イングランドのフラムは、レアル・マドリードの下部組織で育った才能の獲得に向けた動きを続けており、今回は将来有望なMFのティアゴ・ピタルチュに狙いを定めた。この動きは、アルバロ・アルベロア監督がバルデベバスで指導した選手たちでチームを構築しようとする戦略を反映するものだ。

スペイン紙『マルカ』によると、ロンドンのクラブはすでにこの若きMFの獲得の可能性に向けて動いているが、現在この選手が膝の負傷から回復途上にあることに加え、フラムが焦ることなく中盤補強のほかの選択肢も模索していることから、交渉はこれまでの2件よりも遅いペースで進んでいるという。

フラムがピタルチュに関心を寄せる背景には、レアル・マドリードの下部組織からゴンサロ・ガルシアとセサル・パラシオスを、両者の権利の70%に対して総額5000万ユーロという合同での取引で獲得することに成功したことがある。これは、バルデベバス出身者がプレミアリーグで戦える力を持つとするアルベロアの信頼を裏付けている。

ピタルチュはレアル・マドリードの若手チームでアルベロアの指揮下にあった期間に目覚ましい成長を遂げ、それが昨季のトップチームへの昇格につながった。その出場は、彼をレアル・マドリードで最も際立つ有望な才能の一人にした大きな可能性を証明するものとなった。

しかし、レアル・マドリードの中盤における熾烈な競争は、彼が定期的に出場する機会を制限する可能性があり、そのことが、良好な関係を築いてきたかつての恩師の下で再びプレーすることを歓迎する同選手にとって、フラムへの移籍を魅力的な選択肢にしている。

フラムは、プレミアリーグがピタルチュにさらなる経験を積み、世界最強のサッカーリーグの一つでその技術を磨き続けるための理想的な環境を提供すると考えている。特に、彼の長所と短所を的確に把握している監督がいることは大きい。

まだ関心を示す段階ではあるものの、この動きは、アルベロアがクレイヴン・コテージで指揮を執って以来続けてきた明確な方針を裏付けるものだ。それは、近年レアル・マドリードの下部組織でその成長を間近で見守ってきた若き才能への投資に基づくものである。