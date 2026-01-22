KOSUKE KITAJIMA CUP 2026はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定と視聴方法まとめ

日本競泳界の現在地と未来を映し出す大会が、2026年もプールに帰ってくる。KOSUKE KITAJIMA CUP 2026は、トップスイマーから次世代を担う若手までが一堂に会し、シーズン序盤の重要な指標となる注目の大会だ。オリンピックや世界大会を見据える選手にとっては、状態や仕上がりを測る場であり、ファンにとっては新星誕生の瞬間に立ち会える貴重な舞台となる。
本記事では、KOSUKE KITAJIMA CUP 2026のテレビ放送予定、ネット配信情報、視聴方法について紹介する。
KOSUKE KITAJIMA CUP 2026の日程は？
KOSUKE KITAJIMA CUP 2026は、2026年1月22日(木)から1月25日(日)までの4日間、東京アクアティクスセンターで開催される。初日は公式練習日として位置付けられているが、17:00から女子800m自由形予選、男子800m自由形タイム決勝などが組まれており、実質的に初日からレースが動き出すスケジュールとなっている。
2日目以降は、9:00に予選がスタートし、午後はC決勝や小学生決勝、B決勝を経て、15:30からメインの決勝種目とスキンレースが行われる流れだ。最終日(4日目)も同様に9:00から予選、午後に各決勝、15:30から決勝およびスキンレースが予定されており、17:30から総合表彰式が実施される。4日間を通して、予選から決勝までを一気に追える編成となるため、観戦するなら各日の開始時刻と決勝時間を押さえておきたい。
|日程
|開催日
|主なスケジュール
|補足
|1日目
|2026年1月22日(木)
|17:00開始(女子800m自由形予選/男子800m自由形タイム決勝など)
|公式練習日だが初日から競技実施
|2日目
|2026年1月23日(金)
|9:00予選/13:30C決勝・小学生決勝/14:04B決勝/15:30決勝・スキンレース
|午後は段階的に決勝へ移行
|3日目
|2026年1月24日(土)
|9:00予選/13:30各決勝/15:30決勝・スキンレース
|2日目と同様の進行
|4日目
|2026年1月25日(日)
|9:00予選/13:40各決勝/15:30決勝・スキンレース/17:30総合表彰式
|最終日に表彰式まで実施
KOSUKE KITAJIMA CUP 2026のテレビ放送・ネット配信予定は？
KOSUKE KITAJIMA CUP 2026は、CS放送の日テレジータスで放送され、スカパー!番組配信でも視聴できる。放送の中心は2日目(1/24開催)と3日目(1/25開催)の決勝セッションで、いずれも15:30からの枠が編成されている。
また、後日には再放送枠も用意されており、2日目は1月29日(木)と2月18日(水)、3日目は1月30日(金)と2月18日(水)に放送予定となっている。番組内容や放送時間は変更となる場合があるため、視聴前に最新の番組表を確認しておきたい。
|放送対象
|区分
|放送日
|放送時間
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(2日目/1/24開催)
|生放送/生配信
|1月24日(土)
|15:30～18:15
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(2日目/1/24開催)
|再放送
|1月29日(木)
|12:30～15:15
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(2日目/1/24開催)
|再放送
|2月18日(水)
|8:00～10:45
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(3日目/1/25開催)
|生放送/生配信
|1月25日(日)
|15:30～18:15
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(3日目/1/25開催)
|再放送
|1月30日(金)
|12:30～15:15
|KOSUKE KITAJIMA CUP 2026(3日目/1/25開催)
|再放送
|2月18日(水)
|11:15～14:00
日テレジータスの登録方法
日テレジータスは、スポーツ中継を中心に編成されているCS放送チャンネルだ。KOSUKE KITAJIMA CUP 2026も日テレジータスで放送され、スカパー!番組配信を利用すればスマホ・PC・タブレットでも視聴できる。
視聴環境は、CS放送を受信できるテレビ(またはレコーダー)と110度CS対応BS/CSアンテナの組み合わせが基本となる。一方で、光回線を使ったテレビサービスに対応している場合は、アンテナがなくても視聴できるケースがある。
登録前に確認すること
- CSが映る環境か確認(映らない場合はアンテナや機器が未対応の可能性あり)
- 日テレジータスのチャンネル番号を確認(CS257)
- スカパー!番組配信を使う場合は、視聴する端末でログインできる環境を用意
登録方法
- スカパー!公式サイトにアクセス
- チャンネル検索で「日テレジータス」を選択
- 申込み手続きを進めて登録完了
- テレビで視聴する場合はCSボタンを押して「257」に合わせて視聴
なお、スカパー!には約70chを対象とした2週間お試し体験が用意されている。お試し終了前に、視聴したいチャンネルとして日テレジータスの視聴契約(CS257)を申し込む流れとなるため、申込みタイミングにも注意したい。