未来のムスコはどこで見れる？見逃し配信・無料視聴方法は？

ドラマ『未来のムスコ』は、志田未来と天野優が主演を務めるハートフル・ラブコメディだ。SF要素を取り入れつつも、物語の軸は日常に根ざしており、世代を問わず共感を集めている。

本記事では、『未来のムスコ』の見逃し配信、視聴方法、無料配信の有無について紹介する。

ドラマ『未来のムスコ』とは？あらすじを紹介

ドラマ『未来のムスコ』は、人生に行き詰まったアラサー女性の前に、未来からやって来た「自分の息子」を名乗る少年が現れることから始まる、時を超えたハートフル・ラブコメディだ。

主人公の汐川未来(志田未来)は、仕事も恋愛も思うように進まず、将来に不安を抱えながら日々を過ごしている。そんな彼女のもとに突然現れたのが、2036年の未来からタイムスリップしてきたという少年・颯太(天野優)。彼は未来のことを迷いなく「ママ」と呼び、自分は未来の息子だと告げる。

颯太が過去にやって来た目的は、ママである未来と、パパにあたる「まーくん」を仲直りさせること。しかし、現在の未来には恋人すらおらず、未来の夫となる「まーくん」が誰なのかも分からない。そこで、未来の周囲にいる男性たちの中から“父親候補”探しが始まる。

候補として浮上するのが、未来が所属する劇団の座長で腐れ縁の元カレ・吉沢将生(塩野瑛久)、中学時代の同級生で包容力のある保育士・松岡優太(小瀧望)、そして未来に密かな想いを寄せる才能ある年下の後輩俳優・矢野真(兵頭功海)だ。それぞれ異なる魅力を持つ男性たちとの関係性が物語を動かしていく。

慣れない育児や仕事、夢と現実の狭間で葛藤しながらも、未来は颯太との奇妙な共同生活を通じて、「誰かと生きること」や「支え合うこと」の意味に少しずつ気づいていく。『未来のムスコ』は、一人の女性が母として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描いた作品だ。

ドラマ『未来のムスコ』のテレビ放送/ネット配信予定

ドラマ『未来のムスコ』は、地上波放送とネット配信の両方で視聴できる。リアルタイムで楽しみたい人から、見逃し視聴や一気見をしたい人まで、視聴スタイルに応じた選択肢が用意されている。

地上波では、2026年1月13日(火)からTBS系列の「火曜ドラマ」枠で毎週火曜よる10時(22:00〜22:57)に全国放送されている。放送エリアによっては再放送が行われる場合もあり、過去には第1話が深夜帯に再放送された実績もある。

ネット配信では、放送直後から最新話を無料で視聴できる見逃し配信と、全話をまとめて視聴できる定額制サービスが用意されている。TVerやTBS FREEでは、地上波放送終了後から1週間限定で最新話を無料配信。

U-NEXTでは第1話から最新話までを独占見放題で配信しており、まとめて視聴したい場合に適している。

視聴方法 サービス 内容 地上波放送 TBS系列(火曜ドラマ枠) 2026年1月13日(火)より毎週火曜22:00〜22:57に全国放送 再放送 放送エリアによる 第1話が2026年1月17日(土)深夜に再放送された実績あり 無料見逃し配信 TVer / TBS FREE 放送終了後から最新話を1週間限定で無料配信 定額制配信 U-NEXT 第1話から最新話まで全話を独占見放題配信

ドラマ『未来のムスコ』の無料配信はある？

ドラマ『未来のムスコ』は、視聴方法を選べば無料で楽しむことができる。最新話のみをチェックしたい場合と、第1話からまとめて視聴したい場合とで、利用すべきサービスが異なる点が特徴だ。

地上波放送後の見逃し配信としては、TVerとTBS FREEが対応している。放送終了後から最新話を1週間限定で無料配信しており、会員登録不要でスマートフォンやPCからすぐに視聴できる。回によっては、第1話などが期間終了後も継続して無料配信されるケースもある。

一方で、過去話を含めて全話を無料で視聴したい場合は、U-NEXTの無料トライアルを利用する方法がある。U-NEXTでは『未来のムスコ』を全話独占見放題で配信しており、初回登録者であれば31日間の無料期間中にまとめて視聴可能だ。

手軽さを重視するならTVerやTBS FREE、一気見したい場合はU-NEXTの無料トライアルを選ぶのが適している。

サービス 無料視聴の可否 内容 TVer ◯ ・最新話を放送後から1週間限定で無料配信

・会員登録不要 TBS FREE ◯ ・最新話を1週間限定で無料配信

・一部エピソードは継続配信あり U-NEXT 条件付き◯ ・31日間の無料トライアルあり

・無料トライアル中も見放題作品の視聴制限なし

U-NEXTの視聴方法

『未来のムスコ』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。