このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
WRESTLE KINGDOM 20© New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd.
「WRESTLE KINGDOM 20」は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴
Aoi Fujimiya

WRESTLE KINGDOM 20の地上波テレビ中継はある？ネット配信予定、視聴方法まとめ

WRESTLE KINGDOM 20のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？視聴方法を紹介。

今すぐ視聴可能

Amazon

新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴可能！

月額888円(税込)ですぐに視聴可能

初回7日間無料体験あり

月額888円

まずは30日間0円体験

無料登録

新日本プロレスの年間最大のビッグイベント『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』が、いよいよ開催される。棚橋弘至の引退試合をメインに、IWGP王座戦線や世代交代を象徴するビッグマッチが並ぶ今大会は、例年以上の注目を集めている。

WRESTLE KINGDOM 20は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴7日間無料体験はこちら

本記事では、WRESTLE KINGDOM 20の地上波テレビ中継・ネット配信予定について紹介する。

WRESTLE KINGDOM 20の開催はいつ？

新日本プロレス最大のビッグマッチ『WRESTLE KINGDOM 20』は、2026年1月4日(日)に東京ドームで行われる。大会正式名称は「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」。新日本プロレスを象徴する存在・棚橋弘至の引退興行として開催される、節目のイッテンヨンとなる。

当日は14時30分に開場し、15時30分から第0試合としてNJPW WORLD認定TV選手権試合が予定されている。本戦のゴングは16時00分。例年通り1月4日の単日開催で、パンデミック期を除けば伝統的なフォーマットが踏襲された。

棚橋弘至のラストマッチが組まれた今大会は、開催発表直後から大きな反響を呼び、アリーナ席・内野スタンド席を含めて全席完売。2008年以降のWRESTLE KINGDOMシリーズでは初となる超満員札止めを記録している。

  • 大会名：サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退
  • 開催日：2026年1月4日(日)
  • 会場：東京ドーム
  • 開場時間：14:30
  • 第0試合開始：15:30(NJPW WORLD認定TV選手権試合)
  • 本戦開始：16:00
  • チケット状況：全席完売(超満員札止め)

WRESTLE KINGDOM 20は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴7日間無料体験はこちら

WRESTLE KINGDOM 20の地上波テレビ中継・ネット配信予定は？

2026年1月4日に東京ドームで開催される『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』は、ネット配信、CS放送、地上波テレビと複数の視聴手段が用意されている。大会を最初から最後までリアルタイムで楽しみたい場合は生配信・生中継、試合後に振り返りたい場合は地上波の録画放送と、視聴スタイルに応じた選択が可能だ。

ネット配信では、第0試合が始まる15時30分から全試合をライブで視聴できる。新日本プロレス公式サービス「NJPW WORLD」では日本語・英語実況に対応し、ライブ配信後は見逃し配信も順次公開される。また、「新日本プロレスワールド for Prime Video」では16時00分から生配信が行われ、初回登録者は無料体験期間を利用できる。

テレビでリアルタイム視聴したい場合は、CS放送の「CSテレ朝チャンネル2」が生中継を担当。試合の進行状況によっては放送時間が延長される可能性もある。

地上波では、テレビ朝日系列が大会当日夜に特別番組を放送予定。全国ネットでの新日本プロレス中継は22年ぶり、プライム帯での放送は24年ぶりとなり、棚橋弘至引退試合とウルフ・アロンのデビュー戦を軸に大会のハイライトが届けられる。

  • ネット配信：NJPW WORLD（15:30〜 生配信・見逃し配信あり）
  • ネット配信：新日本プロレスワールド for Prime Video（16:00〜 生配信）
  • CS放送：CSテレ朝チャンネル2（16:00〜 生中継）
  • 地上波：テレビ朝日系列（22:15〜23:55 録画放送・特別番組）

WRESTLE KINGDOM 20は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴7日間無料体験はこちら

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

  1. AmazonのNJPW WORLD for Prime Videoページで「詳細を見る」を選択
  2. 「今すぐ7日分無料体験」をタップして登録
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

WRESTLE KINGDOM 20は新日本プロレスワールド for Prime Videoで視聴7日間無料体験はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0