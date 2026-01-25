ドラマ「リブート」はどこで見れる？見逃し配信・無料視聴方法は？

鈴木亮平と戸田恵梨香のW主演で話題を集めている日曜劇場「リブート」。ネット上では早くも考察が飛び交っている。
本記事では、リブートの視聴方法、見逃し配信、無料視聴方法について紹介する。
リブートはどこで見れる？放送・配信予定を紹介
鈴木亮平主演のドラマ『リブート』は、2026年1月からTBS系「日曜劇場」枠で放送されているオリジナルドラマだ。放送は毎週日曜21時からで、地上波リアルタイム視聴が基本となる。
テレビ放送を見逃してしまった場合でも視聴手段は用意されている。放送後は、TVerとTBSFREEにて最新話が約1週間限定で無料配信されており、登録不要で気軽に追いかけることが可能だ。
また、全話をまとめて視聴したい場合はU-NEXTが対応している。U-NEXTでは『リブート』が見放題作品として配信されており、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用して、第1話から最新話まで視聴できる。
|視聴方法
|サービス
|内容
|無料視聴
|地上波放送
|TBS系列
|毎週日曜21:00放送
|不可
|見逃し配信
|TVer,TBSFREE
|最新話を期間限定で無料配信
|放送後約1週間
|定額配信
|U-NEXT
|全話見放題で配信
|31日間無料トライアルあり
リアルタイムで追うならTBSの地上波、無料で最新話を見るならTVerやTBSFREE、最初から一気見するならU-NEXTという使い分けが基本になる。自分の視聴スタイルに合わせて選びたい。
リブートの見逃し配信は？無料視聴できる？
鈴木亮平主演のドラマ『リブート』は、地上波放送を見逃してしまっても、複数の配信サービスで無料視聴ができる。最新話をすぐにチェックしたい人と、過去回をまとめて見たい人とで、選ぶべき見逃し配信先が分かれる。
放送後すぐに対応するのがTVerとTBS FREEだ。どちらも放送後から約1週間、最新話を無料で見逃し配信しており、会員登録なしで利用できる。広告は入るものの、手軽に視聴できるのが大きなメリットとなっている。
一方、見逃し期間が終了した回や、第1話から最新話までを一気に視聴したい場合はU-NEXTが選択肢になる。U-NEXTでは『リブート』が全話見放題で配信されており、初回登録者は31日間の無料トライアルを利用可能だ。
|配信サービス
|見逃し配信内容
|視聴期間
|無料視聴
|TVer
|最新話のみ
|放送後約1週間
|可(登録不要/広告あり)
|TBS FREE
|最新話のみ
|放送後約1週間
|可(登録不要/広告あり)
|U-NEXT
|全話見放題
|配信期間中
|31日間無料トライアルあり
最新話だけを追うならTVerやTBS FREE、過去回も含めて視聴するならU-NEXTという使い分けが基本になる。視聴タイミングに合わせて選びたい。
U-NEXTの視聴方法
ドラマ『リブート』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。