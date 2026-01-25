本気のZOZO祭りが1/25(日)開催！最大31%ポイント還元する方法は？条件・注意点まとめ

ZOZOTOWNYahoo!店で買うなら、1/25(日)は見逃せない。「本気のZOZO祭」が開催され、条件を満たせばPayPayポイント(期間限定)が最大31%まで積み上がる。

本記事では、本気のZOZO祭りについて紹介する。

本気のZOZO祭りで最大31%ポイント還元する方法は？

「本気のZOZO祭り」で最大31%(条件次第でそれ以上)のポイント還元を狙うには、LYPプレミアム会員であることを前提に、複数のキャンペーンを同時に成立させる必要がある。エントリー、アカウント連携、支払い方法、購入金額のいずれかを欠くと還元率は一気に下がるため、事前準備が重要になる。

2026年1月25日(日)のように「5のつく日」と重なる開催日では、ZOZOTOWNYahoo!店の特典を含めて最大31%まで到達可能だ。内訳と条件は以下の通り。

特典(2026年1月25日例) 付与率 主な条件 付与上限(目安) 本気のZOZO祭 +10% 特設ページでエントリー+ZOZOTOWNYahoo!店で1注文7,000円(税込)以上 1,000円相当/日 5のつく日 +4% 特設ページでエントリー 1,000円相当/日 ZOZOTOWNYahoo!店ストア特典 +5% ZOZOTOWNYahoo!店での購入 5,000円相当/月(目安) ZOZOTOWNYahoo!店LYPプレミアム特典 +5% LYPプレミアム会員 5,000円相当/月(目安) PayPay支払い特典 +5% PayPay(残高/クレジット)またはPayPayカード 5,000円相当/月(目安) LYPプレミアム会員特典(毎日) +2% LYPプレミアム会員 5,000円相当/月(目安)

これらを合算すると最大31%還元となる。特に「本気のZOZO祭」は付与上限が1,000円相当/日に設定されているため、1万円前後の購入が最も効率的だ。条件をすべて満たしたうえで、1注文にまとめて決済することが最大化の近道になる。

本気のZOZO祭りの攻略法と注意点は？

本気のZOZO祭りで最大31%(条件次第で35%超)の還元を狙うなら、重要なのは「事前準備」「当日の動き」「買い方」の3点に集約される。細かい特典は多いが、考え方自体はシンプルで、条件をまとめて成立させられるかどうかがすべてになる。

事前準備と当日の基本動線

まず前提になるのが、LYPプレミアム会員であること。非会員と比べて還元率に大きな差が出るため、無料体験(最大3カ月)が使える場合は、期間限定での登録でも十分に元が取れる。

あわせて、Yahoo!JAPANIDとPayPayの連携、さらに「毎日5%」などを狙う場合はLINEとの連携も済ませておきたい。連携漏れがあると、条件を満たしていてもポイントが付与されない原因になる。

開催当日は、何よりも先に特設ページでエントリーを行うことが最優先。注文後のエントリーが対象外になるケースもあるため、「エントリー→クーポン取得→商品購入」の順番を崩さないのが鉄則だ。クーポンは先着順のことが多く、開始直後に確保してから商品を選ぶほうが安全になる。

還元を最大化する買い方のコツ

ポイントアップの条件は「1注文あたり7,000円(税込)以上」。このラインを超えないと、多くの特典が成立しない。単品で届かない場合は、同じカートに商品をまとめて一度で決済する必要がある。

また、本気のZOZO祭り特典(+10%)の付与上限は1,000円相当のため、注文金額は10,000円前後が最も効率的。高額購入をすると上限到達後は伸びが鈍くなるため、必要に応じて日を分けるか、別特典の上限も含めて調整したい。

送料も見落としがちなポイントだ。注文を分けるとその分送料がかかるため、条件達成と送料節約を両立するなら、まとめ買いが基本になる。

注意点とラストチャンスの考え方

本気のZOZO祭りは、条件の多さゆえに「エントリー漏れ」「連携漏れ」「支払い方法ミス」で損をしやすい。購入前に、エントリー済みか、連携は完了しているか、決済方法は指定通りかを一度確認するだけで、取りこぼしは大きく減らせる。

さらに、2026年1月25日開催分を境に、特典が10%から8%へ引き下げられる見込みとされており、現行の高還元をフルで狙えるのは今回が最後になる可能性が高い。購入後は、レビュー投稿による追加ポイント獲得も忘れずに行い、最後まで回収し切りたい。

LYPプレミアム会員ならYahooショッピングをよりお得に利用可能！

LYPプレミアム会員は、Yahoo!ショッピングにおいて常時のポイント上乗せや、会員限定キャンペーン・クーポンを活用できる点が大きな強みだ。月額料金は必要となるが、日常的にYahoo!ショッピングを利用するユーザーであれば、還元面で十分に元を取れる設計となっている。

特にポイント還元率の底上げと、日曜日や大型セール時の優遇措置は一般ユーザーとの差が大きく、PayPayポイントを効率よく貯めたい層にとっては有力な選択肢となる。

LYPプレミアム会員の主なメリット

Yahoo!ショッピングでの買い物でPayPayポイントが常時+2%上乗せ

毎週日曜日開催の「プレミアムな日曜日」に参加可能

本気のZOZO祭や大型キャンペーンで会員限定の還元率アップ

日曜クーポンやイベント限定クーポンなど会員専用特典

新規入会時のPayPayポイント付与や無料体験キャンペーン

LYPプレミアム会員特典まとめ

項目 内容 補足 常時ポイント還元 PayPayポイント+2% 月間付与上限5,000ポイント プレミアムな日曜日 対象ストアで+5% 5,000円以上決済が条件 大型セール優遇 本気のZOZO祭などで還元率上乗せ 一般会員より有利な条件 会員限定クーポン 5%OFFや1,000円〜2,000円OFF 日曜・イベント時に配布 入会特典 PayPayポイント付与 時期により無料体験あり

なお、これらの特典を最大限活用するには、Yahoo!JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必須となる点には注意したい。ソフトバンク・ワイモバイルユーザーやPayPayカードゴールド保有者であれば、追加料金なしでLYPプレミアム特典を利用できるケースもあり、対象者にとっては実質的な負担なしで恩恵を受けられる。