大相撲初場所2026はどこで見れる？テレビ放送・ネット無料配信予定まとめ

新年の幕開けを告げる大相撲初場所(一月場所)の本場所は15日間にわたって連日取組が行われ、序盤の流れから中日の分岐点、千秋楽の優勝決定まで、一日たりとも目が離せない。
本記事では、大相撲初場所2026のテレビ放送・無料ネット配信予定について紹介する。
大相撲初場所2026の日程は？
2026年の大相撲初場所(一月場所)は、1月11日(日)から1月25日(日)までの15日間にわたって行われる。舞台は東京・両国国技館。連日取組が組まれ、前半戦の流れと中日(8日目)を境に、優勝争いや上位陣の星の行方が徐々に鮮明になっていく。
本場所に先立って番付発表などの重要な日程も設定されており、観戦計画を立てるうえでは事前確認が欠かせない。現地観戦だけでなく、テレビや配信で視聴する場合も、全体像を把握しておくと追いやすくなる。
- 開催期間:2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
- 会場:両国国技館
- 初日:2026年1月11日(日)
- 中日(8日目):2026年1月18日(日)
- 千秋楽:2026年1月25日(日)
- 番付発表:2025年12月22日(月)
大相撲初場所2026の無料ネット配信予定は？
大相撲初場所(一月場所)を無料で視聴したい場合、軸になるのがネット配信だ。2026年の初場所ではABEMAが、初日から千秋楽まで全15日間を無料生中継する予定となっている。序ノ口から結びの一番まで全取組をカバーするため、テレビ中継では追いきれない取組もリアルタイムでチェックできる。
スマートフォンやPC、タブレットはもちろん、テレビアプリを使えば大画面視聴にも対応。土日には元横綱・花田虎上によるバーチャル解説も予定されており、初心者から相撲ファンまで楽しめる構成だ。追加料金なしで初場所を通して視聴できる点は、無料配信ならではの大きなメリットと言える。
|配信サービス
|配信内容
|配信期間
|料金
|ABEMA
|序ノ口から結びの一番まで全取組をライブ配信
|2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
|無料
大相撲初場所2026の放送・配信予定は？
2026年の大相撲初場所(一月場所)は、インターネット配信とテレビ中継の両方で視聴できる。ネット配信の中心はABEMAで、初日から千秋楽まで全15日間を通して取組を追える。一方、テレビではNHKが中継を担い、幕内取組を軸に編成される見込みだ。
全取組を漏れなく見たい場合はネット配信、上位陣の取組を中心にチェックしたい場合はテレビ放送と、視聴スタイルに応じて使い分けたい。
- インターネット配信:ABEMAが初場所全日程を無料生中継(序ノ口から結びの一番まで対応)
- 配信期間:2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
- ABEMAの特徴:スマートフォン・PC・テレビアプリに対応し、土日を中心に元横綱・花田虎上のバーチャル解説を実施
- テレビ放送:NHK(総合・BS・BSP4K)で幕内取組を中心に中継予定
- NHK BSP4K:2026年1月11日(日)13:00〜15:05に初日中継予定
- NHK総合1:2026年1月14日(水)15:55〜18:00に四日目の幕内取組を放送予定
