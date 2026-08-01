バルセロナは、フレンキー・デ・ヨングの長期離脱を補うため、ジローナに所属するモロッコ人選手アズ・エディン・ウナヒとの契約を発動する方向へと動いている。オランダ代表のデ・ヨングは右膝内側側副靭帯の断裂により、3～4か月間ピッチを離れることになる。

スペインの番組「エル・チリンギート」は、カタルーニャのクラブが26歳のモロッコ人MFの獲得を本格的に検討していると明らかにした。デ・ヨングの負傷で大きな打撃を受けた中盤の補強が急務であり、さらにマルク・カサドの退団の可能性もあるためだ。

スペイン2部へ降格したジローナは、ウナヒの契約に含まれる違約金の全額である2500万ユーロの支払いを退団の条件として求めている。この背景には、複数の欧州クラブが関心を寄せていることがあり、その筆頭が彼のかつての指揮官であるミチェル率いるオランダのアヤックスだ。

スポーツディレクターのデコは、この移籍を成立させるべく高まる圧力に直面している。特に、現時点で中盤に用意された代替の選択肢がペドリ、ガビ、マルク・ベルナルに限られていることから、新シーズンの開幕を前にチームは厳しい状況に置かれている。

チームの降格にもかかわらず、ウナヒは昨シーズン目を引くパフォーマンスを見せ、スペインリーグの24試合で5ゴール・2アシストを記録した。期待外れの結果に終わった中でも、彼はカタルーニャのチームで最も際立った一人となった。

しかし負傷により、このモロッコ人MFは昨シーズン両チームが対戦した2度の機会でバルセロナと対峙することができなかった。指揮官ミチェルの構想において大きな重要性を持っていたにもかかわらずだ。

ウナヒはデ・ヨングにとって痛みを伴う記憶を持つ存在でもある。というのも、彼はワールドカップのラウンド32でモロッコ代表がPK戦の末にオランダを敗退させた立役者の一人であり、その試合はこのオランダ人選手にとって現在に至るまで母国代表での最後の一戦となったのだ。

両選手のプレースタイルは異なり、ウナヒはより攻撃的な性格を持ち、攻撃的な中盤やサイドでのプレーを得意とするものの、バルセロナは彼をデ・ヨングが残した穴を埋めるのに適した解決策とみなしている。なおデ・ヨングは負傷を抱えながらも、現在セント・ジョージズ・パークでチームメートたちとともに帯同している。