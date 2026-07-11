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W杯8強のイングランドvsノルウェーはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

イングランドvsノルウェーの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？｜ワールドカップ準々決勝

ワールドカップ
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ノルウェー
ノルウェー 対 イングランド

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝・イングランド代表対ノルウェー代表はどこで見られる？地上波テレビ中継はある？放送・配信局を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、イングランド代表とノルウェー代表が対戦する。

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本記事では、イングランドvsノルウェーのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

イングランドvsノルウェーの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？

イングランドvsノルウェーは、2026年7月12日(日)午前5:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『NHK総合』が生中継する。衛生放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継予定だ。

また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信を予定している。

その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。

準々決勝・イングランドvsノルウェーの中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
NHK総合地上波生中継
NHK BSプレミアム4K衛星放送生中継
NHK ONEネットライブ＆見逃し配信
日本テレビ地上波×
フジテレビ地上波×
TVerネット×

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イングランドとノルウェーの戦績は？

ラウンド16にて、イングランドはメキシコを3-2、ノルウェーはブラジルを2-1で撃破。準々決勝にも勝利した場合、アルゼンチンvsスイスの勝者と対戦予定となっている。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

イングランド代表

  • グループ第1節：イングランド 4-2 クロアチア
  • グループ第2節：イングランド 0-0 ガーナ
  • グループ第3節：パナマ 0-2 イングランド
  • ラウンド32：イングランド 2-1 コンゴ
  • ラウンド16：メキシコ 2-3 イングランド

ノルウェー代表

  • グループ第1節：イラク 1-4 ノルウェー
  • グループ第2節：ノルウェー 3-2 セネガル
  • グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス
  • ラウンド32：コートジボワール 1-2 ノルウェー
  • ラウンド16：ブラジル 1-2 ノルウェー

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