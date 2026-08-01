イングランドの名門アーセナルが、ブラジル人スター、ヴィニシウス・ジュニオール獲得に向けて本格参戦した。この移籍は夏の移籍市場を揺るがしかねないものであり、2027年夏に契約が満了するレアル・マドリードにおける同選手の去就をめぐる複雑な状況が背景にある。

イギリス紙『ジ・アスレティック』が明らかにしたところによると、アーセナルはこの26歳のブラジル人ウイングを獲得すべく、レアル・マドリードに対し1億4500万ユーロの公式オファーを固めたという。うち1億3500万ユーロが固定額で、それに加えて出来高が設定されている。

記者のデイヴィッド・オーンスタインは、ヴィニシウスがプレミアリーグ移籍という考えに前向きな姿勢を示していると伝えた。これは注目すべき進展であり、レアル・マドリードは看板スターの一人の将来をめぐって、現実的な難題に直面することになる。

イングランドの複数の報道はこれまでにも、アーセナルと同選手の代理人であるロック・ネイション社との間で基本合意に達したと伝えており、『ザ・サン』紙によると、ロンドンのクラブはこのブラジル人スターを口説き落とすため、クラブ史上最高額の契約を提示する意向だという。

レアル・マドリードは厳しい状況に置かれている。1年前に提示した契約更新のオファーに対し、ヴィニシウスからいまだ何の返答も得られていないからだ。これによりクラブは、気前のよいイングランドからのオファーを受け入れるか、それとも数か月後に選手が自由に他クラブと交渉できる身となった際に、フリーで失うリスクを冒すかという、難しい選択を迫られている。

最も注目される疑問は次の点だ。レアル・マドリードは、契約が残り1年となっている同じくヴィニシウスとムバッペという最強の2トップを手放すことを受け入れるのか。それとも、数か月にわたって更新交渉が停滞しているにもかかわらず、このブラジル人スターに残留を説得しようとするのか。