バルセロナは、来季チームの攻撃陣を牽引する新たなストライカー獲得に向けた精力的な取り組みを続けており、アルゼンチン代表フリアン・アルバレス獲得を目指す交渉が継続する一方で、スポーツ・ディレクターのデコの手元には代替候補の名前も浮上している。

スペイン紙『アス』は、ポルトガルのベンフィカで活躍するギリシャ人ストライカー、ヴァンゲリス・パヴリディスが、アルバレスの獲得が難航した場合の代替プランとして、カタルーニャの首脳陣が挙げる選択肢の一つであると報じた。

パヴリディスへの関心が高まったのは、イリ・ジュニオール・クロビが負った深刻な負傷を受けてのことだ。クロビは中足骨の骨折により、3か月から4か月にわたって戦列を離れることになり、バルセロナは攻撃陣の補強を急ぐ必要に迫られている。

パヴリディスはクラブの優先順位リストの最上位にいるわけではないものの、その技術的な特長と明白な得点能力に加え、他の代替候補と比較して相対的に安価な移籍金であることが、スポーツ首脳陣にとって魅力的な選択肢としている。

この移籍の行方は、フェラン・トーレスの去就と密接に関係している。トーレスは依然としてハンジ・フリック監督の信頼を得ており、クラブは契約延長を目指しているが、今回の移籍市場での彼の退団が実現すれば、デコには移籍市場でより広い動きの余地が生まれることになる。

パヴリディスは目を引く得点記録を持っており、2024年にオランダのアルクマールから1800万ユーロでベンフィカに加入して以降、昨シーズンは全大会通じて53試合で30ゴール6アシストを記録した。

27歳のこの選手は今週、ヨーロッパリーグ予選でスイスのザンクト・ガレン相手に4ゴールを決めて自らの地位を高め、ヨーロッパの脚光の中に再びその名を刻んだ。

パヴリディスはカンプ・ノウのファンにとって特別な記憶を残している。昨シーズン、リスボンで行われたチャンピオンズリーグのグループステージでバルセロナ相手にわずか29分でハットトリックを達成し、ヨーロッパの大会でカタルーニャのチーム相手にこの偉業を最速で成し遂げた選手となった。もっとも、この白熱した試合は最終的にブラウグラナが5-4で勝利を収めている。