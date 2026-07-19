FIFAワールドカップ(W杯)2026決勝では、ハーフタイムショーが行われる。

本記事では、ハーフタイムショーの中継局や視聴方法を紹介する。

W杯決勝ハーフタイムショーはどこで見られる？

スペイン代表とアルゼンチン代表が激突するワールドカップ2026決勝は、日本時間2026年7月20日(月)午前4:00にニュージャージースタジアム(アメリカ)で開催。その試合のハーフタイムには、NFLなど開催地アメリカのスポーツ界でビッグマッチ恒例のハーフタイムショーが実施される。

その模様は、決勝の試合中継を行う地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で完全生中継を予定。そして、同じく決勝を中継するネット『DAZN』でもハーフタイムショーの模様が全編ライブ配信される。

なお、各種NHKの視聴は受信料を支払っていることが前提。『DAZN』の決勝およびハーフタイムショー中継は無料ライブ配信予定となっている。

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット 無料ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK ONE ネット ライブ・見逃し配信 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

W杯決勝ハーフタイムショーの出演者は？

ワールドカップ2026決勝のハーフタイムショーは世界の子どもたちに質の高い教育とサッカーの機会を届けるためのFIFAグローバル・シチズン教育基金を支援する目的で開催。このことについて、出演予定のスターの一人であるジャスティン・ビーバーは「W杯は、ほかの何にもできない形で世界を一つにします。このショーの一員となれること、そしてそれがすでに世界の子どもたちの教育を支える力になっていることを、うれしく思います」とコメントしている。

ハーフタイムショーには、ジャスティン・ビーバー以外にもマドンナ、シャキーラ、BTS、バーナ・ボーイ、グスターボ・ドゥダメル、PS22コーラスが出演予定だ。さらに、「セサミストリート」と「ザ・マペッツ」のキャラクターたちも参加。演出はコールドプレイのクリス・マーティンが手がける。

国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトにて予告されている出演者は以下の通り。

ジャスティン・ビーバー

マドンナ

シャキーラ

BTS

バーナ・ボーイ

グスターボ・ドゥダメル

PS22コーラス

セサミストリート、ザ・マペッツのキャラクター

※出演者は変更となる場合があります。

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