WTTファイナルズ2025香港の日本チームの日程・対戦カード・中継予定は？

WTTファイナルズ香港2025が12月10日に開幕した。年間最終戦として位置づけられるこの大会には、世界ランキング上位が集結し、日本代表も各種目で初戦から激戦に臨んでいる。男子・女子ともにトップクラスの選手が出場し、勝敗が最終ランキングに直結する重要なステージだ。

本記事では、WTTファイナルズ2025香港の日本チームの日程・対戦カード・中継予定について紹介する。

WTTファイナルズ香港2025は12月10日から14日まで香港コロシアムで開催される。年間最終戦として位置づけられ、日本勢は初日から強豪との対戦が続く。以下は12月12日時点の試合結果と今後の日程だ。

12月10日（水）

男子シングルス1回戦：松島輝空 3-4 王楚欽（敗退）

女子シングルス1回戦：張本美和 2-4 王曼昱（敗退）

混合ダブルス予選：松島/張本 3-0 ROBLES/XIAO（勝利）

混合ダブルス予選：松島/張本 0-3 LIM/SHIN（敗退）

12月11日（木）

男子シングルス1回戦：張本智和 4-2 GAUZY（勝利）※準々決勝進出

女子シングルス1回戦：大藤沙月 4-0 橋本帆乃香（勝利）※準々決勝進出

女子シングルス1回戦：長﨑美柚 4-3 伊藤美誠（勝利）※準々決勝進出

女子シングルス1回戦：早田ひな 0-4 蒯曼（敗退）

12月12日（金）

女子シングルス準々決勝：大藤沙月 vs 蒯曼（20:10〜）

女子シングルス準々決勝：長﨑美柚 vs 孫穎莎（21:40〜）

混合ダブルス予選：松島/張本 vs CALDERANO/TAKAHASHI（19:35〜）

12月13日（土）

男子シングルス準々決勝：張本智和 vs F.ルブラン（15:40〜）

混合ダブルス準決勝：松島/張本（予選結果により決定）

女子シングルス準決勝 / 混合ダブルス決勝：勝ち上がり次第で出場

12月14日（日）

男子シングルス準決勝：勝ち上がりの場合

男女シングルス決勝：20:30〜（勝ち上がりの場合）

混合ダブルス、男子シングルスともに勝ち上がり次第で準決勝以降が決定する。大会最終日は男女シングルス決勝が行われ、日本勢の進出が期待される。

WTTファイナルズ香港2025の日本チームの結果は？

WTTファイナルズ香港2025では、日本勢が男子・女子シングルス、混合ダブルスで初日から激戦を繰り広げた。男子は張本智和が準々決勝に進出し、女子は大藤沙月と長﨑美柚の2名がベスト8入り。混合ダブルスでは松島輝空/張本美和ペアが1勝1敗で最終戦に臨む状況となった。

男子シングルス（1回戦の結果）

選手名 ラウンド 対戦相手 結果 張本智和（トヨタ自動車） 1回戦（12月11日） Simon GAUZY（フランス） 4-2 勝利（準々決勝進出） 松島輝空（木下グループ） 1回戦（12月10日） 王楚欽（中国/WR1） 3-4 敗退（フルゲームの大接戦）

女子シングルス（1回戦の結果）

選手名 ラウンド 対戦相手 結果 大藤沙月（ミキハウス） 1回戦（12月11日） 橋本帆乃香（日本） 4-0 勝利（準々決勝へ） 長﨑美柚（木下アビエル神奈川） 1回戦（12月11日） 伊藤美誠（日本） 4-3 勝利（逆転でベスト8） 伊藤美誠（スターツ） 1回戦（12月11日） 長﨑美柚（日本） 3-4 敗退（フルゲームの接戦） 橋本帆乃香（デンソーポラリス） 1回戦（12月11日） 大藤沙月（日本） 0-4 敗退 早田ひな（日本生命） 1回戦（12月11日） 蒯曼（中国） 0-4 敗退 張本美和（木下グループ） 1回戦（12月10日） 王曼昱（中国/WR2） 2-4 敗退

混合ダブルス（グループ予選の結果）

対戦日 対戦相手 結果 12月10日 ROBLES / XIAO（スペイン） 3-0 勝利 12月10日 LIM Jonghoon / SHIN Yubin（韓国） 0-3 敗退

WTTファイナルズ2025香港のテレビ放送・ネット配信予定は？

WTTファイナルズ香港2025は、日本国内での視聴環境が幅広く確保されている点が特徴だ。大会はU-NEXTが日本人選手の全試合をライブ配信し、BSテレ東やテレビ東京では主要試合を中心に中継を行う構成となる。張本智和・張本美和、長﨑美柚、大藤沙月らが争うハイレベルな戦いを、複数のプラットフォームから選んで視聴できる。

U-NEXTではライブ配信だけでなくアーカイブも視聴可能で、会員なら追加料金なしで楽しめる。一方、テレビ放送はBSテレ東を中心に展開され、13日深夜にはテレ東系の地上波でも放送される予定だ。また、YouTube「テレ東卓球チャンネル」では日本戦以外の試合をライブ配信し、日本戦アーカイブは1週間後に公開される仕組みになっている。

放送・配信スケジュール（リスト版）

WTTファイナルズ2025香港の視聴方法

前述のとおり、WTTファイナルズ2025香港はネット『U-NEXT』が配信する。

