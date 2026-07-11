2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、イングランド代表とノルウェー代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsノルウェーのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

イングランドvsノルウェーの地上波テレビ中継はある？どこで見られる？

イングランドvsノルウェーは、2026年7月12日(日)午前5:00にキックオフを予定。試合の模様は、地上波『NHK総合』が生中継する。衛生放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』でも同時中継予定だ。

また、大会全試合を中継するネット『DAZN』でもライブ＆見逃し配信を予定している。

その他、『日本テレビ』や『フジテレビ』での生中継は予定されていない。

準々決勝・イングランドvsノルウェーの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ＆見逃し配信 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

イングランドとノルウェーの戦績は？

ラウンド16にて、イングランドはメキシコを3-2、ノルウェーはブラジルを2-1で撃破。準々決勝にも勝利した場合、アルゼンチンvsスイスの勝者と対戦予定となっている。

両チームの今大会での戦績は以下の通り。

イングランド代表

グループ第1節：イングランド 4-2 クロアチア

グループ第2節：イングランド 0-0 ガーナ

グループ第3節：パナマ 0-2 イングランド

ラウンド32：イングランド 2-1 コンゴ

ラウンド16：メキシコ 2-3 イングランド

ノルウェー代表

グループ第1節：イラク 1-4 ノルウェー

グループ第2節：ノルウェー 3-2 セネガル

グループ第3節：ノルウェー 1-4 フランス

ラウンド32：コートジボワール 1-2 ノルウェー

ラウンド16：ブラジル 1-2 ノルウェー

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【視聴方法】