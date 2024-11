【アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS】イニエスタ引退試合の前日に対決型イベントの「FAN FESTIVAL」を開催。

バルセロナとレアル・マドリーのレジェンドマッチ、「アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO presented by VITAS」を12月15日に開催する株式会社SPORTS&LIFEは29日、史上初の対決イベント形式のエル・クラシコ「EL CLÁSICO in TOKYO FAN FESTIVAL」を12月14日に開催することを発表した。