朝倉未来vsシェイドゥラエフのテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

格闘技ファン待望の一戦が年末に決定した。MMA界の人気ファイター、朝倉未来が世界トップクラスの強豪ラジャブアリ・シェイドゥラエフを相手に激突するこのカードに注目が集まっている。

本記事では、朝倉未来vsシェイドゥラエフのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

朝倉未来vsシェイドゥラエフの試合日は？

朝倉未来とラジャブアリ・シェイドゥラエフによるRIZINフェザー級タイトルマッチは、2025年12月31日(水)に開催される。舞台はさいたまスーパーアリーナ。年末恒例のビッグイベントとして行われる「Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り」のメインカードに位置づけられている。

大会当日は全16試合が予定されており、朝倉未来vsシェイドゥラエフはメインイベント(第15試合)として実施予定。11:00開場、13:00開始となっており、試合終了は21:00〜22:00頃が見込まれている。RIZINフェザー級の王座を懸けた一戦は、大晦日の格闘技興行を締めくくるカードとして大きな注目を集めている。

朝倉未来vsシェイドゥラエフのテレビ放送・ネット配信予定は？

朝倉未来vsシェイドゥラエフが行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信とテレビ放送の両方で視聴可能となっている。地上波での中継は予定されておらず、視聴方法はPPV配信または衛星放送に限られる。

ネット配信はU-NEXT、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEの4サービスでPPV形式にてライブ配信が実施され、試合後にはアーカイブ配信にも対応する。一方、テレビ放送についてはスカパー！が生中継を行い、録画放送も予定されている。

PPVチケットの価格は配信サービス間で共通となっており、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブ視聴が税込6,000円に設定されている。スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円だ。

またABEMAでは通常チケットに加え、「朝倉未来応援チケット」「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売。こちらは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円となっており、応援特典付きのチケットとして用意されている。

放送・配信局一覧

放送・配信局 中継予定 U-NEXT(PPV) ライブ配信・アーカイブ配信 ABEMA(PPV)

(応援チケットあり) ライブ配信・アーカイブ配信 RIZIN 100 CLUB ライブ配信・アーカイブ配信 RIZIN LIVE ライブ配信・アーカイブ配信 スカパー！ 生中継・録画放送

※前売りチケット販売期間は12/30(火)23:59まで。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。