SAIKOU×LUSH vol.4はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定まとめ

SAIKOU×LUSH vol.4が、年末の格闘技シーンを大きく揺らす一夜となる。世界タイトルマッチを頂点に、実績十分のファイターと勢いある新鋭がそろい、今大会には大きな注目が集まっている。

本記事では、SAIKOU×LUSH vol.4のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

SAIKOU×LUSH vol.4はいつ？

SAIKOU×LUSH vol.4は、2025年12月27日(土)に開催される。舞台は愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)。年末の格闘技イベントとして注目を集める今大会では、世界タイトルマッチを含む全10試合が予定されている。

大会は12:00開場、13:00試合開始予定。複数のカードを経て進行し、メインイベントとなるIBF世界フライ級タイトルマッチは18:30ごろの開始が見込まれている。全試合終了は19:45前後を予定しており、最後まで緊張感の途切れないタイムスケジュールが組まれた。

大会名：SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN

開催日：2025年12月27日(土)

会場：愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)

開場時間：12:00予定

開始時間：13:00予定

メインイベント開始：18:30ごろ予定

終了時間：19:45ごろ予定

メインカード：IBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道vsフェリックス・アルバラード

SAIKOU×LUSH vol.4はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANは、ABEMAで独占ライブ配信される。地上波やBS、CSでのテレビ放送予定はなく、視聴方法はネット配信に一本化されている。

配信開始は大会スタートと同じ13:00を予定。全10試合が無料で生中継され、IBF世界フライ級タイトルマッチを軸に、カシメロの注目カード、日本vsキルギスの7対7対抗戦まで、すべてリアルタイムで楽しめる。

年末の注目イベントを追加料金なしで視聴できる点は大きなポイントだ。会場に足を運べないファンにとっても、ABEMAを通じて大会の熱量をそのまま味わえる環境が整っている。

大会名：SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN

テレビ放送：地上波・BS・CSでの放送予定なし

配信プラットフォーム：ABEMA

配信日時：2025年12月27日(土)13:00〜

配信形態：無料生中継

配信内容：IBF世界フライ級タイトルマッチほか全10試合

「SAIKOU×LUSH vol.4」のおすすめ視聴方法

「SAIKOU×LUSH vol.4」は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。