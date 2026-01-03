WRESTLE KINGDOM 20の対戦カードは？試合順・開始時間まとめ

新日本プロレス最大級のビッグマッチ「WRESTLE KINGDOM 20」が、いよいよ開催される。東京ドームを舞台に、IWGP王座戦線を軸とした頂上決戦から、因縁が交錯するスペシャルマッチまで、豪華カードが出そろった。

本記事では、WRESTLE KINGDOM 20の対戦カード・試合順・開始時間について紹介する。

WRESTLE KINGDOM 20の開催日程は？

新日本プロレスの年間最大のビッグイベント『WRESTLE KINGDOM 20』は、2026年1月4日(日)に東京ドームで開催される。大会正式名称は「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」。新日本プロレスの象徴とも言える棚橋弘至の引退興行として行われる、特別な意味を持つ“イッテンヨン”だ。

当日のタイムスケジュールは、14時30分に開場し、15時30分から第0試合(NJPW WORLD認定TV選手権試合)がスタート予定。その後、16時00分から本戦第1試合が開始される。

今回のWRESTLE KINGDOMは、パンデミック期などの例外を除き、従来通り1月4日の単日開催。棚橋弘至のラストマッチを見届ける一夜として、例年以上の注目を集めている。その注目度の高さを裏付けるように、アリーナ席や内野スタンド席を含め、2008年以降のWRESTLE KINGDOMシリーズ史上初となる全席完売（超満員札止め）を記録した。

項目 内容 大会名 サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退 開催日 2026年1月4日（日） 会場 東京ドーム 開場時間 14:30 第0試合開始 15:30（NJPW WORLD認定TV選手権試合） 本戦開始 16:00 チケット状況 全席完売（超満員札止め）

WRESTLE KINGDOM 20の対戦カード・試合順は？開始時間も紹介

2026年1月4日に東京ドームで開催される『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』は、全7試合＋第0試合で構成される。棚橋弘至の引退試合をメインに、IWGP二冠戦や王座戦線、話題性の高いデビュー戦まで、イッテンヨンにふさわしいカードが並んだ。

第0試合は15時30分開始予定、本戦は16時00分からスタートする。以下では、発表されている対戦カードと試合順を表で整理する。

試合順 対戦カード 第0試合 エル・ファンタズモ vs クリス・ブルックス（NJPW WORLD認定TV選手権試合） 第1試合 矢野通＆YOH＆マスター・ワト vs 全7チーム（NEVER無差別級6人タッグ トルネードランボー） 第2試合 朱里 vs 上谷沙弥（IWGP女子＆STRONG女子ダブル選手権試合） 第3試合 デビッド・フィンレー＆鷹木信悟＆ゲイブ・キッド＆ドリラ・モロニー＆高橋ヒロム vs カラム・ニューマン＆グレート-O-カーン＆HENARE＆アンドラデ・エル・イドロ＆X（スペシャル10人タッグ） 第4試合 エル・デスペラード vs 石森太二 vs 藤田晃生 vs SHO（IWGPジュニアヘビー級 次期挑戦者決定4WAY） 第5試合 EVIL vs ウルフ・アロン（NEVER無差別級選手権試合） 第6試合 KONOSUKE TAKESHITA vs 辻陽太（IWGP世界＆IWGP GLOBALヘビー級ダブル選手権試合） 第7試合 棚橋弘至 vs オカダ・カズチカ（棚橋弘至引退試合）

WRESTLE KINGDOM 20の中継予定は？

2026年1月4日に東京ドームで行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』は、ネット配信・CS放送・地上波テレビと幅広い視聴方法が用意されている。大会を通してリアルタイムで追いたい場合は生配信・生中継、試合後に要点を押さえたい場合は地上波の録画放送と、目的に応じて視聴手段を選べる。

インターネット配信では、第0試合開始予定の15時30分から視聴可能。新日本プロレス公式配信サービスでは日本語・英語実況に対応し、配信終了後は見逃し視聴も可能となる。Prime Video経由の配信は本戦開始に合わせた16時00分スタートで、無料体験を利用できる点も特徴だ。

テレビでライブ観戦する場合は、CSテレ朝チャンネル2が大会を生中継。さらに地上波では、テレビ朝日系列が当日夜に特別番組を編成し、棚橋弘至の引退試合を中心に大会の模様を伝える。

視聴方法 サービス名 放送・配信時間 備考 ネット配信 NJPW WORLD 15:30〜 生配信／見逃し配信対応（日本語・英語実況） ネット配信 新日本プロレスワールド for Prime Video 16:00〜 生配信／初回無料体験あり CS放送 CSテレ朝チャンネル2 16:00〜 生中継（延長の可能性あり） 地上波 テレビ朝日系列 22:15〜23:55 録画放送（特別番組）

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

