤックスvsベンフィカ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/11(木)br />2:45
|LP第6節
|カラバフvsアヤックス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/21(水)
5:00
|LP第7節
|ビジャレアルvsアヤックス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|アヤックスvsオリンピアコス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/18(木)
4:00
|LP第1節
|バイエルンvsチェルシー
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1(水)
4:00
|LP第2節
|パフォスvsバイエルン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|バイエルンvsクルブ・ブルッヘ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|PSGvsバイエルン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
5:00
|LP第5節
|アーセナルvsバイエルン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
2:45
|LP第6節
|バイエルンvsスポルティング
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/22(木)
5:00
|LP第7節
|バイエルンvsユニオンSG
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|PSVvsバイエルン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/19(金)
1:45
|LP第1節
|コペンハーゲンvsレヴァークーゼン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/2(木)
2:45
|LP第2節
|カラバフvsコペンハーゲン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/22(水)
4:00
|LP第3節
|コペンハーゲンvsドルトムント
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|トッテナムvsコペンハーゲン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
2:45
|LP第5節
|コペンハーゲンvsカイラト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/11(木)
2:45
|LP第6節
|ビジャレアルvsコペンハーゲン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/21(水)
5:00
|LP第7節
|コペンハーゲンvsナポリ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|バルセロナvsコペンハーゲン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/19(金)
4:00
|LP第1節
|フランクフルトvsガラタサライ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1 (水)
4:00
|LP第2節
|アトレティコvsフランクフルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|フランクフルトvsリヴァプール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
2:45
|LP第4節
|ナポリvsフランクフルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
5:00
|LP第5節
|フランクフルトvsアタランタ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
5:00
|LP第6節
|バルセロナvsフランクフルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/22(木)
2:45
|LP第7節
|カラバフvsフランクフルト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|フランクフルトvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/18(木)
4:00
|LP第1節
|リヴァプールvsアトレティコ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1 (水)
4:00
|LP第2節
|ガラタサライvsリヴァプール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|フランクフルトvsリヴァプール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|リヴァプールvsレアル・マドリー
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
5:00
|LP第5節
|リヴァプールvsPSV
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
5:00
|LP第6節
|インテルvsリヴァプール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/22(木)
5:00
|LP第7節
|マルセイユvsリヴァプール
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|リヴァプールvsカラバフ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/19(木)
1:45
|LP第1節
|クルブ・ブルッヘvsモナコ
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/2 (木)
4:00
|LP第2節
|モナコvsマン・C
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|モナコvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|ボデ/グリムトvsモナコ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
2:45
|LP第5節
|パフォスvsモナコ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
5:00
|LP第6節
|モナコvsガラタサライ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/21(水)
5:00
|LP第7節
|レアル・マドリーvsモナコ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|モナコvsユヴェントス
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/18(水)
1:45
|LP第1節
|スラヴィアvsボデ/グリムト
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1(水)
4:00
|LP第2節
|インテルvsスラヴィア
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|アタランタvsスラヴィア
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
2:45
|LP第4節
|スラヴィアvsアーセナル
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/26(水)
5:00
|LP第5節
|スラヴィアvsアトレティック
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
5:00
|LP第6節
|トッテナムvsスラヴィア
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/22(木)
5:00
|LP第7節
|スラヴィアvsバルセロナ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|パフォスvsスラヴィア
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/19(木)
4:00
|LP第1節
|スポルティングvsカイラト
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/2(木)
4:00
|LP第2節
|ナポリvsスポルティング
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|スポルティングvsマルセイユ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|ユヴェントスvsスポルティング
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
5:00
|LP第5節
|スポルティングvsクルブ・ブルッヘ
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
2:45
|LP第6節
|バイエルvsスポルティング
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/21(水)
5:00
|LP第7節
|スポルティングvsPSG
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|アトレティックvsスポルティング
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
※高井幸大はCL登録メンバー外
|試合日時
|ラウンド
|対戦カード
|放送/配信
|2025/9/17(水)
4:00
|LP第1節
|トッテナムvsビジャレアル
|【テレビ】
・WOWOW
【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/1(水)
4:00
|LP第2節
|ボデ/グリムトvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/10/23(木)
4:00
|LP第3節
|モナコvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/5(水)
5:00
|LP第4節
|トッテナムvsコペンハーゲン
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/11/27(木)
5:00
|LP第5節
|PSGvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2025/12/10(水)
5:00
|LP第6節
|トッテナムvsスラヴィア
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/21(水)
5:00
|LP第7節
|トッテナムvsドルトムント
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
|2026/1/29(木)
5:00
|LP第8節
|フランクフルトvsトッテナム
|【ネット】
・WOWOWオンデマンド(月額)
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり