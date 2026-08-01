オーストリアのヴェルターゼー・シュタディオンで、レアル・マドリードのサポーターが抱える不満の深さを露呈する印象的な光景が繰り広げられた。イタリアのフィオレンティーナとの親善試合でエンドリッキが先制点を挙げた直後、バルセロナに対する反発の大合唱が沸き起こり、ここ2シーズンにわたる伝統のライバルの支配がもたらした精神的な危機が赤裸々に表れたのだ。

観客は12分に「プタ・バルサ」（レアル・マドリードやエスパニョールなど対戦相手のクラブのサポーターがバルセロナに向けて叫ぶスペイン語の侮辱的なチャント）を繰り返し、大声で連呼した。これは、ブラウグラナに対する連敗によってマドリー・サポーターの広い層を蝕んでいる否定的な執着の状態を明確に示すものだった。

この光景は、レアル・マドリードが厳しい時期を過ごすなかで起きた。同クラブは2シーズン前にキリアン・ムバッペが加入して以来、いかなる大きなタイトルも獲得できておらず、過去2年間でリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、UEFAチャンピオンズリーグのタイトルが戦利品から姿を消していた。

一方、バルセロナはドイツ人指揮官ハンジ・フリックのもとで、両チームが争ったすべてのタイトルを手にすることに成功した。これを受けてレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョを2度目の招へいという大胆な決断を下した。これは、ペップ・グアルディオラとリオネル・メッシの黄金時代に対抗するため2010年に同クラブが彼と契約したことを想起させる一手である。

ペレスは直近の移籍市場で巨額を投じ、カタルーニャの支配を打ち破り、国内および大陸の頂点を取り戻すことのできるチームの構築に努めた。サンティアゴ・ベルナベウの内部を悩ませ続けている一連の失敗を終わらせようとする試みである。

不満は補強や運営面の決断にとどまらず、スタンドにまで広がった。観客は準備段階の試合中に普段とは異なる形で不快感を表明したのであり、バルセロナの連続的な成功が残した精神的圧力の大きさを映し出している。

マドリー・サポーターにとって事態をさらに重くしているのは、バルセロナの選手たちがワールドカップを制したスペイン代表の中心的存在を形成したことだ。これは2010年のシナリオの再現であり、欧州サッカーの王座に君臨することに慣れていたクラブにとって危機感を一層深めるものとなった。

イタリアのチームとの親善試合でのこうしたチャントは、レアル・マドリードのサポーターが歴史的ライバルの成功をうまく受け入れられていないことを明確に示す指標であり、輝かしい歴史と類まれな実績を誇るクラブにとっては珍しい現象である。