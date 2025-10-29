2025-26シーズンUEFAチャンピオンズリーグ（CL）には、今季も複数の日本人選手が参戦する。バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝やリヴァプールに所属する遠藤航をはじめ計9選手がリーグフェーズのピッチに立つ。

本記事では、日本人選手所属クラブのCLリーグフェーズの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。