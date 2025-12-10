WTT ファイナルズ2025香港はどこで見れる？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

2025シーズンを締めくくる最重要大会となる「WTTファイナルズ2025香港」。世界ランキング上位の精鋭だけが集う年末恒例のビッグイベントで、日本勢にとっても来季へ向けた流れを作るうえで見逃せない一戦になる。

本記事では、WTTファイナルズ2025香港のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

WTTファイナルズ2025香港の日程は？

WTTファイナルズ2025香港は2025年12月10日(水)〜12月14日(日)の5日間にわたって開催される。会場は香港の香港コロシアム(紅磡香港体育館)で、世界ランキング上位の選手だけが集う今季ラストのビッグイベントだ。男子シングルス・女子シングルス・混合ダブルスの3種目が行われ、開幕から決勝までハイレベルな試合が続く構成になっている。

大会序盤の2日間は、男子シングルスと女子シングルスの1回戦(R16)と混合ダブルスのグループ予選が中心。3日目以降は各種目の準々決勝〜決勝が一気に進み、週末に向けてタイトル争いが最高潮を迎えるスケジュールだ。日本から視聴する際に押さえておきたい、本戦の主な日程は次の通り。

日程 男子シングルス 女子シングルス 混合ダブルス 12月10日(水) 1回戦(R16) 1回戦(R16) グループ予選R1 12月11日(木) 1回戦(R16) 1回戦(R16) グループ予選R2 12月12日(金) 準々決勝 準々決勝 グループ予選R3 12月13日(土) 準々決勝/準決勝 準決勝 準決勝・決勝 12月14日(日) 準決勝・決勝 決勝 -

WTTファイナルズ2025香港の日本人出場選手は？

WTTファイナルズ2025香港には、日本から男子シングルス2名、女子シングルス6名、混合ダブルス1ペアの計9名が出場を予定している。年間を通じたWTTシリーズのポイントランキング上位者のみが出場できるハイレベルな大会で、いわば“年間のトップ16”が集結する特別な舞台だ。日本勢はいずれも世界ランキング上位に位置し、張本智和、美和の兄妹を筆頭に、早田ひな、伊藤美誠など実力者が顔をそろえる。男女ともに層の厚い布陣でタイトル獲得を狙う。

男子シングルス

張本智和(トヨタ自動車)：WR3/WR5、10月30日発表で出場決定

松島輝空(木下グループ)：WR7/WR8、11月4日追加発表で出場決定

女子シングルス

張本美和(木下グループ)：WR3/WR6、10月30日発表で出場決定

早田ひな(日本生命)：WR9/WR10、11月4日追加発表で出場決定

橋本帆乃香(デンソーポラリス)：WR10/WR11、10月30日発表で出場決定

大藤沙月(ミキハウス)：WR12/WR14、10月30日発表で出場決定

伊藤美誠(スターツ)：WR14/WR8、11月11日追加発表で出場決定

長﨑美柚(木下アビエル神奈川)：WR15/WR15、11月11日追加発表で出場決定

混合ダブルス

松島輝空/張本美和(木下グループ)：WR3/WR4

WTTファイナルズ2025香港のテレビ放送・ネット配信予定は？

WTTファイナルズ2025香港はU-NEXTとテレビ東京のパートナーシップにより、日本国内では複数のプラットフォームで放送・配信される構成となっている。U-NEXTでは日本人選手の全試合を独占ライブ配信し、BSテレ東やテレ東系では主要試合を中心に地上波・BSでの中継が行われる。張本智和・美和兄妹、早田ひな、伊藤美誠ら世界トップクラスの日本勢を追う上で、視聴環境が広く整備されている点が特徴だ。

U-NEXTではライブ配信とアーカイブ配信の両方に対応し、会員であれば追加料金なしで視聴可能。テレビ放送はBSテレ東を中心に、12月13日(土)深夜帯のみテレ東系でも放送される予定だ。また、YouTube「テレ東卓球チャンネル」でも日本戦・決勝以外の試合がライブ配信され、日本戦のアーカイブは1週間後から公開される。

WTTファイナルズ2025香港の視聴方法

前述のとおり、WTTファイナルズ2025香港はネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

