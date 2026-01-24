2026年W杯のユニフォームサプライヤーは？担当メーカー一覧と代表チーム別まとめ

2026年ワールドカップでは史上最多の48か国が出場することもあり、ピッチ上に並ぶユニフォームのバリエーションやデザイン、サプライヤーの勢力図にも大きな注目が集まっている。
本記事では、2026年W杯に出場する各国代表のユニフォームサプライヤーを紹介する。
2026年W杯のユニフォームサプライヤーは？
FIFAワールドカップ26(北中米大会)のユニフォームサプライヤーは、現時点で出場が決まっているチームを含めて計11メーカーが担当する予定だ。勢力図の中心はアディダス、ナイキ、プーマの3大ブランドで、特にアディダスが最多の13チームをサポートしている。
一方で、7SaberやKappaなど、特定の国を支えるチャレンジャーブランドの存在も見逃せない。国ごとの契約事情や地域性が反映されるユニフォームは、ピッチ上の戦いだけでなくW杯の楽しみ方を広げる要素となる。
日本代表は引き続きアディダスがサプライヤーを務め、2026年モデルはHORIZON(水平線)をコンセプトにしたデザインが特徴とされている。また、ドイツ代表は長年アディダスと契約してきたが、2027年からナイキへ変更予定のため、今大会がアディダス製ユニフォームを着用する最後のW杯となる見込みだ。
|サプライヤー
|担当国(例)
|担当数
|アディダス
|日本,メキシコ,アルゼンチン,ドイツ,スペイン,ベルギー,コロンビア,アルジェリア,南アフリカ,カタール,サウジアラビア,スコットランド,キュラソー
|13
|ナイキ
|アメリカ,カナダ,ブラジル,イングランド,フランス,オランダ,韓国,オーストラリア,ウルグアイ,ノルウェー,クロアチア
|11
|プーマ
|ポルトガル,モロッコ,セネガル,スイス,オーストリア,ニュージーランド,パラグアイ,エジプト,ガーナ,コートジボワール
|10
|7Saber
|ウズベキスタン
|1
|Majid
|イラン
|1
|Kelme
|ヨルダン
|1
|Marathon
|エクアドル
|1
|Kappa
|チュニジア
|1
|Tempo
|カーボベルデ
|1
|Reebok
|パナマ
|1
|Saeta
|ハイチ
|1
FIFAワールドカップ26の開催日程は？
FIFAワールドカップ26(北中米大会)は、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催される。現地時間では2026年6月11日(木)に開幕し、7月19日(日)の決勝まで約5週間にわたって行われる。
今大会は出場国数が従来の32から48へ拡大されることに伴い、試合数は全104試合、大会期間は39日間と史上最長のスケジュールとなる。開幕戦はメキシコのエスタディオアステカで行われ、決勝はアメリカのメットライフスタジアムで開催される。なお、準々決勝以降の全試合はアメリカ国内で実施される予定だ。
|ラウンド
|日程(日本時間)
|グループステージ
|2026年6月11日(木)〜6月27日(土)
|決勝トーナメント(ラウンド32)
|6月28日(日)〜7月3日(金)
|ラウンド16
|7月4日(土)〜7月7日(火)
|準々決勝
|7月8日(水)〜7月11日(土)
|準決勝
|7月14日(火)・7月15日(水)
|3位決定戦
|7月18日(土)
|決勝
|7月19日(日)
日本代表(SAMURAI BLUE)の試合日程は？
日本代表(SAMURAI BLUE)はグループFに入り、グループステージで3試合を戦う。日本時間では深夜から早朝のキックオフが中心となるため、リアルタイムで追う場合は開始時刻に注意したい。第3戦の相手は欧州POパスBの勝者で、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによるプレーオフを勝ち上がった国と対戦する予定だ。
|節
|対戦相手
|日時(日本時間)
|会場
|第1戦
|オランダ
|6/15(月)5:00
|ダラス・スタジアム
|第2戦
|チュニジア
|6/21(日)13:00
|モンテレースタジアム
|第3戦
|欧州POパスB勝者
|6/26(金)8:00
|ダラス・スタジアム