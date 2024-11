【アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS】12月15日(日)に味の素スタジアム(東京/日本)で開催されるエル・クラシコのレジェンドマッチ、アンドレス・イニエスタ引退試合のグッズは?

スペインプロサッカーリーグ1部「La Liga」の伝統の一戦、FCバルセロナとレアル・マドリーのOB試合 【EL CLÁSICO in TOKYO】 (正式名称:アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS)を開催する、株式会社SPORTS&LIFEが公式グッズ第一弾をECサイトにて販売。

【EL CLÁSICO in TOKYO 公式EC URL】

https://official-goods-store.jp/elclasico_tokyo/