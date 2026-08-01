ブラジル代表のスター、ヴィニシウス・ジュニオールが、レアル・マドリードでのキャリアにおいて重大な岐路に立たされている。クラブ側は、まもなく満了を迎える契約の更新をめぐる現在の交渉が決裂した場合、彼を手放す用意があることを示したのだ。

ESPNに情報筋が明かしたところによると、レアル・マドリードの首脳陣は、選手の契約更新に向けた最新のオファーを引き上げないという断固たる姿勢を取っており、最終的な決断は選手自身の手に委ねられていると強調している。つまり、提示されたオファーを受け入れるか、新たな移籍先を探すかのいずれかだという。

26歳のヴィニシウスは来週月曜日にバルデベバスのトレーニングセンターに戻り、新シーズンに向けた準備に合流する予定だが、契約満了まで残すところ1年しかなく、クラブは限られた選択肢を前にしている。

情報筋によれば、イングランドのアーセナルがこの状況を注視しており、このブラジル人ウインガーが退団を決断した場合には有利な交渉のポジションに立てると考えているという。ただし、選手に近い筋は、プレミアリーグの覇者との直接的な接触があることを否定している。

両者の交渉は長きにわたって停滞しており、ヴィニシウスは新契約への署名を急ぐ様子を見せていない。一方で、クラブ首脳陣と選手の代理人との新たな会談の日程も定まっていない。

こうした事態は、前指揮官シャビ・アロンソの下での昨シーズン、ヴィニシウスが明らかな不満を示していたことを背景としている。とりわけ、サンティアゴ・ベルナベウでのクラシコで交代させられたことや、2シーズン連続で主要タイトルを一つも獲得できなかったことへの全体的な失望感が影を落としている。

2018年にブラジルからレアル・マドリードに加入して以来、ヴィニシウスは世界サッカー界屈指のスターへと成長し、UEFAチャンピオンズリーグの決勝2試合で得点を挙げ、2024年にはバロンドールで次点に輝いた。